Ворожу техніку на металобрухт. "УАВтормет" готується до розпилювання російських танків. ВIДЕО

Українська асоціація вторинних металів почала вивчати світовий досвід для перероблювання військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook "УАВтормет".

"Світовий досвід по переробці військової техніки. Ми вже вивчаємо технології такої переробки, які будуть надані членам та партнерам нашої асоціації", - пишуть у "УАВтормет" та надають приклад німецьких розробок.

Певний час в Україні був дефіцит металобрухту, але наразі "сировини" додалося. Обіцяють використовувати лише непридатну до використання техніку.

Справні та придатні танк, БТР або інша техніка буде вважатись військовим трофеєм.

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