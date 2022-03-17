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Байден і Сі Цзіньпін обговорять війну РФ проти України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,цзиньпин

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 18 березня, під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорить російську агресію проти України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лідери двох країн (США й Китаю – ред.) обговорять питання управління конкуренцією між нашими двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що становлять взаємний інтерес", - повідомила Псакі.

За її словами, телефонна розмова Джо Байдена з Сі Цзіньпіном, є частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній зв’язку між Сполученими Штатами та КНР.

Зазначається, що остання розмова лідерів двох країн відбулася в листопаді під час віртуального саміту, який тривав три з половиною години.

Також читайте: Штати попередили Китай про наслідки за підтримку Росії

Автор: Володимир Янченко
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Давай Байден благослови косоглазого на экспедицию в Сибирь.
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17.03.2022 16:14 Відповісти
навіщо ?
хіба що взяті кацапів в сексуальне рабство?

бо Сибір і так #наш - тепер кацапи на Захід ресурси будуть гнати на репарації, а в Чайну - нижче собівартості, за миску соєвої похльобки
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17.03.2022 17:13 Відповісти
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17.03.2022 16:15 Відповісти
А Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт

Скрипач не нужен - крылатая фраза, обозначающая, что участие данного человека в некоем мероприятии нежелательно или вовсе вредно, что ему тут не рады, или что ему нельзя доверять ответственную должность и т.п.

будут рашку делить - красные карандаши уже остро заточены....
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17.03.2022 17:18 Відповісти
Президент США Джо Байден у п'ятницю, 18 березня, під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорить російську агресію проти України:

- Лао-цзы сказал: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага».

Лукреция обдумывает это изречение и возражает:
- Иногда врагу можно помочь упасть в реку. Заодно и время сэкономишь.

.......КАК ТО ТАК......
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17.03.2022 16:29 Відповісти
фсе !

в лучшем случае пуйло со своими орками пососет китайские "сухари" без соли - реальной помощи ему не видать
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17.03.2022 17:20 Відповісти
Ой. Эти посочуйсвовали и подсчитали в кошельке и разбежались, а Украину бросили. Хер вам в догонку, она будет стоять до Победы! И не надо потом визжать о вашей соболезновасти.
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17.03.2022 17:41 Відповісти
китай 80% работает на экспорт и его сильно могут обезглавить эмбарго на ввоз в США, Канада, ЕС. Всё, бобик сдох!
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17.03.2022 18:13 Відповісти
Этих надо оргонизовать встречу в Мариуполе и пусть им коктеиль поперёк горла станет . Слава Украине!
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17.03.2022 18:30 Відповісти
 
 