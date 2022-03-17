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Франція найближчими днями виділить Україні 300 млн євро фінансової допомоги, - глава МЗС Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

евро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів у четвер телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та повідомив його про готовність Парижа виділити Києву EUR300 млн фінансової допомоги.

"Міністр підтвердив виділення найближчими днями пакета фінансової допомоги в EUR300 млн відповідно до зобов'язання президента республіки (Емманюеля Макрона), наданого президенту (Володимиру) Зеленському", - йдеться в повідомленні французького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі наголошується, що Ле Дріан та Кулеба докладно обговорили підтримку, яку Україні надає Франція спільно з її партнерами в контексті воєнної агресії РФ проти України.

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Глава МЗС Франції запевнив свого співрозмовника в тому, що французька сторона продовжить свої зусилля на рівні Євросоюзу щодо посилення санкційного тиску на Росію.
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Наконец то Дартаньян проснулся.
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17.03.2022 17:21 Відповісти
.......таки да, "стали ставить на фаворита"....
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17.03.2022 17:22 Відповісти
тыльки шпагу для нас заникав

дайте зброї, жабоїди !!!

поки що ми не одержали від них жодного патрону
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17.03.2022 17:23 Відповісти
France to deliver more military equipment to Ukraine and ramp up sanctions against Russia, Macron's office says
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17.03.2022 17:35 Відповісти
Виганяйте свої фiрми-корпорацiї з московщини.
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17.03.2022 17:22 Відповісти
Оце перше було б діло.
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17.03.2022 17:25 Відповісти
найближчими днями...

Чекають, поки 96 департаментів та 5 заморських територій

дадуть згоду на переведення 300М
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17.03.2022 17:34 Відповісти
300 млн евро - это ровно на 3 дня пожрать оставшимся в Украине жителям.

Причём, экономненько пожрать из рачёта 100 евро на человека в месяц.
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17.03.2022 17:59 Відповісти
Це крихти від того "пирога від раші", який вони отримали, щоб саботувати підтримку України
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17.03.2022 17:38 Відповісти
Вопросик: это помочь или кредит? Вы французы жадные к Украине, но за-то так добры к своим африканским колониям.
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17.03.2022 18:22 Відповісти
З поганої вівці хоть шерсті клок
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17.03.2022 19:44 Відповісти
 
 