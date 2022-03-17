Байден і Сі Цзіньпін обговорять війну РФ проти України, - Білий дім

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 18 березня, під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорить російську агресію проти України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лідери двох країн (США й Китаю – ред.) обговорять питання управління конкуренцією між нашими двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що становлять взаємний інтерес", - повідомила Псакі.

За її словами, телефонна розмова Джо Байдена з Сі Цзіньпіном, є частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній зв’язку між Сполученими Штатами та КНР.

Зазначається, що остання розмова лідерів двох країн відбулася в листопаді під час віртуального саміту, який тривав три з половиною години.

Також читайте: Штати попередили Китай про наслідки за підтримку Росії