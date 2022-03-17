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армія РФ (13421) Київська область (3131) Нєбитов (168)

Прикриваючись згодою на евакуацію, ворог перегруповує сили, - начальник поліції Київщини Нєбитов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нєбитов

Під приводом згоди на евакуацію мирного населення російські війська перегруповують війська та закріплюють свої позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на пресконференції.

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"На жаль, ворог діє підло, нібито погоджується на евакуацію цивільного населення, а за цією ширмою відбувається перебудова його військ, пересування, закріплення інженерних позицій", - сказав він.
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Хто би сумнівався. Чи є наївні, що вірять кацапському слову? Козломорді ЗАВЖДИ погоджувались на тимчасове перемир'я, переговори тільки заради своє підлої вигоди - передислокація, мінування, розвідка, підтягування резервів і т.д.
Не згадую вже про їхні " зелені кроваві коридори"
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17.03.2022 16:08 Відповісти
Прикрываться женщинами и детьми - это по-россейски!
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17.03.2022 17:34 Відповісти
Ну дошло наконец! Лучше позже чем никогда...с переховорами та же лабуда будет - ну ничего и никого не учит история чеченских воен...
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17.03.2022 17:36 Відповісти
Так и вы то-же самое делайте. Какие проблемы? Или для вас сюрприз - российское слово офицера?
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17.03.2022 18:12 Відповісти
Каждый день - гвоздь в гроб РФ. Пока орки там будут гнить в окопах, РФ не станет.
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17.03.2022 19:32 Відповісти
 
 