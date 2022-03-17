Росіяни зберігають до $213 млрд на офшорних рахунках у Швейцарії, яка розширює санкції проти РФ
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У банках Швейцарії зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу і санкції щодо Росії дають рідкісну можливість дізнатися про ці активи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.
За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) грошей російських клієнтів.
Це вказує на те, що масштаби бізнесу багатих росіян із банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.
Інформація SBA рідкісна для Швейцарії, яка відхиляла багато попередніх запитів про прозорість, і стала відомою, коли вона зробила незвичайний крок, застосувавши санкції Європейського Союзу до російських грошей після вторгнення Москви до України.
У Швейцарії зараз розгоряються дебати щодо посилення тиску на росіян. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Путіна та його уряду.
"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність… допомагають фінансувати війну", - сказала вона, додавши, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".
Попри свою оцінку, SBA наголосила, що це небагато порівняно із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей із усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.
Будь ласка, зачекайте...
чудо !!!
від перемоги українського духу та зброї навіть швейцарські кроти прозріли !!!
"Великобритания расторгнет контракты с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Компания поставляет более 20% промышленного и коммерческого газа в стране, сообщает Bloomberg".
Текст,- "Всі країни Європи змогли подолати комуністичну загрозу."
Про європейських маріонеток Кремля. Майже 90 років минуло, а все ще актуально.
А тут...!?
Диктатор путин
Диктатор лукашенко
Диктатор ассад
Диктатор ким чен ын
Диктатор исайяс афеверки
Это война демократий против диктатур.
в мордорі немає "фонів", там одні гондони...
к чему бы это?????
макаке штаны не положены