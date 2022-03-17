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війна (56107) обстріл (20932) США (14430) Чернігів (583)

Унаслідок обстрілів центру Чернігова в четвер є загиблі та поранені, серед них - громадянин США, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

чернігів

Унаслідок обстрілів російськими окупантами центру Чернігова в четвер є вбиті та поранені, серед них – громадянин США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Чернігівської області у Фейсбуці.

"Поліція документує наслідки ворожих обстрілів мирних жителів у центрі Чернігова. Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних жителях міста. Є загиблі та поранені. Серед них – громадянин США", - йдеться в повідомленні

Наголошується, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

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Автор: Наталя Джума
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17.03.2022 14:33 Відповісти
где обеспокоенность от байдена?
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17.03.2022 14:36 Відповісти
украинцы!
те кто находиться в Польши,
из Польши тянуться российские и белорусские фуры с товарами для раши через белорусь ,0
надо это безобразие остановить ,
любыми способами вплоть до коктелей молотова.
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17.03.2022 14:37 Відповісти
Это в первую очередь правительству Польши надо объяснить, чтобы разрешения на транзит аннулировали. Или пункты пропуска закрыли. Пусть едут через Прибалтику, это сразу удлинит маршрут и сделает его дольше и дороже
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17.03.2022 15:26 Відповісти
Ніякої пощади рашисстам, ніякого вибачення!
Усі винні!!!
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17.03.2022 14:38 Відповісти
 
 