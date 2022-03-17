Франція найближчими днями виділить Україні 300 млн євро фінансової допомоги, - глава МЗС Ле Дріан
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів у четвер телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та повідомив його про готовність Парижа виділити Києву EUR300 млн фінансової допомоги.
"Міністр підтвердив виділення найближчими днями пакета фінансової допомоги в EUR300 млн відповідно до зобов'язання президента республіки (Емманюеля Макрона), наданого президенту (Володимиру) Зеленському", - йдеться в повідомленні французького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
У документі наголошується, що Ле Дріан та Кулеба докладно обговорили підтримку, яку Україні надає Франція спільно з її партнерами в контексті воєнної агресії РФ проти України.
Глава МЗС Франції запевнив свого співрозмовника в тому, що французька сторона продовжить свої зусилля на рівні Євросоюзу щодо посилення санкційного тиску на Росію.
Будь ласка, зачекайте...
дайте зброї, жабоїди !!!
поки що ми не одержали від них жодного патрону
Чекають, поки 96 департаментів та 5 заморських територій
дадуть згоду на переведення 300М
Причём, экономненько пожрать из рачёта 100 евро на человека в месяц.