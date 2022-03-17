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війна (56107) коаліція (331) Подоляк Михайло (296)

Ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію у майбутньому, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Зокрема, наразі тривають переговори з міжнародними партнерами щодо долучення до нової декларації з безпеки, а після завершення переговорів президент України Володимир Зеленський представить нову концепцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Україна хоче завершити війну створенням нової коаліції, яка зможе зупинити Російську Федерацію у майбутньому.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

"Для нас важливий не статус, а союзники, які дійсно готові битися поруч із нами. Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки має бути переглянута. Ми знаємо, що Путіна можна зупинити лише силою. НАТО не має такої сили. На нашу думку, це організація, діяльність якої переважно полягає в організації самітів, на яких генерали показують, що вони круті", - заявив Подоляк.

"Правда полягає в тому, що найбільший військовий союз в історії людства не справляє враження на Кремль. Усі ці розмови про наближення НАТО до російських кордонів є пропагандою на внутрішній ринок, щоб усправедливити вторгнення в Україну та інші країни. Тому ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо знову захоче на когось напасти", - наголосив Подоляк.

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При цьому, у нього поцікавилися, якою має бути ця коаліція.

"Це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а конкретна умова, що відповідає всім нормам міжнародного права. Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полю битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов’язання. У майбутньому цей документ може бути розбудований, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який гарантуватиме безпеку всієї Європи", - заявив Подоляк.

Водночас, він зазначив, що не може сказати, які країни вже долучилися до цієї декларації безпеки, бо переговори тривають.

"Коли вони закінчаться, президент Зеленський представить всю концепцію", - додав Подоляк.

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Також він сказав, що це була одна з ключових тем зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії під час їхнього візиту до Києва.

Подоляк зазначив, що для України дуже важливо, щоб Польща приєдналася до нового союзу.
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Топ коментарі
+19
А ми хочемо , що б такі як ти , засранцю, десь щезли а слово давали нормальним патріотично налаштованим українцям.
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17.03.2022 15:47
+18
Війну не можна зупинити. Можна або перемогти або капітулювати. Який же нам з варіантів пропонує падляк, цікаво
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17.03.2022 15:49
+17
Подляк, еще раз! Эта война закончится руинами москвы. Будешь много п#здеть не по делу, - доп#здишься.
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17.03.2022 15:50
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А ми хочемо , що б такі як ти , засранцю, десь щезли а слово давали нормальним патріотично налаштованим українцям.
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17.03.2022 15:47 Відповісти
Давайте нерозводити срач. По-перше там ніде не сказано, що ми відмовляємося від НАТО. По-друге там вказано, що ми буде формувати ще один союз з країнами Європи, та іншими країнами, а вони є в НАТО. По-третє саме НАТО нас брати зараз не буде бо ми маємо окуповані території, те саме говорить ЄС, тому поки ми будемо воювати і відновлювати наш суверинітет нам потрібний чіткий союх з країнами Вишеградської четвіркт, Великої Британії та США. Я не бачу в цьому ніякої зради.
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17.03.2022 16:04 Відповісти
пляшешь под дудку своих фсбшных кураторов?
народ Украины и ЗСУ - сильно против договорняков с террористом и убийцей кабаевым..
народ Украины хочет видеть кабаева на скамье подсудимых в международном трибунале.. почему подляка делает свои темные делишки за спиной у украинцев? что он скрывает, и есть ли пункт контрибуций и судов над военным преступником кабаевым?
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17.03.2022 16:09 Відповісти
В мене немає ніяких кураторів. Я просто не бачу тут зради. Україна буде в НАТО, але нас зараз туди не беруть. Нам потрібна зброя і союзники, то в чому тут зрада?
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17.03.2022 16:13 Відповісти
идти на уступки агрессора и террориста, прогибаться хотелкам **********, и ворнякать на НАТО, которое помогает Украине - это уже зрада..



как только будет подписан новый "будапештский меморандум", первое - народ Украины не поймет и не простит зеленскому, второе - это легализует нерукопожатного кабаева, третье - это значит остановка боевых действий Украины, которая сейчас побеждает..

вы что делаете? даете кабаеву время для новой мобилизации?..

вы создаёте прецедент для нового майдана в Украине - против власти, которая идёт на "мировую" с серийным убийцей..

в вашем договорняке есть пункт о контрибуции и о Гааге для кабаева??

это основное требование народа Украины!
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17.03.2022 16:38 Відповісти
Подоляк, Ермак, Арахамия, Баканов, Татаров ... Вы не внушаете доверия вообще, а решать судьбу Украины не имеете права. И не будете, народ вам этого не позволит. Слава Богу, есть Верховна Рада. Без ее решения вы ничего не сделаете.
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17.03.2022 17:12 Відповісти
Ты наверное забыла, что в ВРУ сейчас сидят фотографы, сосны, писюнисты и так далее...
А основная масса этих люмпенов первыми возьмут мзду с криком - где ж я харчеваться буду
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17.03.2022 17:55 Відповісти
Що ти несеш?Нам потрібне НАТО!
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17.03.2022 15:49 Відповісти
Якщо це буде Україна + Британія + США + Туреччина то нато буде нервово курити всторонці. Потім сюди і Литва з Латвією та Фінляндією підтягнуться
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17.03.2022 16:38 Відповісти
"Якщо це буде " "Потім"нафіг велосипед видумувати?Є натонам туди треба.І членство нато не забороняє інші військові союзи.Нафіга отой цирк з ательнативними нато?
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17.03.2022 19:37 Відповісти
А вже є варіанти вступу в нато по завершенню війни? Ну тоді і не придумуйте
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02.04.2022 20:53 Відповісти
Війну не можна зупинити. Можна або перемогти або капітулювати. Який же нам з варіантів пропонує падляк, цікаво
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17.03.2022 15:49 Відповісти
Тобто НАТО зараз давить на Україну щоби та підписала будь який договір "гарантій" на кшталт будепештського аби тільки зупинити війну ? - тоді всі смерті марні, якщо Україна то зробить,бо то буде означати перемогу путєна.
Вирішувати Зеленському.
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17.03.2022 16:23 Відповісти
А нато давить?І вирішувати не зеленському!Він не цар нам!Слуга зарвавсячас його оплєухами спустити на землю!
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17.03.2022 19:38 Відповісти
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17.03.2022 20:39 Відповісти
Идиот галлюцинирует о коалициях и ведет беседы с агрессором о гарантиях безопасности.
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17.03.2022 15:49 Відповісти
Подляк, еще раз! Эта война закончится руинами москвы. Будешь много п#здеть не по делу, - доп#здишься.
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17.03.2022 15:50 Відповісти
Гарнi слова: "Україна хоче завершити війну створенням нової коаліції, яка зможе зупинити Російську Федерацію у майбутньому". Джерело: https://censor.net/ua/n3326105
А зараз що, треба здаватися?
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17.03.2022 15:51 Відповісти
Кацапи кажуть що Україна погодилася відмовитися від курсу в НАТО.
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17.03.2022 15:52 Відповісти
Та кацапи нехай брешуть , що їм заманеться , а от нашим агрохіміям потрібно заклеіти пельки , щоби не патякали про те , що НАТО нам не потрібне 😠
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17.03.2022 15:55 Відповісти
Кацапи ідуть *****!
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17.03.2022 15:56 Відповісти
Курс в НАТО у нас прописаний в Конституції. Ви десь бачили інфу, щоб наші депутати конституційною більшістю проголосували за відміну цього курсу? Я ні. А щодо кацапів - вони можуть плести що завгодно. Якщо кацап не бреше, то потикайте його кийком - може він здох.
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17.03.2022 16:07 Відповісти
Подоляче , якщо підпишете хоть один пункт кремлівського фюрера (
( а іх 15) то не встигнете добігти до ростову , це тобі пообіцяє
кожен адекватний украінець !

Тому перестаньте дратувати украінців , своїми перемовинами із варварами , під час війни 😡😠
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17.03.2022 15:52 Відповісти
Там говориться договір не з кацапами, а договір з країнами, які будуть нам на пряму допомагати. НАТО нас зараз не візьме поки в нас є окуповані території, а союзники нам зараз потрібні. Там не вказано, що ми відмовляємося від НАТО, там вказано, що ми формуємо на даний час союз або безпепековий блок,який на пряму нам буде допомагати. НАТО ж чітко сказало, що поки є окупація нас не візьмуть, ми ж не знаємо скільки буде йти війна, а допомога нам зараз потрібна і чітко це має бути задекларовано. Я не бачу ніякої зради. Розберемося з війною будемо рухатися в НАТО, зараз нас туди ніхто не візьме,вони небо нгавіть нехочуть закривати.
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17.03.2022 16:11 Відповісти
А ЩО означає оце ваше ДОПОМАГАТИ ? Україні й так допомагають, і що?
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17.03.2022 16:26 Відповісти
Я скільки нам будуть так допомагати без чіткого договору?Якщо будуть чітко прописані вимоги між союзниками тоді ми з можемо вимагати конкретної допомоги, а не те що нам не дають літаки, і модернізовані ПЗРК. Хочетеся робити срач робіть, я морально сил немаю, щоб вам щось доводити! Я вважаю, що в нас має бути прописаний договір між союзниками, поки нас не візьмуть у НАТО. Не забувайте, що в НАТО є країни,які там нас бачити не хочуть. Ви можете на мане зараз виливати все лайно, але це моя точка зору, без ніяких кураторів. Я не бачу можливостей домовитися зараз з Росією з нею договіри підписувати безглуздо, їм віри немає, приклад Російсько-Фінської війни. А щодо НАТО, то я особисто не вірю, що вони нас приймуть поки йде в нас війна, вони будуть допомагати,але тим часом будуть спостерігати чим це все закінчиться.
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17.03.2022 16:35 Відповісти
Хм... вам задали нормальне питання, спокійно без образ, чого у вас піднялася така істерика?
І все,що ви в вашому істеричному посту написали - вибачте, але якась абсурдна логіка, ну хочаб тому, що ніякий договір з будь ким не буде означати воєнної участі у захисті України тих, з ким вона цей або інший договрі підпише. Тобто буде все як зараз... зброя,гуманітарка , санкції, але НЕБО ,наприклад, знову не закриють. Ось і все. Але не пишіть краще нічого у відповідь, істеричні вислови не мають ніякого змісту.
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17.03.2022 16:52 Відповісти
Істерика, судячи з Вашої заяви - у Вас. А я просто констатую те, що є. Якщо Ви, десь вище, побачили "істерику" - то це точно не до мене, а до лікаря зі спеціальним профілем. Гарного дня.
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17.03.2022 16:59 Відповісти
Ну звичайно, відповіді по суті й не мало бути від вас... лише традиційний злив... мєтодічка закінчилася мабуть
І вам гарного...
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17.03.2022 17:06 Відповісти
По суті: Україна має зберегти свої території, завершити війну перемогою, укласти мирний договір з безпековими гарантіями для себе з чітко прписанами репараціями, умовами зняття санкцій та подальшої взаємодії із союзниками при повторенні сценарію. Ще раз: якщо рф не розвалиться вона повторно на нас нападе, через якийсь час. РФ має в собі 40% від світових копалин, тому з нею все одно будуть взаємодіяти, а наша задача прописати чітко в договорі зі союзниками за яких умов вони можуть відновити з нею взаємодію. Так дійшло, конструктивна ти моя...
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17.03.2022 17:22 Відповісти
Конструктивна, але не твоя, хамовите ти созданіє...
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17.03.2022 19:45 Відповісти
это значит остановка боевых действий, закрепление орков на оккупированных территориях, передышка для врага и создание "лднр" в масштабе всей Украины..
ЗСУ и так прекрасно справляется, без НАТО, пусть и дальше помогают ЗСУ оружием и не мешаются под ногами..
а как в этот ваш план вписывается разгром бомбежками половины городов и сел Украины, убийства детей? простить и забыть орков?
вы что не понимаете, что в Украине будет мир только в одном случае - это военный разгром рф в Украине, и все, больше нет вариантов..
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17.03.2022 16:45 Відповісти
Розгром в Україні, все одно призведе до укладання договорів . Щоб росія від нас відчипилася вона зі середини має розпастися. Якщо вона не розпадеться, то через 40-50 років повторно на нас нападе.
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17.03.2022 16:48 Відповісти
не до дороворов!! а до капитуляции кремляди, выплате контрибуций и Гааге для кабаева!!!..
а то, что вы предлагаете - это спасение мордора-рф и подписание "мировой".. да вас за это грохнут и народ Украины будет аплодировать стоя..
после всех зверств орков, вы ещё смеете мечтать о переговорах с убийцами?
мало того, что это Украине ничего не даст, это опустит Украину, сделает кабаева снова легитимным и позволит западу снять часть санкций..
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17.03.2022 17:34 Відповісти
Це ідеологічна війна, як між Ізраїлем і Палестиною. Поки РФ є в такому форматі, як вона є навіть без путіна вона все одно несе нам загрозу. А я нажаль не вірю, що населення росії зі середини буде зось робити, вони латентні. А Європа вже ниє, що в них ціни підвищилися. Тай сама верхівка "старої" Європи хоче щоб все це завершилося, незабувайте в рф є 40% всіх корисних копалин світу, тому я до цього всьо ставлюся так цинічно.
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17.03.2022 16:54 Відповісти
и эта война может длиться веками.. оно Украине надо?? сейчас есть уникальная прекрасная возможность - это военный разгром рф в Украине!
а подоляки с дерьмаками этому бредят помешать, работая на мордор-рф..
судя по всему, вы не в теме.. не зря кабаев бздит революции на раше.. развал рф - начнется изнутри, Украина начнет шатать, а Татарстан, Башкирия, республики Кавказа, Якутия, такие страны, как Япония и Китай - продолжат растаскивать рф на территории ..
так и будет..
они все, только и ждут когда рашистский режим на мордоре пошатнется..
а вы не бздите, и не будите зверя в мирных украинцах, у которых орки, своими преступлениями - разбудили ярость благородную и украинцы имеют право на месть!!
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17.03.2022 17:27 Відповісти
Чим розгромити?Ми не зможемо зайти на територію рф, в нас немає таких ресурсів, нам головне зберегти територію України. Ми немаємо мільярдний б'юджет щоб воювати тривалий час, ще й на території рф, в них населиння 140млн, а в нас 36млн. Їх заводи стоять, а наші вони розвалюють, в нас розвалили вже скільки інфраструктури... Це неспівставна кількість ресурсів, що є в них, а що є в нас, будьте реалістами, щоб зайти в рф, нам потрібно мати армію з штурмовими військами і чесельністю, що переважає ворога, по-друге нам потрібюбні гроші і це є мільярди долорів, де ми їх візьмемо бізнес лежить. Європа і США не будуть нам давати на таку авантюру гроші, вони нам навіть не дають зброю яка може атакувати, вони дають зброю зі оборонним ефектом. Один варіан, що не буде повторного нападу, росія сама зі середини розпадеться, або нам вдасться після завершення війни вступити в НАТО.
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17.03.2022 17:37 Відповісти
так паникер, а может это у рф нет ресурсов, нет новых солдат- смертников, экономика стоит, дефолт рубля, санкции..
сейчас единственная возможность угробить парашу-рф..
какой такой бизнес? вам сколько миллиардов уже перечислили помощи? или срани зелёной не терпится все эти деньги разворовать по своим офшорам?
я вас предупреждаю, все кто подпишет "мировую" с кабаевым - будет висеть на Крещатике.. народ уже сорвался с цепи, не пожалеет предателей Украины..
дерьмака и подоляка, и всех слуг перевешают партизаны, а народ будет аплодировать стоя..
никогда зеленскому не простят Иловайского расстрельного коридора для всех украинцев, который подготовила ********** подоляка..
кстати, надо выяснить что подоляка делало на яворивском полигоне, что это скорректировало огонь по полигону вражесеими ракетами.. короче, подоляку с дерьмаком и арахамией надо на гиляку..
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17.03.2022 17:53 Відповісти
В майбутньому раісі не повинно існувати.
Крапка.
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17.03.2022 15:53 Відповісти
Тiльки вступ до НАТО може гарантувати безпеку для України, все iнше це вiдтермiнування подальшої i можливо бiльш жорстокої вiйни.
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17.03.2022 15:57 Відповісти
🥀Повністю підтримуємо думку журналіста Сергія Сидоренка. Плювати на тих, хто нас пітримує - це поганий сгнал...⬇️⬇️⬇️
👉Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади.
Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.
Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.
А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".
І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.
1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;
2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;
3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;
<<ми зараз тут>>
4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;
5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.
П.5 ще не стався.
Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую.
Сергій Сидоренко, редактор "Європейська правда"
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17.03.2022 15:59 Відповісти
Ці спроби дискредитації НАТО жалюгідні. Хай і не мріють, що український народ на це поведеться. НАТО сьогодні посилює присутність у Польщі та прибалтійських країнах і нікого не збирається боятися. А в нас їх немає, бо ми не в НАТО, от і все. Можна створювати будь-які корисні на сьогодні союзи, але курс на вступ до НАТО має лишатися пріоритетним!
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17.03.2022 16:01 Відповісти
ах ты подляка такая..
ты бредишь, ублюдошный, что бы война в Украине шла вечно?? бредишь создать "лднр" в масштабе всей Украины??
сейчас, и только сейчас - у Украины есть историческая возможность - уничтожить московию, разгромить ее орков, мразей, которые, никогда не откажутся от мании шизофреника - уничтожить Украину и украинцев..
уберите от президента этих дерьмаков- подоляков, которых их фсбшные кураторы держат за мошонку, чтобы они выдвигали идеи капитуляции Украины...
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17.03.2022 16:05 Відповісти
Війну в майбутнему, треба завершати зараз! Ми породили маацьву, ми повинні зрівняти її с землею! Інакше, ні як!
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17.03.2022 16:06 Відповісти
якщо це перемовини заради перемовин, то можете продовжувати. Але якщо хтось реально вірить в ці ілюзії, то жодні договори з росією не варті паперу і жодна країна не буде за нас воювати, окрім нас самих.
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17.03.2022 16:06 Відповісти
Что он несёт?Каких союзников ермак нашел?Почему НАТО должно вписываться?Оружие идёт, и слава Богу!
Похоже кому-то это поперёк горла!
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17.03.2022 16:09 Відповісти
Жодних перемовин і домовленостей! В жодні гарантії я не повірю! Тільки зброя і ЗСУ! Все інше - зрадонька...
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17.03.2022 16:13 Відповісти
Подоляка и весь ОП гнать в три шеи! Как же тяжело побеждать кацапердию с такими отморозками! Делают нервы народу,а тем более-военным!Им,в тупые бошки,никак не дойдёт,что козлостан хер ложил на международное право-они просто не в курсе что это такое
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17.03.2022 16:20 Відповісти
"Для нас важливий не статус, а союзники, що мішало за три роки правління"зе" зробити так, щоб Україна була без статусу , але союзником НАТО і її членом?Подоляк працює теж на розвал НАТО, і хто після таких заяв "зе" влади із країн НАТО ,захоче бути Україні союзником????
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17.03.2022 16:25 Відповісти
яка нах расея майбутнього ??? цей бидлостан розсиплеться на шматки шось Китаю а шось Японii, ну i ще там комусь кацапстан то краiна терорист i не мае права на iснування
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17.03.2022 16:25 Відповісти
от єтого ублюдка воняет кацапским дерьмом 👎👎👎
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17.03.2022 16:25 Відповісти
Нам зупинка війни на паузу не потрібна,тільки перемога,і виведення військ включаючи с Донбасса та Крима без них це не перемога а відкладення війни 2.0 в майбутньому
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17.03.2022 16:58 Відповісти
подоляк -- агент фсб.
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17.03.2022 17:01 Відповісти
Це словоблуддя і прикривання словесними конструкціями рукотворного програшу. Щоб ви здохли, зелені потвори.
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17.03.2022 17:33 Відповісти
Зупинити Російську Федерацію у МАЙБУТНЬОМУ? Подоляк, ти це сер'йозно?
Тільки зараз і тільки назавжди!
Слава Україні!
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17.03.2022 17:37 Відповісти
Без Криму і Донбасу ніяких угод ! Плюс відшкодування збитків
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17.03.2022 18:02 Відповісти
"Для нас важливий не статус, а союзники, які дійсно готові битися поруч із нами. Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки має бути переглянута. Ми знаємо, що Путіна можна зупинити лише силою. НАТО не має такої сили. На нашу думку, це організація, діяльність якої переважно полягає в організації самітів, на яких генерали показують, що вони круті", - заявив Подоляк.

И кто просится в союзники чтобы воевать силой за Украину? Надо понимать, что все страны члены НАТО не имеют право вступать в войну без согласия НАТО

"Це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а конкретна умова, що відповідає всім нормам міжнародного права. Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полю битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов'язання. У майбутньому цей документ може бути розбудований, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який гарантуватиме безпеку всієї Європи", - заявив Подоляк.

Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов'язання - а почему сейчас не бурут и не воюют?

Или они хотят стать гарантами тогда. когда не станет параши?
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17.03.2022 18:19 Відповісти
Що значить у майбутньому? Добивати москалів треба тут і зараз!
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17.03.2022 18:51 Відповісти
Уберить цього брехуна, разом з Ярмаком!
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17.03.2022 19:51 Відповісти
Якщо в майбутньому планується наявність так званої Россії, то рахуй війну ми програли.
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17.03.2022 21:17 Відповісти
 
 