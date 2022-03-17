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ФСБ Росії затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова нібито через витік військової інформації, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гаврилов2

Заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова затримала російська Федеральна служба безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Bellingcat Христо Грозєв із посиланням на три незалежні джерела.

За словами одного з джерел, його затримали за "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей", а ще двоє стверджують, що посадовця затримали за "марнотратне розбазарювання пального".

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Журналіст зазначає, що раніше Гаврилов працював у Федеральній службі охорони РФ. Грозєв резюмує, що Путін визнає глибину провалу цієї операції. "Це так погано, що він змінює коней на переправі, а під час війни це неприпустимо", - написав журналіст.

Водночас російські ЗМІ повідомляють про те, що Гаврилова було звільнено, зазначаючи, що його нібито звільнив особисто директор Федеральної служби військ національної гвардії росії Віктор Золотов.

"Заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова було звільнено. Звільнено з невідомих причин, не відкидаємо, що компрометуючих", - пише ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

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Топ коментарі
+29
Жрите друг друга,твари кацапские.
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17.03.2022 16:49
+24
вот так: товарищ берия вышел из доверия, а товарищ маленков надавал ему пинков!
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17.03.2022 16:49
+16
.......симпатичный мужчина......хорошо будет смотреться в гробу..........

......(из высказываний моего знакомого патологоанатома)
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17.03.2022 16:53
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вот так: товарищ берия вышел из доверия, а товарищ маленков надавал ему пинков!
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17.03.2022 16:49 Відповісти
"марнотратне розбазарювання пального" - найбільш вірогідна версія

пора гаспадам гвардейцам брати подушку та йти в гості в бункєрні покої до ***** - він заважає робити їм бізнес
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17.03.2022 16:58 Відповісти
давав указівку підписувати липові накладні, і брав відкати. А паливо продавали на заправках мокші. якщо працював в ФСО, то і перевели для контролю за злодійкуватими росгвардійцями. А якщо був по оперативним питанням, то може ***** побачив кадри із щитами та шоломами космонавтів.
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17.03.2022 17:14 Відповісти
Жрите друг друга,твари кацапские.
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17.03.2022 16:49 Відповісти
Гадаю там усіх кацапів пора на кіл!!! Прідітілі, сук адні, вакрух!!!!
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17.03.2022 17:13 Відповісти
повесьте его....
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17.03.2022 16:50 Відповісти
Підор, зніми краповий тельник, **** кацапська. Ти не на берет не здаваоа потвора, і носити права не маєш.
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17.03.2022 16:52 Відповісти
"Победители" начали искать козлов отпущения.
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17.03.2022 16:52 Відповісти
.......симпатичный мужчина......хорошо будет смотреться в гробу..........

......(из высказываний моего знакомого патологоанатома)
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17.03.2022 16:53 Відповісти
Ніт, тільки на гілляці. У труну таких не кладуть.
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17.03.2022 16:55 Відповісти
Не оправдал оказанного ему высокого доверия
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17.03.2022 16:59 Відповісти
СДД - сожрите друг друга.
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17.03.2022 17:21 Відповісти
Ну что же делать, если из него вытекло не то.
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17.03.2022 17:26 Відповісти
Служил Гаврила полицаем,

Гаврила дизель воровал...
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17.03.2022 17:34 Відповісти
Ага. Нехай цього зрадника допитають, нехай скаже (знає напевне) де Степан Андрійович переховується!)))
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17.03.2022 17:46 Відповісти
Яке прикре самогубство
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17.03.2022 18:15 Відповісти
 
 