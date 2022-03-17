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Унаслідок обстрілу Мерефи військами РФ загинула 21 особа, 25 - поранено, 10 з них у важкому стані, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок ворожого обстрілу Мерефи Харківської області в ніч на четвер загинула 21 особа, 25 поранено, 10 із них перебувають у важкому стані, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.
Топ коментарі
+19 Володимир Логойда
показати весь коментар17.03.2022 16:45
+15 Чайка Київ
показати весь коментар17.03.2022 16:33
+7 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар17.03.2022 16:54
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Будь ласка, зачекайте...
"Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури."
Це ж хтось із своїх гнід сдав, що у школі та будинку культури сплять люди...
В новостях же сказали - "К счастью среди гражданских жертв нет"
Что это значит? Кто погиб? Наши воины? Так почему это не сказать?
Сказали А, так говорите и Б.
Это горе. Народ должен помянуть своих Героев. А армия должна отомстить за своих побратимов.
Ок, русские уйдут со всей территории страны, например (хотя вообще не верю) или на линию 23.02.2022 (уже больше верю, но тоже не совсем верю) в обмен на то, что Украина не идёт в НАТО (хотя это ограничение суверенитета, а это значит, что такой договор противоречил бы Конституции Украины) - а за тысячи убитых военных и гражданских ответить ? Путину типа это должно сойти с рук ? Лаврову ? Шойгу ?
Я бы лично отказался от каких-либо переговоров и считал необходимым убивать оккупантов до тех пор, пока хоть один из них на международно-признанной территории Украины. И только после восстановления границы (включая Крым, даже если для такой войны нужны были бы месяцы или годы) начал бы какие-то переговоры. Может быть. А может быть сначала пошёл бы решать проблему пребывания российской армии в Приднестровье, у нас в тылу, а только потом начал бы переговоры. А может ещё сначала Луке по шее надавать и уже потом вести какие-то переговоры. А до тех пор война и пошли они вслед за свои кораблём со своими переговорами и мирными договорами.
Запад нас на войну с россиянами профинансирует, ему это выгодно.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Откуда орки Мерефу обстреляли?
а в это время офис зеленского - подоляка - готовит "мировую" с маньяком кабаевым..