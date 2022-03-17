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Російський офіс Samsung саботує санкції корейського керівництва і перестав підкорятися центральному офісу, - Дубілет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

самсунг

Головний офіс Samsung оголосив про введення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, але російський підрозділ не став слухати свого керівництва і фактично відколовся від компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет повідомив у Телеграмі.

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Перші підозри виникли після того, як російський Samsung оголосив про продовження роботи в країні платіжної системи Samsung Pay. Водночас головний офіс заборонив усі поставки своєї продукції в Росії та припинив підтримку сервісів.

Дубілет стверджує, що інформацію йому розповіло джерело в українському офісі компанії.

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"Головний офіс Samsung (Корея) стверджує, що вони вже припинили постачання своєї продукції до Росії.

Ба більше, корейці неформально повідомили, що їхній російський офіс фактично перестав підкорятися їм та відповідати на запити! Хоча це вже не так важливо, якщо постачання продукції справді припинилося.

Проте поки що корейський офіс офіційних заяв із цього приводу ще не робив. Чекаємо", - повідомив він.
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Топ коментарі
+18
МАТИ НАЗВУ САСУНГ-НЕ ОЗНАЧАЄ БУТИ САМСУНГОМ...
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17.03.2022 15:16
+16
Окацапилися. Це - наслідки тісного спілкування з свинособаками. Відбирає мозок.
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17.03.2022 15:18
+14
А дальше чё, русснявый ритейлер начнёт с дерева телефоны вырезать?
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17.03.2022 15:19
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МАТИ НАЗВУ САСУНГ-НЕ ОЗНАЧАЄ БУТИ САМСУНГОМ...
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17.03.2022 15:16 Відповісти
Перше було краще "расєйскій САСУНГ"
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17.03.2022 15:40 Відповісти
Російський офіс Samsung переіменув свій бренд в Сосунг
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17.03.2022 19:56 Відповісти
Потому что глава кацапского офиса сраный агент свинособаксктх спецслужб
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17.03.2022 15:16 Відповісти
Таке не може бути. Взагалі, дуже дивна новина. Я працював в Самсунг-Україна в середині 2000их. Так от, Самсунг-Росія підкорялася нашому офісу. Крім того, абсолютно всі ключові позиції, тим більше голова офісу - тільки корейці. І якщо старший кореєць (з Кореї) скаже молодшому (голові якогось іншого офісу), що той має застрелетися - то у молодшого буде одне питання - "з чого?". Така відсутність субординації неможлива у корейців. Дуже дивна новина.
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17.03.2022 15:39 Відповісти
Не свисти!
В чучшем случае - поляки!
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17.03.2022 15:45 Відповісти
а тут в чому зпициалізд?
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17.03.2022 18:22 Відповісти
"национализировали"

ну-ну
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17.03.2022 15:17 Відповісти
Ничего, им там быстро мозги вправят.
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17.03.2022 15:17 Відповісти
Окацапилися. Це - наслідки тісного спілкування з свинособаками. Відбирає мозок.
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17.03.2022 15:18 Відповісти
а там і не було корейців, парашиньські найманці, зараз почнуть мікросхеми підковувати! ви зрозуміли, про що я)
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17.03.2022 15:36 Відповісти
ага, будуть ремонтувати техніку совковими деталями, я б хотів побачити таке дійство))
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17.03.2022 15:41 Відповісти
Вже більше тижня в РФ говорять, що Samsung Pay для оплати перейшли на використання карт Мир.
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17.03.2022 15:18 Відповісти
Тобто, путін кинув стільки грошей у кормушку їм, що в Кореї і не снилося.
Іде ва банк, диявол.
Він зараз готовий на все.
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17.03.2022 15:18 Відповісти
Швидше це хитрість щоб їх не націоналізували кацапи
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17.03.2022 15:18 Відповісти
Ну а толку, если поставки будут прекращены, лапти продавать от бренда САСУНг?
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17.03.2022 15:21 Відповісти
ну так і так. Скажуть - ми за торгівлю, але нема чим
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17.03.2022 15:28 Відповісти
росийскиё офис оформлен как отдельное юрлицо, хоть и является дочерним предприятием. А это значит - расчетные счета в росии, на которых наверняка огромные остатки денежных средств + товарные запасы на складах то-же не на один лям $ + наверняка огромные материальные активы (склады, производственные мощности, офисные помещения). проще говоря они сейчас, прям в этот момент, всё это тырят у корейцев и отказываются возвращать
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17.03.2022 15:29 Відповісти
конечно корейцы после этого подают в суды, руководство офиса через интерпол подаётся в международный розыск, и тд и тп, но кацапы так далеко не думают
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17.03.2022 15:38 Відповісти
Так а разве не видно по последним трем неделям, что оркам никакие правила не писаны?
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17.03.2022 15:44 Відповісти
так там пофіг на інтерпол якщо вони не будуть вилітати з країни але компенсацію потім прийдеться оплатити, корейці зїдуть на рейдерський захват а рашка в міжнародному суді вже нічого не докаже
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17.03.2022 15:45 Відповісти
Ага, для начала лапти от бренда Самсунг, а потом и до бояры с ягелем дойдет
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17.03.2022 15:43 Відповісти
А дальше чё, русснявый ритейлер начнёт с дерева телефоны вырезать?
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17.03.2022 15:19 Відповісти
у них есть туз в рукаве-якутский скульптор
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17.03.2022 15:22 Відповісти
А что может сделать провинциальный офис? Без финансирования, продукции и запасных частей самой корпорации? Поэтому это какая-то сказка - отмазка.
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17.03.2022 15:20 Відповісти
А що російський Самсунг буде продавати в раше? Валежнік?
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17.03.2022 15:21 Відповісти
Ягель , бояра...
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17.03.2022 15:29 Відповісти
Будут по серым схемам ввозить тот же Самсунг. Из Китая например.
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17.03.2022 15:40 Відповісти
Вот именно! Что он стоит без Кореи?
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17.03.2022 16:11 Відповісти
Деякі моделі Самсунгу вироблені в паРаші
досі можуть продаватися в Україні. Уважно читайте документи та дивіться на стікир-папір позаду ТВ. А краще Самсунг покі що не купувати як і LG які теж можуть вироблятися в паРаші.
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17.03.2022 15:24 Відповісти
Все компании, кто останется в России - попадут под бойкот всего мира!
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17.03.2022 15:24 Відповісти
Сгорела матрица у телека пару лет назад и мой Эдж года три назад накрылся - сгорела матрица. Мы с мужем тогда еще их прокляли)) так что все вовремя.
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17.03.2022 15:26 Відповісти
Буде продавати самвисуньг
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17.03.2022 15:29 Відповісти
Оце правильно, більше націоналізацій, бравих та хвацьких. Щоб навіть після завершення війни міжнародні корпорації мали залізобетонні причини не повертатися на російський ринок (якщо він ще до того часу буде існувати).
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17.03.2022 15:35 Відповісти
Ну а толку-то? Сколько там товаров на складах? Никто ведь не будет держать там больше, чем на несколько месяцев. Это, конечно, не так страшно, если счёт идёт на часы, как сейчас - но потом офиса самсунга в на территории того, что сейчас зовётся рф, не будет годами.

Короче, путин таки выстраивает ссср. Получается, правда, как с коммунизмом - в одной, отдельно взятой стране.
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17.03.2022 15:36 Відповісти
Менеджмент офиса - в санкционный список.
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17.03.2022 15:47 Відповісти
я видел как в росеи машина-робот делает матрицы и платы для телика ..Короче она сама все делает ,а руский иван просто берет и переносит готовую матрицу и так далее ..
Я вообще обложил данью фирмы которые продавали Телевизоры в расею , по понятным причинам ...Самсунг .ЛДЖ ,Сони ,Панасоник должны были понимать что телевизор это не средство быта , а оружие
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17.03.2022 15:47 Відповісти
А виробляти чіпи та телефони російський офіс теж уже навчився?
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17.03.2022 16:02 Відповісти
Я так понял, что ламповые телевизоры Рубин теперь переименуют в Самсунг?
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17.03.2022 16:11 Відповісти
Якось пофігу, вони собі цим зробили тільки гірше, головна компанія їм нічого поставляти не буде, будуть позови до суду, всім цим офісам пізда у майбутній перспективі.
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17.03.2022 16:21 Відповісти
І шо, не можуть похереть свою ос тизен и тв дрова?
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17.03.2022 16:34 Відповісти
Прошу донести інформацію до польського уряду й польської бізнес-спільноти. Саме польські брати зараз найбільше підтримують Україну. У значний мірі завдяки позиції Польщі Європейським Союзом запроваджено нищівні санкції проти російської економіки. Проте в публікації російського журналу "Експерт" (посилання в першому коментарі), яка називається "Из богатой страны не уезжают" (авжеж багатої, це ми ще подивимось!), можна прочитати таке: "...игрок рынка керамики - компания с польским капиталом Cersanit - тоже не спешит покидать российский рынок. «Мы думаем не столько о сумме потерь, сколько о проблеме существования нашего производства в перспективе от двух до двенадцати месяцев», - заявил Юрий Ковтун, генеральный директор Cersanit в России". Ну і далі міркування цього манагера з українським прізвищем (як завжди не обходимося без зрадників). Хочеться почути ставлення до цього компанії Cersanit та державних органів Республіки Польща, а також українського представництва компанії, якому ще працювати (хочеться сподіватися) в нашій державі (ТОВ «Церсаніт Інвест» м. Київ)& https://expert.ru/expert/2022/11/iz-bogatoy-strany-ne-uyezzhayut/
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17.03.2022 16:37 Відповісти
Хгггг побільше б такого - потім тричі подумають перед тим як розпочинати бізнес в параші
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17.03.2022 16:41 Відповісти
Це повна несунитниця Sumsung Electronics Russia на 100% належить Samsung Electronics. Тому вони аж ніяк не можуть "відокремитись". Скоріше за все мова йде про "націоналізацію" в рамках нового закону. У Samsung є фабрика в Калузі, яка виробляє (збирає ) телевізори і може ще якусь побутову техніку. Оркі можуть її "віджати", але що вони будуть з нею робити? Комплектуючи всі з Кореї. Така ж сама історія з LG. У орків геть знесло дах. Вони намагаються налякати корейців. По -перше, корейці дуже добро розуміють українців, бо самі були у такому становищі, і врятували їх від орків тиж самі США, Нідерланди, Австралія і інші Західні країни (і гарантія їхньої безпеки - американська військова база в центрі Сеулу); а по-друге - корейці і так вже налякані, їм США все пояснили - або ринок США, або ринок московії. Ви б що обрали? Отож. Будуть тепер на московії користуватись тільки смартфонами і телевізорами китайських брендів. Зато недорого . До речі, Samsung може заблокувати меню своїх телевізорів які працюють на московії. І тоді, ой, просто дорогий екран. Або VPN з гемором
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17.03.2022 16:50 Відповісти
😳О, гыниальный мальчик. уже - ЫксперД по Самсунгу.... 🤣🤣
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17.03.2022 17:14 Відповісти
 
 