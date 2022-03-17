УЗ під час війни встигла перевезти близько 1 000 вантажних вагонів з гуманітаркою
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та майже 6,2 тис. тонн у пасажирських поїздах.
Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону", - йдеться в повідомленні.
УЗ вже має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу з поїздів інших залізниць та вантажівок у поїзди Укрзалізниці.
Заявки на доставку гуманітарного вантажу, локації інших складів перевантаження та інші деталі можна дізнатися за телефонами гарячої лінії 0 800 503 222, 044 465 03 87, або на сайті https://zalizna-dopomoga.info.
Будь ласка, зачекайте...