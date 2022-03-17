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Унаслідок обстрілу Мерефи військами РФ загинула 21 особа, 25 - поранено, 10 з них у важкому стані, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мерефа

Унаслідок ворожого обстрілу Мерефи Харківської області в ніч на четвер загинула 21 особа, 25 поранено, 10 із них перебувають у важкому стані, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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Топ коментарі
+19
Я одно не понимаю - как после таких новостей в принципе вести какие-либо переговоры с оккупантами ? Какое ещё может быть решение, кроме "война до победного конца" ?

Ок, русские уйдут со всей территории страны, например (хотя вообще не верю) или на линию 23.02.2022 (уже больше верю, но тоже не совсем верю) в обмен на то, что Украина не идёт в НАТО (хотя это ограничение суверенитета, а это значит, что такой договор противоречил бы Конституции Украины) - а за тысячи убитых военных и гражданских ответить ? Путину типа это должно сойти с рук ? Лаврову ? Шойгу ?

Я бы лично отказался от каких-либо переговоров и считал необходимым убивать оккупантов до тех пор, пока хоть один из них на международно-признанной территории Украины. И только после восстановления границы (включая Крым, даже если для такой войны нужны были бы месяцы или годы) начал бы какие-то переговоры. Может быть. А может быть сначала пошёл бы решать проблему пребывания российской армии в Приднестровье, у нас в тылу, а только потом начал бы переговоры. А может ещё сначала Луке по шее надавать и уже потом вести какие-то переговоры. А до тех пор война и пошли они вслед за свои кораблём со своими переговорами и мирными договорами.
Запад нас на войну с россиянами профинансирует, ему это выгодно.
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17.03.2022 16:45
+15
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17.03.2022 16:33
+7
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 16:54
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17.03.2022 16:33 Відповісти
"близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл "

"Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури."

Це ж хтось із своїх гнід сдав, що у школі та будинку культури сплять люди...
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17.03.2022 16:36 Відповісти
Военные не будут прятаться в доме культуры и школе .По всей видимости это гражданские
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17.03.2022 16:56 Відповісти
Не прятаться, а спать - это ведь в 3 часа ночи было...военным тоже нужно где-то спать - и я боюсь, что именно там они и спали, а это кто-то сдал.
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17.03.2022 18:11 Відповісти
договор о взаимной внезапной любви даст возможность оркам орать, что они победили и принудили Украину к миру
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17.03.2022 19:43 Відповісти
"загинула 21 особа, 25 поранено, 10 із них перебувають у важкому стані"
В новостях же сказали - "К счастью среди гражданских жертв нет"
Что это значит? Кто погиб? Наши воины? Так почему это не сказать?
Сказали А, так говорите и Б.
Это горе. Народ должен помянуть своих Героев. А армия должна отомстить за своих побратимов.
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17.03.2022 16:42 Відповісти
Харківщина страждає щодня
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17.03.2022 16:42 Відповісти
Я одно не понимаю - как после таких новостей в принципе вести какие-либо переговоры с оккупантами ? Какое ещё может быть решение, кроме "война до победного конца" ?

Ок, русские уйдут со всей территории страны, например (хотя вообще не верю) или на линию 23.02.2022 (уже больше верю, но тоже не совсем верю) в обмен на то, что Украина не идёт в НАТО (хотя это ограничение суверенитета, а это значит, что такой договор противоречил бы Конституции Украины) - а за тысячи убитых военных и гражданских ответить ? Путину типа это должно сойти с рук ? Лаврову ? Шойгу ?

Я бы лично отказался от каких-либо переговоров и считал необходимым убивать оккупантов до тех пор, пока хоть один из них на международно-признанной территории Украины. И только после восстановления границы (включая Крым, даже если для такой войны нужны были бы месяцы или годы) начал бы какие-то переговоры. Может быть. А может быть сначала пошёл бы решать проблему пребывания российской армии в Приднестровье, у нас в тылу, а только потом начал бы переговоры. А может ещё сначала Луке по шее надавать и уже потом вести какие-то переговоры. А до тех пор война и пошли они вслед за свои кораблём со своими переговорами и мирными договорами.
Запад нас на войну с россиянами профинансирует, ему это выгодно.
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17.03.2022 16:45 Відповісти
Сложно эту клоунаду вообще назвать переговорами. Заглядывание в шоколадный глазик - да.
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17.03.2022 16:57 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 16:54 Відповісти
Это ж самый юг Харькова.

Откуда орки Мерефу обстреляли?
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17.03.2022 17:07 Відповісти
******.. Прилетело 2 "Калибра".. При разборе завалов нашли сматый газотурбинный двигатель.
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17.03.2022 20:19 Відповісти
..смЯтый..
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17.03.2022 20:20 Відповісти
Це дика орда вона вбиває мирних жителів ,руйнує наші міста ,ця наволоч повина за скоєні злочини згинуть на нашій землі разом із своім бункерним кривавим катом.
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17.03.2022 17:15 Відповісти
Суки !!! Нелюди !!! Вами будуть ропалювати казани з смолою у пеклі ! Я краще папуаса братом назву,чим колись росіянина !
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17.03.2022 17:30 Відповісти
Вечная Память..
а в это время офис зеленского - подоляка - готовит "мировую" с маньяком кабаевым..
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Для чого перестали замовчувати ситуацію? Який, нафіг, "артиллерійский обстріл"? Газотурбінний двигун хлопці ДСНС викинули з завалів. "Калібр", чи шось подібне.
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17.03.2022 20:16 Відповісти
 
 