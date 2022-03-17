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техніка (1319) УАВтормет (1)

Ворожу техніку на металобрухт. "УАВтормет" готується до розпилювання російських танків. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська асоціація вторинних металів почала вивчати світовий досвід для перероблювання військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook "УАВтормет".

"Світовий досвід по переробці військової техніки. Ми вже вивчаємо технології такої переробки, які будуть надані членам та партнерам нашої асоціації", - пишуть у "УАВтормет" та надають приклад німецьких розробок.

Певний час в Україні був дефіцит металобрухту, але наразі "сировини" додалося. Обіцяють використовувати лише непридатну до використання техніку.
Справні та придатні танк, БТР або інша техніка буде вважатись військовим трофеєм.

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Топ коментарі
+15
Танки на металобрухт..
Орків ..на гумус.

.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 15:39
+14
позовите "ЦыганМеталлПром"
ножовками разделают
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17.03.2022 15:39
+10
Кисню треба буде капець скільки...
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17.03.2022 15:35
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Кисню треба буде капець скільки...
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17.03.2022 15:35 Відповісти
позовите "ЦыганМеталлПром"
ножовками разделают
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17.03.2022 15:39 Відповісти
Ааа! Ну, успіхів )))
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17.03.2022 15:41 Відповісти
ставлю ящик Закарпатского !!!!
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17.03.2022 15:44 Відповісти
у меня и телефон цыганов есть
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17.03.2022 15:45 Відповісти
Ковід нібито минув, так що з киснем проблем не мало б бути...
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17.03.2022 15:39 Відповісти
Ковід нібито минув,
Не вгадали.

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17.03.2022 19:53 Відповісти
Є плазмові різаки . Є , мабуть , лазерні . 21 сторіччя .
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17.03.2022 15:52 Відповісти
Плазморізи дешевше, чел пригальмував троха, кисню йому не вистачає...
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17.03.2022 15:55 Відповісти
Мені кисню вистачає, непереймайся. А от як ти плазмовим різаком будеш різати криві корпуси покручені вибухом, я б подивився. І скільки інструменту ти при цьому спалиш.
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17.03.2022 16:25 Відповісти
Приходь і дивися, наші цигани без кисню і плазморізів цю техніку розтягнуть за добу, тільки хай припинять стріляти, вони пацифісти по народженню...
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17.03.2022 17:23 Відповісти
Плазморізи є...
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17.03.2022 15:52 Відповісти
Плазмова різка сильно дорожча ніж киснева.
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17.03.2022 16:23 Відповісти
А кисень у газова суміш у вас йде разом з гуманітаркою?
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17.03.2022 17:19 Відповісти
Так для плазми теж треба якусь газову суміш.
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17.03.2022 18:00 Відповісти
Стиснуте повітря...
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17.03.2022 18:51 Відповісти
Все равно нужное дело....
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17.03.2022 15:36 Відповісти
БРУХТ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НА БРУХТ...
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17.03.2022 15:36 Відповісти
Танки на металобрухт..
Орків ..на гумус.

.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 15:39 Відповісти
Ми за сортування сміття!
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17.03.2022 15:52 Відповісти
орков на котлеты, там же в рашке макдаки закрылись, гамбургеры будут делать и кормить свою нацию *********
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17.03.2022 17:19 Відповісти
Думаю если разобрать танк он по обьему будет еще больше чем в сборе. Китайцы или турки заберут и в собраном виде такой металолом. А нам Байрактары и другое вооружение поставят на ети деньги
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17.03.2022 15:39 Відповісти
Нєа. У нас вже років 20 діє мораторій на експорт металобрухту. Все для того щоби заводи ахметова і пінчука не страждали від високих цін на сировину. Ось так. Так що нікуди то залізо не поїде.
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17.03.2022 15:44 Відповісти
та як Вам сказати? Ось Інтерпайп ніби то виставив ціну у 9грн кіло. А в нас приймають по 4,50 грн.
Але мабуть той же Інтерпайп приймає вже порізаний і відсортований. Яка собівартість такої роботи - я не знаю.
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17.03.2022 15:54 Відповісти
А в туреччині чорний брухт від 20 на наші гроші. Але у нас настільки застарілі заводи, що за таких цін на сировину і ще за ринкових цін на перевезення залізницею (яка вже давно збиткова і живе на дотаціях з бюджету) наш прокат стане неконкурентним. Ось так ми всією країною скидаємось на вілли для пари олігархів.
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17.03.2022 16:22 Відповісти
ЯК УКРАСТИ КАЦАПСЬКИЙ ТАНК / Вiдео - iнструкція українською мовою:

https://www.youtube.com/watch?v=AH3rXUFjuV8
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17.03.2022 15:41 Відповісти
А кацапами топить можно??
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17.03.2022 15:44 Відповісти
Що значить можна? ПОТРІБНО!
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17.03.2022 15:46 Відповісти
Тільки сємки з їх кишень треба забрати і в землю посадити. А потім і кацапів туди вже у вигляді міндобрив.
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17.03.2022 15:50 Відповісти
Якщо кацап сухий, то топить, а мокрого втопить. Хай раки ласують.
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17.03.2022 16:43 Відповісти
Там технологии разаработаны в рамках ОВСЕ. № 2526 от 01.07.92. г.
Самое прибыльное , но и затратное БТР, БМП, БМД (арюминиевая противопульно-осколочная броня.
Там **** с порезкой.
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17.03.2022 15:45 Відповісти
То є вірно. Танки - УАВтормету на лом, жмурів - аграріям на добриво. Треба ж відновлювати Україну.
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17.03.2022 15:54 Відповісти
Тепер особа яка знайде покинуту техніку розпиляє її на брухт замість того щоб віддати її ЗСУ

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17.03.2022 15:59 Відповісти
Не певен,що так все просто.Як ти собі уявляєш розділення такого об'єму металу? Там на одних кругах для болгарки в трубу вилетиш,таке киснем ріжуть.І потім,поки там сапери не порацюють,не раджу туди лізти.
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17.03.2022 16:38 Відповісти
Ромале,ваш час настав!
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17.03.2022 16:36 Відповісти
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу 2022

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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17.03.2022 16:44 Відповісти
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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17.03.2022 16:45 Відповісти
Не журіться, пані та панове. Ромале дадуть раду навіть і з тим залізяччям, яке не придатне на запчастини.
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17.03.2022 18:31 Відповісти
 
 