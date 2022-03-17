Німеччина обіцяє Україні подальшу підтримку, але НАТО не втручатиметься у цю війну, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц після промови президента Володимира Зеленського у Бундестазі заявив, що Берлін продовжить надавати підтримку Україні, але виключив військове втручання НАТО.
Про це, як повідомляє УП, він заявив на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Цензор.НЕТ.
"Ми стоїмо на боці України і її народу. Ми підтримуємо українців, які намагаються протистояти російській агресії, надаючи фінансову підтримку, гуманітарну допомогу, також ми надаємо військове обладнання", - сказав Шольц.
За його словами, Німеччина робить свій внесок і продовжить робити.
"Але я хочу, щоб всі чітко розуміли, що НАТО не втручатиметься військовим чином у цю війну", - наголосив канцлер Німеччини.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.
Будь ласка, зачекайте...
ваше правительство выделило сумасш. бюджет на оборонку Германии. С чего бы этого??
там хоть поумнее люди и сообразили что после нас вы следующие. И начали готовиться.
В ваших интересах разбить русских тут и не пустить эту орду в свой дом.
Поверніть Берлінську стіну. Німеччина повинна бути Розділена
Слава Україні!!!
Германия поставляет Украине: противотанковые гаубицы D-30, панцерфаусты, стингеры, "стрелы".
У Германии самой оружия практически нет. Знакомый немец говорил, что амуниции у Германии - где-то на день войны. Долгие годы немцы, не верили в то, что война постучится в дверь, и потому увеличение военного бюджета вызывало в обществе, насквозь пронизанном чувтсвом вины за две мировые войны, очень неприятные ассоциации. И потому было легко и приятно класть на военный бюджет. Так, ныняшняя правящая партия десять лет блокировала разработку и закупку боевых дронов.
Так что тут как в анекдоте: "Вибач, Микола, якщо чогось нема - того нема".
Бюджет Германии на оборнку урезали
И не только они
Да и коррупция у них там процветает. Чего стоит когда пару лет назат был скандал что у них стволы деформировались после стрельбы. Это притом что точно также винтовка для импорта такой хни не показывал
И так у многих стран НАТО....
Португалии тоже скандалы были с автоматами
Франция которая, у нас боезапаса на пару дней
Проект беспелотников тоже остановлен у них
Проект 5 поколение европейских истребительной по сути заморожен
И там если покопаться много подобных истории
Трамп правильно ******** членов Альянса.....
В своём городе я уже вышел сам. Забрался в долги, помогая Украине. Сижу на телефоне. Иди на*уй.
І офіцерів яких начебто за нацизм арештували (так і повірив)
І не якістна сталь у автоматів, що потім замяли типо вині патрони (ага ага, звісно)
Слава Україні!!!
Однак нато постачає озброєння, гумдопомогу, кошти Україні для перемоги у війні. НАТО розбило економіку московії в пух і прах.
Що ще потрібно колоні?
Почитай для розширення ерудиції, Операції та місії НАТО:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
Пишеш що корупція "ваша". А сам звідки будеш?
Одні йолупи, яким на все срати
А уставы нарушать нельзя.
Это военно-политический блок, поэтому воевать за не членов блока не будет. А оказывать политико-финансовую поддержку будет.
Успокойтесь и воюйте оружием и за деньги членов НАТО.
Ничего своего из этого, у вас нет.
Когда победите и перестроите Украину под стандарты ЕС и НАТО, тогда все у вас и будет.
Слава Украине!
Гадаю, якщо г. Шольц нічого не відповів на звинувачення у побудові стіни і гальмування вступу України до європейських інституцій, на противагу навіть підтвердив незмінність курсу Німеччини у підтримці України, можна сподіватися, що Німеччина не буде блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо Україна виконає необхідні для кожного члена ЄС умови для такого вступу.