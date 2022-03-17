Франція найближчими днями виділить Україні 300 млн євро фінансової допомоги, - глава МЗС Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів у четвер телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та повідомив його про готовність Парижа виділити Києву EUR300 млн фінансової допомоги.

"Міністр підтвердив виділення найближчими днями пакета фінансової допомоги в EUR300 млн відповідно до зобов'язання президента республіки (Емманюеля Макрона), наданого президенту (Володимиру) Зеленському", - йдеться в повідомленні французького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі наголошується, що Ле Дріан та Кулеба докладно обговорили підтримку, яку Україні надає Франція спільно з її партнерами в контексті воєнної агресії РФ проти України.

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Глава МЗС Франції запевнив свого співрозмовника в тому, що французька сторона продовжить свої зусилля на рівні Євросоюзу щодо посилення санкційного тиску на Росію.