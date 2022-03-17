Ворожу техніку на металобрухт. "УАВтормет" готується до розпилювання російських танків. ВIДЕО
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Українська асоціація вторинних металів почала вивчати світовий досвід для перероблювання військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook "УАВтормет".
"Світовий досвід по переробці військової техніки. Ми вже вивчаємо технології такої переробки, які будуть надані членам та партнерам нашої асоціації", - пишуть у "УАВтормет" та надають приклад німецьких розробок.
Певний час в Україні був дефіцит металобрухту, але наразі "сировини" додалося. Обіцяють використовувати лише непридатну до використання техніку.
Справні та придатні танк, БТР або інша техніка буде вважатись військовим трофеєм.
Топ коментарі
+15 Lvbnhj
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+14 Dust
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+10 Петро Другий
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ножовками разделают
Не вгадали.
Орків ..на гумус.
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Слава нації
Смерть москалям
Але мабуть той же Інтерпайп приймає вже порізаний і відсортований. Яка собівартість такої роботи - я не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=AH3rXUFjuV8
Самое прибыльное , но и затратное БТР, БМП, БМД (арюминиевая противопульно-осколочная броня.
Там **** с порезкой.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw