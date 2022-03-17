"Немає ні світла, ні газу, люди забули, що таке хліб": До Запоріжжя прибули перші біженці з Маріуполя. ФОТО

До Запоріжжя прибувають мешканці блокадного міста-героя Маріуполя. Майже три тижні – 20 днів – вони жили в бомбосховищах, під постійними обстрілами, у повній гуманітарній блокаді з боку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Metinvest.media.

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Повідомляється, що для перших кількох тисяч маріупольців цілодобові обстріли, життя у сховищах, пошуки бодай якоїсь їжі та виснажлива дорога – позаду. Їх прийняли в Запоріжжі, яке сьогодні залишається мирним завдяки потужній обороні наших захисників на підступах до обласного центру.

"Немає ні світла, ні газу, люди забули, що таке хліб взагалі, його більше двох тижнів немає, люди не їли хліба, – згадує жахіття блокади мешканка Маріуполя Ольга. - Але якщо дощик пройшов, водичка чи ще щось - це є, якщо погодних умов немає, то важче людям. Люди ділять їжу, люди варять окріп, можуть ложку каші зварити на всю сім'ю".

Вирватися з такого пекла люди намагаються постійно. Втім донедавна такі спроби були марними, адже російські окупанти цинічно порушували домовленості та вдавалися до провокаційних обстрілів "зелених коридорів", якими намагалися евакуювати мирних жителів.

"Нас обстріляли з ГРАДів, – розповідає мешканка Маріуполя Надія. – Стояли міни, і це був дуже великий ризик, їхати дуже страшно через міни, тим більше вони були натикані за 500 метрів, грубо кажучи".

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Розміститися тут вимушеним переселенцям допомагає Центр координації гуманітарної місії компанії Метінвест. Тут їх забезпечують одягом і їжею, а також надають медичну допомогу.

У Запоріжжі компанія Метінвест може надати прихисток для понад 1000 людей. Місця для ще двох тисяч облаштовують спільно з обласною владою. Адже за допомогою наступних гуманітарних коридорів планують евакуювати до Запоріжжя інших охочих мешканців Маріуполя й решти міст, які тимчасово опинились у блокаді або під окупацією російських військ.