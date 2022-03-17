У ГУР МО оприлюднили черговий список російських загарбників: хто направляє ракети на українські міста та села?

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 388 зенітно-ракетного полку (військова частина 97646) м. Ачинськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook українських розвідників.

З іменами 270 росіян, серед яких гранатометники, кулеметники, начальники розрахунку, оператори, офіцери пуску та інші військові злочинці, які нищать українські міста та села, можна ознайомитись тут.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! Скільки ж виродків у лавах збройних сил "вєлікой" росії! Тільки й можете здалеку зненацька обстрілювати мирне населення! Ми вам обов’язково продемонструємо як треба знищувати ворога у близькому бою. До зустрічі!", - запевняють у ГУР МО України.

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