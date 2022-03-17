Ключові аспекти мирної угоди – негайне припинення вогню та виведення військ РФ з України, - Подоляк
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Негайне припинення вогню та виведення російських військ із територій України є одними з ключових аспектів мирної угоди, яку може бути укладено за результатами переговорів із Росією щодо припинення війни проти України. Але стратегічно наша держава хоче мати конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.
Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ із територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди. Інакше ніяк. Проте переговори – це масштабний процес, у якому беруть участь не лише Росія та Україна. Беруть опосередковану участь також і наші партнери. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", – наголосив він.
Подоляк зазначив, що наразі українська та російська делегації на переговорах відстоюють свої позиції, тому узгодження спірних моментів може зайняти деякий час.
"За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ", – уточнив він.
Він також висловив упевненість, що після укладення такої угоди у Росії не залишиться вибору, як негайно розпочати виведення збройних сил із території України. Так, після підписання договору для обох сторін набуде чинності Віденська конвенція, згідно з якою мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть своїх військ із територій противника. Отже, спроби затримати російських солдатів в Україні юридично необґрунтовані.
Подоляк зазначив, що для запобігання черговому порушенню Росією міжнародного права та договорів Україна хоче детально прописати в угоді конкретний план виходу російських військ, юридично це вивірити, а також отримати підтримку міжнародних партнерів.
"Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі", – зазначив він.
Подоляк також наголосив, що Україна не погодиться на компроміси, які могли б зашкодити її інтересам.
"Ми не Росія. Ми вміємо й будемо вести діалог з нашим суспільством. І ми завжди чуємо наше суспільство. На відміну від РФ, ми можемо обговорити будь-які питання, про які вже давно мали говорити, але ми не погодимося на жоден ультиматум", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
И как видно с вбросов ёщё и пообещали что Украина откажется от вступления в НАТО.
РАШКИНЫ ЦУКИ БУДУТ ТАК ВОЕВАТЬ «за мир» , шо камня на камне не останется
бей москаля на фронте и на курорте Египта!!!!
Пусть эти переговорщики знают что их хитрые договорняки не пройдут!
Нам вже вистачило "ни шагу назад" підписаних Мінських погоджень, шо б ще раз наступати на ці граблі в редакції погоджень Подоляка-Зеленського!
Но они уже вбрасывают пробный шар - как люди среагируют, рассказывая сказки о мифических "гарантиях" и таком же мифическом "выводе русских войск".
Надо соизмерять свои возможности,прошу понять правильно.
"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ із територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди.
Для этого надо сперва разбить русских фашистов. Інакше ніяк.
"Беруть опосередковану участь також і наші партнери. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", - наголосив він.
Каким образом? Они будут воевать за нашу безпеку в майбутньому? Почему сейчас не воюют?
"За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ"
Мирна угода может быть только на условиях Украины - всё иное рабство.
Він також висловив упевненість, що після укладення такої угоди у Росії не залишиться вибору, як негайно розпочати виведення збройних сил із території України.
А зачем они будут подписывать то. что не хотят выполнять? Чтобы их заставить - надо разбить, но если они будут разбиты, то побегут и без всякой угоды... Все остально - бла бла Подоляк
"Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі", - зазначив він.
Т.е. они уже согласны на третью мировую войну, или только после капитуляции Подоляка?
Слава Націі. піZда фашистській *********.
Біля юськага *******
Уход с Донбасса и Крыма + выплата всех репараций за 8 лет российской агрессии.
Иначе это не мирный договр в пользу Украины, а возможность с почетом убрать остатки кожугетовой орды с территории Украины, но сохранив и Крым, и Донбасс за собой.
К тому же, подписание такого договора может дать повод росси говорить о том, что Украина тем самым признала Крым и Донбасс российскими.
Патріотізма достатньо у будь якого українця: у воїна,у бійця тероборони,у жінки,що береже дітей.Так навіщо домальовувати картину щоб потім підписання домовленостей виглядало як зрада?
Я вважаю що зовсім не треба зважувати на вагах сили їх і наші.Відвойовувати Україну так відвойовувати,а не розмінювати:"Крим де-юре,Крим де-факто..."(цит).
Сцане НАТО нас зрадило,але вони хочна стороні України,дають розвідданні,трошки бомбових планєров...А при домовленностях скажуть: тепер ми вас не можем розуміти.
Краще залишитись легендою ніж продавленою своєю ж владою територією під п"яткою загарбника
Які ще "мирні угоди", гундоси квартальні?!
Шо б ця російська потвора відповзла та за 2-3 роки підготувала своїх орків до "сященной войны", відновила свої бронетанкові, повітрянно-вохдушні, протиповітрянні війська та посунула на Україну з новою силою та люттю?!
Ермак вже ковід вилікував та почав Зеленському знову в уха дуть про важливість асфальтування та "великого будівництва"?!
В дупу "мирні угоди" з пуйлом - тіки повна та безоговорочна капітуляція росіі!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
"Новая система безопасности" в Европе, которую Украина якобы сотворит вместо "неэффективного" НАТО - враньё. Украина, посмотрим правде в глаза, не обладает для этого достаточным международным влиянием. Ей нечего предложить своим зарубежным партнёрам для укрепления их безопасности. С какой тогда стати им давать Украине гарантии её суверенитета и территориальной целостности и рисковать войной с ракетно-ядерной Россией? Единственная по-настоящему действенная гарантия для Украины - вступление в НАТО. Страны-участницы Североатлантического союза обязаны защищать друг-друга, даже если правительства отдельных стран-участниц этого не хотят. Моя страна, которая в двадцать раз уступает Украине по численности населения, вступила в НАТО 18 лет назад. У нас нет столь сильной армии, как у Украины, однако мы под "зонтиком" НАТО и нападение на нас для России будет означать её неминуемую гибель. Вы тоже должны продолжать интеграцию в НАТО - других действенных систем коллективной безопасности в настоящее время не существует. Нельзя превращать участие в НАТО в разменную карту на переговорах с агрессором. Тем более, публичные заявления о "разочарованности в НАТО" для Путина означают одно - украинское руководство дало слабину и можно усиливать нажим. Зеленский говорит, что страны НАТО боятся России и поэтому "никогда не примут" Украину. Я бы сказал, они вынуждены считаться с ядерным шантажом со стороны Путина. Сегодня вынуждены. Однако путинизм - это не навсегда. После его неизбежного краха Украина сможет присоединиться к НАТО уже не как просительница, а как страна-победитель. Нельзя забывать и о том, что ряд стран НАТО уже активно помогают Украине (и идут ради этого на серьёзные жертвы для себя). О каком "разочаровании" здесь может идти речь?
Ещё надо требовать признания Россией факта агрессивной войны против Украины и ответственности России за её развязывание. Иначе вы не сможете требовать от неё репараций.
Обязательно надо требовать вывода всех российских войск с территории Беларуси. Ликвидация беларусского "плацдарма" затруднит России дальнейшую агрессию против Украины. Надо добиваться объявления Беларуси нейтральным государством - с запретом на размещение иностранных военных баз на её территории. Это затруднит России повторное введение войск на территорию Беларуси.
Подводя итог: условия для безопасности Украины - это отставка Путина (с последующей депутинизацией России), признание Россией ответственности за нападение на Украину, вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, безусловное продолжение курса на вступление в НАТО и военно-политический нейтралитет Беларуси. Всё остальное - от лукавого.
За вашу и нашу свободу!
Евгений Крылов из сочувствующей вам и поддерживающей вас Латвии