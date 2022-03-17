Ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію у майбутньому, - Подоляк
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Зокрема, наразі тривають переговори з міжнародними партнерами щодо долучення до нової декларації з безпеки, а після завершення переговорів президент України Володимир Зеленський представить нову концепцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Україна хоче завершити війну створенням нової коаліції, яка зможе зупинити Російську Федерацію у майбутньому.
Про це Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, текст якого є у розпорядженні УНІАН.
"Для нас важливий не статус, а союзники, які дійсно готові битися поруч із нами. Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки має бути переглянута. Ми знаємо, що Путіна можна зупинити лише силою. НАТО не має такої сили. На нашу думку, це організація, діяльність якої переважно полягає в організації самітів, на яких генерали показують, що вони круті", - заявив Подоляк.
"Правда полягає в тому, що найбільший військовий союз в історії людства не справляє враження на Кремль. Усі ці розмови про наближення НАТО до російських кордонів є пропагандою на внутрішній ринок, щоб усправедливити вторгнення в Україну та інші країни. Тому ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо знову захоче на когось напасти", - наголосив Подоляк.
При цьому, у нього поцікавилися, якою має бути ця коаліція.
"Це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а конкретна умова, що відповідає всім нормам міжнародного права. Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полю битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов’язання. У майбутньому цей документ може бути розбудований, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який гарантуватиме безпеку всієї Європи", - заявив Подоляк.
Водночас, він зазначив, що не може сказати, які країни вже долучилися до цієї декларації безпеки, бо переговори тривають.
"Коли вони закінчаться, президент Зеленський представить всю концепцію", - додав Подоляк.
Також він сказав, що це була одна з ключових тем зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії під час їхнього візиту до Києва.
Подоляк зазначив, що для України дуже важливо, щоб Польща приєдналася до нового союзу.
Будь ласка, зачекайте...
народ Украины и ЗСУ - сильно против договорняков с террористом и убийцей кабаевым..
народ Украины хочет видеть кабаева на скамье подсудимых в международном трибунале.. почему подляка делает свои темные делишки за спиной у украинцев? что он скрывает, и есть ли пункт контрибуций и судов над военным преступником кабаевым?
как только будет подписан новый "будапештский меморандум", первое - народ Украины не поймет и не простит зеленскому, второе - это легализует нерукопожатного кабаева, третье - это значит остановка боевых действий Украины, которая сейчас побеждает..
вы что делаете? даете кабаеву время для новой мобилизации?..
вы создаёте прецедент для нового майдана в Украине - против власти, которая идёт на "мировую" с серийным убийцей..
в вашем договорняке есть пункт о контрибуции и о Гааге для кабаева??
это основное требование народа Украины!
А основная масса этих люмпенов первыми возьмут мзду с криком - где ж я харчеваться буду
Вирішувати Зеленському.
А зараз що, треба здаватися?
( а іх 15) то не встигнете добігти до ростову , це тобі пообіцяє
кожен адекватний украінець !
Тому перестаньте дратувати украінців , своїми перемовинами із варварами , під час війни 😡😠
І все,що ви в вашому істеричному посту написали - вибачте, але якась абсурдна логіка, ну хочаб тому, що ніякий договір з будь ким не буде означати воєнної участі у захисті України тих, з ким вона цей або інший договрі підпише. Тобто буде все як зараз... зброя,гуманітарка , санкції, але НЕБО ,наприклад, знову не закриють. Ось і все. Але не пишіть краще нічого у відповідь, істеричні вислови не мають ніякого змісту.
І вам гарного...
ЗСУ и так прекрасно справляется, без НАТО, пусть и дальше помогают ЗСУ оружием и не мешаются под ногами..
а как в этот ваш план вписывается разгром бомбежками половины городов и сел Украины, убийства детей? простить и забыть орков?
вы что не понимаете, что в Украине будет мир только в одном случае - это военный разгром рф в Украине, и все, больше нет вариантов..
а то, что вы предлагаете - это спасение мордора-рф и подписание "мировой".. да вас за это грохнут и народ Украины будет аплодировать стоя..
после всех зверств орков, вы ещё смеете мечтать о переговорах с убийцами?
мало того, что это Украине ничего не даст, это опустит Украину, сделает кабаева снова легитимным и позволит западу снять часть санкций..
а подоляки с дерьмаками этому бредят помешать, работая на мордор-рф..
судя по всему, вы не в теме.. не зря кабаев бздит революции на раше.. развал рф - начнется изнутри, Украина начнет шатать, а Татарстан, Башкирия, республики Кавказа, Якутия, такие страны, как Япония и Китай - продолжат растаскивать рф на территории ..
так и будет..
они все, только и ждут когда рашистский режим на мордоре пошатнется..
а вы не бздите, и не будите зверя в мирных украинцах, у которых орки, своими преступлениями - разбудили ярость благородную и украинцы имеют право на месть!!
сейчас единственная возможность угробить парашу-рф..
какой такой бизнес? вам сколько миллиардов уже перечислили помощи? или срани зелёной не терпится все эти деньги разворовать по своим офшорам?
я вас предупреждаю, все кто подпишет "мировую" с кабаевым - будет висеть на Крещатике.. народ уже сорвался с цепи, не пожалеет предателей Украины..
дерьмака и подоляка, и всех слуг перевешают партизаны, а народ будет аплодировать стоя..
никогда зеленскому не простят Иловайского расстрельного коридора для всех украинцев, который подготовила ********** подоляка..
кстати, надо выяснить что подоляка делало на яворивском полигоне, что это скорректировало огонь по полигону вражесеими ракетами.. короче, подоляку с дерьмаком и арахамией надо на гиляку..
Крапка.
👉Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади.
Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.
Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.
А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".
І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.
1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;
2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;
3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;
<<ми зараз тут>>
4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;
5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.
П.5 ще не стався.
Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую.
Сергій Сидоренко, редактор "Європейська правда"
ты бредишь, ублюдошный, что бы война в Украине шла вечно?? бредишь создать "лднр" в масштабе всей Украины??
сейчас, и только сейчас - у Украины есть историческая возможность - уничтожить московию, разгромить ее орков, мразей, которые, никогда не откажутся от мании шизофреника - уничтожить Украину и украинцев..
уберите от президента этих дерьмаков- подоляков, которых их фсбшные кураторы держат за мошонку, чтобы они выдвигали идеи капитуляции Украины...
Похоже кому-то это поперёк горла!
Тільки зараз і тільки назавжди!
Слава Україні!
И кто просится в союзники чтобы воевать силой за Украину? Надо понимать, что все страны члены НАТО не имеют право вступать в войну без согласия НАТО
"Це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а конкретна умова, що відповідає всім нормам міжнародного права. Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полю битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов'язання. У майбутньому цей документ може бути розбудований, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який гарантуватиме безпеку всієї Європи", - заявив Подоляк.
Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов'язання - а почему сейчас не бурут и не воюют?
Или они хотят стать гарантами тогда. когда не станет параши?