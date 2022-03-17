Росія не заперечує, щоб Туреччина була одним із гарантів безпеки України, - Чавушоглу
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З такою заявою міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT та NTV.
Під час зустрічі Кулеба заявив, що Україна хоче бачити Туреччину серед гарантів безпеки. Чавушоглу зі свого боку розповів, що Росія теж не проти такої ролі Анкари у врегулюванні війни.
"Наша надія на припинення вогню ще трохи виросла. Є ймовірність, що обидва лідери зустрінуться, якщо буде домовленість із питань, які ми розглядаємо як зближення", - сказав глава турецького МЗС.
Чавушоглу наголосив, що необхідно якнайшвидше підготувати ґрунт для зустрічі на рівні лідерів.
Топ коментарі
+36 Таракан
показати весь коментар17.03.2022 16:20
+35 Мистер Икс 00711c20
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+22 Андрій Карпенко 44125fa0
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Будь ласка, зачекайте...
Все же есть разница между военным блоком и очередной туалетной бумагой с каракулями.
але зодягнути їх ні в шо,
бо замість касок і броніків будувались дороги для кацапських БТРів,
а замість ПВО гроші три роки йшли на Бєню
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3432047-aponia-zafiksirovala-cetyre-desantnyh-korabla-rossii-vozle-svoih-beregov.html
Ахринеть!
Берём вот этот инструмент: рассчёт морской дальности.
http://www.shiptraffic.net/
Берём крейсерскую скорость российских десантных кораблей - 12 узлов. От Хоккайдо, где эти корабли заметили, им нужно переть до Стамбула 37 дней. Притом, что на 12 узлах их дальность - 6000 морских миль, а преодолеть надо почти 11000. И эта - если им разрешат пройти через Суэц.
Добавляем к этому, что если это корабли не черноморского флота, Турция опять тупо применит всё ту же Конвенцию Монтрё, и они пойдут куда дальше, чем кораблик у острова Змеиный.
Так что определитесь, уважаемый: вы паникёр или тролль!
То. что хуэло собирает силы, говорит о том. что он собирается воевать в долгую. И я не думаю, что хуэло отправил эти корабли без договорняка с эрдоганом. Султану верить нельзя.
Допустим, что кораблики идут со скоростью 18 узлов - их максимальной, скорость быстрого похода - 16. Им всё равно нужно 25 дней чтобы дойти до Стамбула.
Если пуй уже сирийцев везёт - значит он поступает на авось. Авось Эрдоган разрешит.
Верить султану нельзя, но и панику разводить - рано.
Будем считать Украину гарантом независимости Таиланда ?
главное - облечь в красивые слова
Иначе как объяснить наличие до сих пор Ермака, Демченко, Агрохимии и Подоляка ?
Гарантами мають виступити Великобританія, США, Канада, Китай, можливо Туреччина. Не бачу сенсу залучати Німеччину і Францію.
Можна створити новий безпековий блок в Європі на чолі з Великобританією куди увійдуть всі країни північної Європи, Польща, балтійські країни, Україна, Румуні, Туреччина. Можна залучити південь Європи Грецію, Італію, Іспанію. Але у цьому блоці не повинно бути Німеччини і Франції.
Їм усім непогано і в НАТО.
Тому ніяких блоків видумувати не потрібно. Тільки НАТО. Це у нас записано в Конституції.
Початок зроблено. Створений тристоронній союз УПА - Україна, Польща, Англія, тобто Великобританія.
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А ў яе нехта пытае?