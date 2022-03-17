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Росіяни зберігають до $213 млрд на офшорних рахунках у Швейцарії, яка розширює санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швейцарія

У банках Швейцарії зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу і санкції щодо Росії дають рідкісну можливість дізнатися про ці активи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) грошей російських клієнтів.

Це вказує на те, що масштаби бізнесу багатих росіян із банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

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Інформація SBA рідкісна для Швейцарії, яка відхиляла багато попередніх запитів про прозорість, і стала відомою, коли вона зробила незвичайний крок, застосувавши санкції Європейського Союзу до російських грошей після вторгнення Москви до України.

У Швейцарії зараз розгоряються дебати щодо посилення тиску на росіян. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Путіна та його уряду.

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"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність… допомагають фінансувати війну", - сказала вона, додавши, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".

Попри свою оцінку, SBA наголосила, що це небагато порівняно із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей із усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.
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Топ коментарі
+23
Арештуйте ці гроши і віддайте Україні
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17.03.2022 17:17
+13
ШВЕЙЦАРЦІ-ЗРОБІТЬ ЛАПАТНІКАВ НІЩЄБРОДАМІ,ВИ ЦЕ МОЖЕТЕ...
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17.03.2022 17:19
+12
это уже алебардой по рузге шишаку Браво Кантоны
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17.03.2022 17:17
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это уже алебардой по рузге шишаку Браво Кантоны
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17.03.2022 17:17 Відповісти
Значит не совсем ещё Кантоны
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17.03.2022 17:21 Відповісти
почему Кантоны- эти парни с 14го по 18й век были ещё теми мясниками и алебарда как и арбалет это их символ
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17.03.2022 17:35 Відповісти
пісец !!!
чудо !!!

від перемоги українського духу та зброї навіть швейцарські кроти прозріли !!!
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17.03.2022 17:25 Відповісти
Арештуйте ці гроши і віддайте Україні
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17.03.2022 17:17 Відповісти
Да, бо в Ярмака нові офшорні рахунки вже зачекались поповнень.
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17.03.2022 18:11 Відповісти
Скрепы трещат по швам. Ну что касап больно?
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17.03.2022 17:19 Відповісти
.....ещё позитивчик:

"Великобритания расторгнет контракты с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Компания поставляет более 20% промышленного и коммерческого газа в стране, сообщает Bloomberg".
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17.03.2022 17:19 Відповісти
Пипец как глубоко кремль щупальца запустил в Европу. Ну ничего сейчас их максимально обрубят
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17.03.2022 17:24 Відповісти
Французький антибільшовицький плакат 1936 року.
Текст,- "Всі країни Європи змогли подолати комуністичну загрозу."

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17.03.2022 18:25 Відповісти
А ось ще один французький плакат також 1936 року.
Про європейських маріонеток Кремля. Майже 90 років минуло, а все ще актуально.

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17.03.2022 18:28 Відповісти
ШВЕЙЦАРЦІ-ЗРОБІТЬ ЛАПАТНІКАВ НІЩЄБРОДАМІ,ВИ ЦЕ МОЖЕТЕ...
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17.03.2022 17:19 Відповісти
Кажуть під час Другої світової вони навіть банківські рахунки нацистів тримали та не відкривали.
А тут...!?
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17.03.2022 17:23 Відповісти
...за виключенням вимог євреїв і то з великим скрипом через десятки років
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17.03.2022 17:28 Відповісти
А вы заметили, что за войну только диктаторы проголосовали?

Диктатор путин
Диктатор лукашенко
Диктатор ассад
Диктатор ким чен ын
Диктатор исайяс афеверки

Это война демократий против диктатур.
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17.03.2022 17:21 Відповісти
Необходимы санкции против всех 140 млн жителей мордора. Почти все из них поддерживают агрессию. Могут быть единичные исключения.
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17.03.2022 17:21 Відповісти
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17.03.2022 17:23 Відповісти
знову ***** зі злості почне вбивати
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17.03.2022 17:21 Відповісти
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17.03.2022 17:23 Відповісти
фон Штауфенберг ?

в мордорі немає "фонів", там одні гондони...
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17.03.2022 17:27 Відповісти
Кстати, а где там чубайс?
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17.03.2022 17:29 Відповісти
хер его знает...меня больше взволновало что Нарик и Умка с Днепра закордон как-то дергнули....
к чему бы это?????
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17.03.2022 17:42 Відповісти
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17.03.2022 17:31 Відповісти
гы Мурза тут парни лутаный ак 100 й серии разобрали так там ствол Чешский теперь им про нормальные стволы забыть придётся те что при СССР делались ещё нормас а то что при рашке - гуано редкое
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17.03.2022 17:37 Відповісти
Тут есть такая контора Century Arms, они майстрячили калашоиды (уж не знаю по лицензии , чи шо) . Так я имел один из них помацать. Первое, шо бросилось в глаза - он визуально меньше в ширину. Разобрал - там все зазоры уменьшены до предела, все части затвора и рамы отполированы. Хозяин этой машинки(в 5,56 НАТО, кстати) сказал, шо точность и кучность примерно равна АР, но в эту модель уже жменю песка не насыплешь, как в оригинальный калаш.
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17.03.2022 17:50 Відповісти
это у нас разведосы рузге облутали слегка токо нафига форму приволокли не понятно
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17.03.2022 17:54 Відповісти
Нормально добыли. И даже портки с москаля сняли
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17.03.2022 17:58 Відповісти
Селям Максе !

макаке штаны не положены
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17.03.2022 18:42 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже. Ну так, истинный руссопитек должен быть с дубиной и голым задом
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17.03.2022 18:46 Відповісти
А шо ото за зелений чемодан? То "мініатюрна", "імпортозаміщена" радіостанція ?
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Лопату найдём !!!😀😀
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17.03.2022 17:45 Відповісти
Після судових рішень у Гаазі над країною агрессором ці рахунки повинні бути заарештовані та направлені на відбудову України. росія повинна за все бути покарана !
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17.03.2022 17:27 Відповісти
Все честно наворованное.
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17.03.2022 17:56 Відповісти
Швейцария под давлением Германии отменила банковскую тайну
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17.03.2022 18:12 Відповісти
фейк?
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17.03.2022 20:16 Відповісти
Перекрытие швейцарских кранов будет очень действенной мерой, в том числе и на перспективу. Очень важно обеспечить фиаско военному преступнику Путину, а путинистам отсутствие покоя в жизни минимум на 2 будущих поколения.
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17.03.2022 21:10 Відповісти
 
 