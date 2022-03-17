Зеленський відзначив державними нагородами 130 співробітників системи МВС, 46 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 130 працівників Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, 46 із них – посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Захисників нагороджено орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" та медалями "За військову службу Україні" і "Захиснику Вітчизни" за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагороди отримали 79 співробітників Національної гвардії, 5 - Національної поліції, 36 - Державної служби з надзвичайних ситуацій, 10 - Державної прикордонної служби.

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З повним списком нагорождених можна ознайомитись за посиланням.