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Ключові аспекти мирної угоди – негайне припинення вогню та виведення військ РФ з України, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Негайне припинення вогню та виведення російських військ із територій України є одними з ключових аспектів мирної угоди, яку може бути укладено за результатами переговорів із Росією щодо припинення війни проти України. Але стратегічно наша держава хоче мати конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ із територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди. Інакше ніяк. Проте переговори – це масштабний процес, у якому беруть участь не лише Росія та Україна. Беруть опосередковану участь також і наші партнери. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", – наголосив він.

Подоляк зазначив, що наразі українська та російська делегації на переговорах відстоюють свої позиції, тому узгодження спірних моментів може зайняти деякий час.

"За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ", – уточнив він.

Він також висловив упевненість, що після укладення такої угоди у Росії не залишиться вибору, як негайно розпочати виведення збройних сил із території України. Так, після підписання договору для обох сторін набуде чинності Віденська конвенція, згідно з якою мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть своїх військ із територій противника. Отже, спроби затримати російських солдатів в Україні юридично необґрунтовані.

Також читайте: Головне - аби зустріч Зеленського й Путіна відбулася, - Чавушоглу

Подоляк зазначив, що для запобігання черговому порушенню Росією міжнародного права та договорів Україна хоче детально прописати в угоді конкретний план виходу російських військ, юридично це вивірити, а також отримати підтримку міжнародних партнерів.

"Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі", – зазначив він.

Подоляк також наголосив, що Україна не погодиться на компроміси, які могли б зашкодити її інтересам.

"Ми не Росія. Ми вміємо й будемо вести діалог з нашим суспільством. І ми завжди чуємо наше суспільство. На відміну від РФ, ми можемо обговорити будь-які питання, про які вже давно мали говорити, але ми не погодимося на жоден ультиматум", - сказав він.

Також читайте: Позиції на перемовинах України та РФ звучать уже реалістичніше, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
Кремлівська шайка в шоці. За 3 години бою наші війська відбили 50км під Києвом...
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17.03.2022 17:11
+29
Только включая КРЫМ и ДОНБАСС ,иначе кацапов ********** ВСЕХ !!!
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17.03.2022 17:13
+29
Началось,*****! Заглянуть в глаза и посредине?
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17.03.2022 17:14
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Ниюча Шмаркля зі своєю зграєю подоляками та аристовичами,вже б довно здали б країну кацапському )(улу ,як би не зламні українці та їхня армія.
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17.03.2022 17:34 Відповісти
Головна річ, яку не хочуть розуміти клоуни полягає у тому, що так зване перемир'я сьогодні, обернеться черговою війною вже через рік, коли рашисти більш ретельно підготуються і максимально знищать нашу економіку і армію за цей час. Тому нам потрібно або змиритися з тисячами жертвами серед цивільних і розгромити рашистів сьогодні або просрати країну вже через рік. Інших варіантів просто немає.
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17.03.2022 17:34 Відповісти
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17.03.2022 17:35 Відповісти
Вместо требования признать путина терористом и военным приступником с последующими выплатами репатриаций власть даёт возможность рашисткому упырю отползти и перегрупироться.
И как видно с вбросов ёщё и пообещали что Украина откажется от вступления в НАТО.
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17.03.2022 17:35 Відповісти
Дерьмак працює.
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17.03.2022 17:38 Відповісти
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17.03.2022 17:39 Відповісти
поправка: виведення недовійськ зі всієї міжнародно прийнятої території України, а не просто з 'території України'.
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17.03.2022 17:35 Відповісти
Арахамия договаривается с этим сбродом и руку жмёт
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17.03.2022 17:36 Відповісти
Как только подпишут договор, тут-же все санкции по быстрому снимут, войска русские никакие не выведут, так как окажется, что русские по своему понимают словосочетание "территория Украины" и "войска РФ" и т.д.
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17.03.2022 17:36 Відповісти
Не бачу сенсу рашці погоджуватись, адже фактично це капітуляція. Допоки фуйло живе такого не станеться, хіба що капітуляцію підпишуть за нас. Або обдурять.
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17.03.2022 17:37 Відповісти
тут ще така фішка... вони нічого не виконують (це не нове) але всім показують підписаний документ і вимагатимуть зняття санкцій...
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17.03.2022 17:54 Відповісти
Німці першими познімають
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17.03.2022 18:24 Відповісти
Проти нашої волі завжди все підписували. Лише у 2014 народ сказав своє Ніт
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17.03.2022 20:00 Відповісти
Виведення військ з території України і Криму, і Донбасу, і Луганщини і Херсонщини, і...........!!!!! техніка залишається і буде вивозитись окремо спеціальною групою, а також спеціальна група москалів повинна провести розмінування.
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17.03.2022 17:37 Відповісти
Он что,на полном серьёзе это рассказывает?😧
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17.03.2022 17:37 Відповісти
Так. Більш того, це бачення Зеленського, він перед всією переговорною групою поставив таке завдання.
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17.03.2022 17:45 Відповісти
А через год - опять война и опять всё по новой!
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17.03.2022 17:37 Відповісти
Если не додавить рашку до капитуляции и не убить *****- то да - опять война
РАШКИНЫ ЦУКИ БУДУТ ТАК ВОЕВАТЬ «за мир» , шо камня на камне не останется
бей москаля на фронте и на курорте Египта!!!!
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17.03.2022 17:42 Відповісти
Деякі аналітеги пишуть, що мережею шириться паніка про капітуляцію. Що це не правдива інформація. Але ж на хвилиночку, тривогу розганяє оцей подоляк.
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17.03.2022 17:38 Відповісти
Какой же у нас всётаки ещё инфантильный в политическом смысле - выбрать во власть таких чмошников!
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17.03.2022 17:40 Відповісти
Есть такой шанс навсегда добить рашку и вернуть Крым и Донбасс, но всякие Дерьмаки и Зеленские всё как обычно просрут!
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17.03.2022 17:52 Відповісти
инфантильный народ
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17.03.2022 18:20 Відповісти
Опять гарантии безопасности...И чем же будапешт не устроил - хорошая бумажка? А что изменится если подписать будапешт 2? Правильно - ничего...
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17.03.2022 17:45 Відповісти
Наши бойцы бригад на фронте должны записать видео с обращением к нашей власти и Зеленскому с требованием никаких переговоров с русскими агрессорами до нашей полной победы!!
Пусть эти переговорщики знают что их хитрые договорняки не пройдут!
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17.03.2022 17:46 Відповісти
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17.03.2022 17:48 Відповісти
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17.03.2022 17:54 Відповісти
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17.03.2022 20:15 Відповісти
Я так понимаю, что он спецом про Крым и Донбасс не слова не сказал.
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17.03.2022 17:48 Відповісти
А ты решаешь что-то, чтобы мне отвечать? Тебя поставят перед фактом и ты будешь кричать :"аллилуйя!"
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17.03.2022 18:04 Відповісти
Вчитайся в свой вопрос и в мой ответ. Попробуй с точки зрения причино-следственной связи. Именно потому, что уже раз 20 если не больше официально озвучивался ответ на этот вопрос, таким как ты и 100 раз повторов будет мало.
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17.03.2022 18:14 Відповісти
Да капец из тебя аналитик, в данной ситуации пуйло ничто не обязывает вывести войска из Донбасса, а тем более из Крыма. Ешь подолячную лапшу и дальше.
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17.03.2022 18:21 Відповісти
Іди в дупу, мавпа мсокальська!
Нам вже вистачило "ни шагу назад" підписаних Мінських погоджень, шо б ще раз наступати на ці граблі в редакції погоджень Подоляка-Зеленського!
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17.03.2022 18:26 Відповісти
Единственная надежда на то, что зелёная шобла не утратила ещё инстинкта самосохранения и знает, что народ очень злой и у него на руках очень много оружия - если что - их разорвут в клочья.
Но они уже вбрасывают пробный шар - как люди среагируют, рассказывая сказки о мифических "гарантиях" и таком же мифическом "выводе русских войск".
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17.03.2022 17:49 Відповісти
Кузьмич, ты видимо не понимаешь ,что происходит и с кем мы воюем . Война -это не только желания, численность, но и финансы.
Надо соизмерять свои возможности,прошу понять правильно.
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17.03.2022 19:53 Відповісти
Подоляк вешает лапшу на уши:

"Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ із територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди.
Для этого надо сперва разбить русских фашистов. Інакше ніяк.

"Беруть опосередковану участь також і наші партнери. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", - наголосив він.
Каким образом? Они будут воевать за нашу безпеку в майбутньому? Почему сейчас не воюют?

"За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ"

Мирна угода может быть только на условиях Украины - всё иное рабство.

Він також висловив упевненість, що після укладення такої угоди у Росії не залишиться вибору, як негайно розпочати виведення збройних сил із території України.

А зачем они будут подписывать то. что не хотят выполнять? Чтобы их заставить - надо разбить, но если они будут разбиты, то побегут и без всякой угоды... Все остально - бла бла Подоляк

"Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі", - зазначив він.
Т.е. они уже согласны на третью мировую войну, или только после капитуляции Подоляка?
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17.03.2022 17:49 Відповісти
"Інноваційна формула президента Зеленського". Oh yes, дипломований юрист з солідним стажем роботи по спеціальності; чудово володіє тонкощами міжнародної політики.
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17.03.2022 17:53 Відповісти
Нормально и логично володіє тонкощами міжнародної політики
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17.03.2022 17:57 Відповісти
Подоляк не уточнює, яке поняття території Украіни у ОП на даний час, а тим більше не зрозуміло як кацапи будуть співати щодо територій для договору.
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17.03.2022 17:49 Відповісти
А когда посадят Татарова и Портнова - они Януковича хотят вернуть
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17.03.2022 17:49 Відповісти
Шо вам пообещали за капитуляцию Украины, долбаные ЗЕиуды? Сколько серебряников выторговали себе за кровь гражданских. И шо там за инновацийну формулу придумал ЗЕчмо? Вернее, КТО подсунул ему эту формулу?
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17.03.2022 17:50 Відповісти
Маю впевненість, що цю так звану формулу "обсмоктували" ще до війни.
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17.03.2022 17:55 Відповісти
Навряд чи. У перші дні вони всі чекали коли москаль розіб'є ЗСУ і Україна опиниться в окупації. Коли на здивування для них все пішло навпаки, ЗСУ почали нещадно молоти ординський металобрухт, негайно була створена ставка гопкомандуючого квартального складу і вірогідно, що військових було усунуто від прийняття ключових рішень
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17.03.2022 20:13 Відповісти
Я писав про це, ще у січні 2022 року. У війні Росії проти України, у московії не буде жодних шансів виграти, жодних, крім того, якщо Президент та вище керівництво України само підпише капітуляцію. І хоча, визнаю, я був не дуже справедливим і об'єктивним до Зеленського і він виявився не таким вже клоуном та боягузом, і також зараз не на часі сваритись та критикувати Президента, якому зараз дуже важко, АЛЕ все ж таки, повної довіри у мене до нього, а особливо до його найближчого оточення не має. Нажаль.
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17.03.2022 17:52 Відповісти
Мне уже 70 лет, возрастные болячки, но это не главное. Мне уже терять нечего. Когда уже начнут призывать мене подобных. Хочется гнать эту российскую мразь с нашей земли. Хочется чтобы на их земле тоже пылала война, чтобы были миллионы беженцев.
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17.03.2022 17:58 Відповісти
Безумовна капитуляція. Беззастережна. Всеосяжна. Репарація. Демілітарізація. Зачіщеня всіх військових злочинців. ***** в Гаагу, з усіма кремлівськіми упирями.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
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17.03.2022 17:58 Відповісти
Декапітуляція й Деілітарізація орди?
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17.03.2022 18:02 Відповісти
По-перше, чому укр.влада озвучує можливі ключові аспекти майбутньої угоди різним іноземним виданням і чого цього не робить з власним народом.Загальні меседжи, що зараз надсилає подоляк суспільству не враховуватися.По-друге, враховуючи високий суспільний запит щодо інформації, чи можливо провести закрите засідання ВР (адже депутати делеговані саме народом і саме народу вони підзвітні, крім того ВР є також органом законодавчої ініціативи і саме ВР повинна ратифікувати підписані угоди)на якому участники укр.переговорної группи більш детально роз'яснять вимоги України (вимоги рашкостану нам відомі)
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17.03.2022 18:03 Відповісти
Без Деілітарізації й контролю за ресурсами орди, угода є Зрада
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17.03.2022 18:04 Відповісти
Подлякам требазнати своє місце
Біля юськага *******
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17.03.2022 18:07 Відповісти
Если возвращение на позиции на 23 февраля - то идите курсом русского военного корабля!
Уход с Донбасса и Крыма + выплата всех репараций за 8 лет российской агрессии.
Иначе это не мирный договр в пользу Украины, а возможность с почетом убрать остатки кожугетовой орды с территории Украины, но сохранив и Крым, и Донбасс за собой.
К тому же, подписание такого договора может дать повод росси говорить о том, что Украина тем самым признала Крым и Донбасс российскими.
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17.03.2022 18:07 Відповісти
пердак і татарів знову мусять падли
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17.03.2022 18:12 Відповісти
Дуже мутні відголоски про пункти угоди.В Крим пару днів тому подана вода.Чому і як?Не пишуть.Що там обговорювати тижнями? В наших смі всі ж пишуть що кацапи не знають куди бігти.Але майже всі міста сплановано обложені зі сторони районних містечок,де окупанти жруть і сплять.
Патріотізма достатньо у будь якого українця: у воїна,у бійця тероборони,у жінки,що береже дітей.Так навіщо домальовувати картину щоб потім підписання домовленостей виглядало як зрада?
Я вважаю що зовсім не треба зважувати на вагах сили їх і наші.Відвойовувати Україну так відвойовувати,а не розмінювати:"Крим де-юре,Крим де-факто..."(цит).
Сцане НАТО нас зрадило,але вони хочна стороні України,дають розвідданні,трошки бомбових планєров...А при домовленностях скажуть: тепер ми вас не можем розуміти.
Краще залишитись легендою ніж продавленою своєю ж владою територією під п"яткою загарбника
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17.03.2022 18:16 Відповісти
А шо дадуть ***** за це?
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Йоу.... і цє орки тіки тиждень покачали воду північно-кримським каналом...
Які ще "мирні угоди", гундоси квартальні?!
Шо б ця російська потвора відповзла та за 2-3 роки підготувала своїх орків до "сященной войны", відновила свої бронетанкові, повітрянно-вохдушні, протиповітрянні війська та посунула на Україну з новою силою та люттю?!
Ермак вже ковід вилікував та почав Зеленському знову в уха дуть про важливість асфальтування та "великого будівництва"?!
В дупу "мирні угоди" з пуйлом - тіки повна та безоговорочна капітуляція росіі!
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17.03.2022 18:18 Відповісти
Какие договора? Россия вне правового поля, чхали они на все договора вместе взятые и решения Гаагского суда, только утилизация орков, выдворение рашистов за пределы Украины и принуждение к выплате репараций.
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17.03.2022 18:35 Відповісти
******* их и в Турции и в Египте, сходу, прямо в фойе отелей, ломать ***** мебель об их головы, топить сук в бассейне. Этих сук в цивилизованный мир ***** не пускать. ПУСТЬ ***** В БАЙКАЛЕ И НА АМУРЕ ПЛЕЩУТСЯ. УБИТЬ ***** ВСЕХ КАЦАПОВ, ТЁЛОК И ИХ МАЛОЛЕТНИХ *********....
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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17.03.2022 18:39 Відповісти
В комментариях к другой публикации я уже писал, что нельзя садиться с Путиным за стол переговоров. Он фашистский диктатор, ответственный за горе и кровь в Украине. Один из главных союзников Украины - США объявили Путина военным преступником. Для цивилизованного мира он вне закона. Вести с ним переговоры означает легитимизировать Путина и его правление. Кроме того, это компроментация усилий Запада по изоляции России. Как Украина будет выглядеть в глазах мирового сообщества, если пойдёт на сговор с Путиным в то время, как ваши друзья на Западе предпринимают серьёзные усилия для его международной изоляции? Дорогие украинцы, те, кто вам помогают сейчас, почувствуют себя обманутыми и отвернутся от вас. В итоге Украина останется один-на-один с Россией, которой правит враг Украины. Годится такое? Не годится, поэтому обязательное условие для украино-российских переговоров в "верхах" - отставка Владимира Путина.
"Новая система безопасности" в Европе, которую Украина якобы сотворит вместо "неэффективного" НАТО - враньё. Украина, посмотрим правде в глаза, не обладает для этого достаточным международным влиянием. Ей нечего предложить своим зарубежным партнёрам для укрепления их безопасности. С какой тогда стати им давать Украине гарантии её суверенитета и территориальной целостности и рисковать войной с ракетно-ядерной Россией? Единственная по-настоящему действенная гарантия для Украины - вступление в НАТО. Страны-участницы Североатлантического союза обязаны защищать друг-друга, даже если правительства отдельных стран-участниц этого не хотят. Моя страна, которая в двадцать раз уступает Украине по численности населения, вступила в НАТО 18 лет назад. У нас нет столь сильной армии, как у Украины, однако мы под "зонтиком" НАТО и нападение на нас для России будет означать её неминуемую гибель. Вы тоже должны продолжать интеграцию в НАТО - других действенных систем коллективной безопасности в настоящее время не существует. Нельзя превращать участие в НАТО в разменную карту на переговорах с агрессором. Тем более, публичные заявления о "разочарованности в НАТО" для Путина означают одно - украинское руководство дало слабину и можно усиливать нажим. Зеленский говорит, что страны НАТО боятся России и поэтому "никогда не примут" Украину. Я бы сказал, они вынуждены считаться с ядерным шантажом со стороны Путина. Сегодня вынуждены. Однако путинизм - это не навсегда. После его неизбежного краха Украина сможет присоединиться к НАТО уже не как просительница, а как страна-победитель. Нельзя забывать и о том, что ряд стран НАТО уже активно помогают Украине (и идут ради этого на серьёзные жертвы для себя). О каком "разочаровании" здесь может идти речь?
Ещё надо требовать признания Россией факта агрессивной войны против Украины и ответственности России за её развязывание. Иначе вы не сможете требовать от неё репараций.
Обязательно надо требовать вывода всех российских войск с территории Беларуси. Ликвидация беларусского "плацдарма" затруднит России дальнейшую агрессию против Украины. Надо добиваться объявления Беларуси нейтральным государством - с запретом на размещение иностранных военных баз на её территории. Это затруднит России повторное введение войск на территорию Беларуси.
Подводя итог: условия для безопасности Украины - это отставка Путина (с последующей депутинизацией России), признание Россией ответственности за нападение на Украину, вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, безусловное продолжение курса на вступление в НАТО и военно-политический нейтралитет Беларуси. Всё остальное - от лукавого.

За вашу и нашу свободу!

Евгений Крылов из сочувствующей вам и поддерживающей вас Латвии
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17.03.2022 18:54 Відповісти
Щось він вже не загостює на Кримі і Донбасі. Потім будуть знову робити комікси на тему Крим ваш-наш, кожна сторона трактуватиме по своєму. Не вірю Зеленському і цим переговорникам. Вірю ЗСУ і в український народ. А переговорникам дуже не рекомендую пробувати пошити їх у дурні. Два майдани спатрали, втретє не пройде, не той випадок
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17.03.2022 20:42 Відповісти
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