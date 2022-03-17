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У ГУР МО оприлюднили черговий список російських загарбників: хто направляє ракети на українські міста та села?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 388 зенітно-ракетного полку (військова частина 97646) м. Ачинськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook українських розвідників.

З іменами 270 росіян, серед яких гранатометники, кулеметники, начальники розрахунку, оператори, офіцери пуску та інші військові злочинці, які нищать українські міста та села,  можна ознайомитись тут.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! Скільки ж виродків у лавах збройних сил "вєлікой" росії! Тільки й можете здалеку зненацька обстрілювати мирне населення! Ми вам обов’язково продемонструємо як треба знищувати ворога у близькому бою. До зустрічі!", - запевняють у ГУР МО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знаємо на кого нам полювати!": ГУР МО оприлюднило список російських воєнних злочинців з 448 ракетної бригади ЗС РФ. ПЕРЕЛІК
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Горіти у пеклі..москалям
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17.03.2022 14:50 Відповісти
треба познаходити в контакті їх, їхніх родичів і наслати їм фоток свинособак без голови
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17.03.2022 14:57 Відповісти
Одне слово - російська підорація
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17.03.2022 15:22 Відповісти
Цих нелюдей треба знищувати не питаючи прізвища!
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17.03.2022 15:30 Відповісти
А при чому ЗЕНІТНО-ракетний полк до обстрілів населених пунктів? Хіба що, опосередковано.
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17.03.2022 16:32 Відповісти
 
 