Байден і Сі Цзіньпін обговорять війну РФ проти України, - Білий дім
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Президент США Джо Байден у п’ятницю, 18 березня, під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорить російську агресію проти України.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Лідери двох країн (США й Китаю – ред.) обговорять питання управління конкуренцією між нашими двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що становлять взаємний інтерес", - повідомила Псакі.
За її словами, телефонна розмова Джо Байдена з Сі Цзіньпіном, є частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній зв’язку між Сполученими Штатами та КНР.
Зазначається, що остання розмова лідерів двох країн відбулася в листопаді під час віртуального саміту, який тривав три з половиною години.
Будь ласка, зачекайте...
хіба що взяті кацапів в сексуальне рабство?
бо Сибір і так #наш - тепер кацапи на Захід ресурси будуть гнати на репарації, а в Чайну - нижче собівартості, за миску соєвої похльобки
Скрипач не нужен - крылатая фраза, обозначающая, что участие данного человека в некоем мероприятии нежелательно или вовсе вредно, что ему тут не рады, или что ему нельзя доверять ответственную должность и т.п.
будут рашку делить - красные карандаши уже остро заточены....
Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай. Джерело: https://censor.net/ua/n3325796
- Лао-цзы сказал: «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага».
Лукреция обдумывает это изречение и возражает:
- Иногда врагу можно помочь упасть в реку. Заодно и время сэкономишь.
.......КАК ТО ТАК......
в лучшем случае пуйло со своими орками пососет китайские "сухари" без соли - реальной помощи ему не видать