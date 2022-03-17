Унаслідок обстрілів центру Чернігова в четвер є загиблі та поранені, серед них - громадянин США, - поліція

Унаслідок обстрілів російськими окупантами центру Чернігова в четвер є вбиті та поранені, серед них – громадянин США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Чернігівської області у Фейсбуці.

"Поліція документує наслідки ворожих обстрілів мирних жителів у центрі Чернігова. Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних жителях міста. Є загиблі та поранені. Серед них – громадянин США", - йдеться в повідомленні

Наголошується, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

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