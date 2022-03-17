Російський офіс Samsung саботує санкції корейського керівництва і перестав підкорятися центральному офісу, - Дубілет

Головний офіс Samsung оголосив про введення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, але російський підрозділ не став слухати свого керівництва і фактично відколовся від компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет повідомив у Телеграмі.

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Перші підозри виникли після того, як російський Samsung оголосив про продовження роботи в країні платіжної системи Samsung Pay. Водночас головний офіс заборонив усі поставки своєї продукції в Росії та припинив підтримку сервісів.

Дубілет стверджує, що інформацію йому розповіло джерело в українському офісі компанії.

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"Головний офіс Samsung (Корея) стверджує, що вони вже припинили постачання своєї продукції до Росії.

Ба більше, корейці неформально повідомили, що їхній російський офіс фактично перестав підкорятися їм та відповідати на запити! Хоча це вже не так важливо, якщо постачання продукції справді припинилося.

Проте поки що корейський офіс офіційних заяв із цього приводу ще не робив. Чекаємо", - повідомив він.