"Ми теж повинні нарешті прийняти цю війну як атаку, яка також ведеться проти нас": Німецькі депутати визнали справедливість закидів Зеленського
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Спікер фракції ХДС/ХСС, що є найбільшою у німецькому Бундестазі, Норберт Реттген повністю погодився з Президентом України Володимиром Зеленським, який у своїй промові закликав ФРН не будувати нових мурів у Європі.
Як інформує Цензор.НЕ з посиланням на Укрінформ, про це політик написав у Твіттері.
"Сьогодні був найнегідніший момент у Бундестазі, який я коли-небудь переживав. Ми не повинні будувати нову стіну. Ми, німці, теж повинні нарешті прийняти цю війну як атаку, яка також ведеться проти нас. Це також про нашу свободу. Це про мир у Європі", - написав Реттген.
Він зазначив, що Зеленський цілком правий, коли просить Німеччину вимкнути "кран з грошима" для Путіна. "Він правий. З ним погоджуєються багато хто в Бундестазі та серед населення. Ми тим самим фінансуємо жорстоку путінську війни. Нарешті треба запровадити нафтогазове ембарго", - написав депутат.
Голова комітету Бундестагу з оборонних питань Марі-Ан’єс Штрак-Циммерман (партія лібералів) назвала виступ Президента України "глибоко вражаючим". "Це нагадування нам продовжувати підтримувати Україну всім чим можемо і думати про те, які обмеження ми повинні бути готові прийняти, щоб допомогти", - написала політик у Твіттері.
Жаль з приводу того, що канцлер Олаф Шольц "ухилився дати відповідь на вражаючу промову Зеленського", висловила християнська демократка Катя Лейкерт. "Але якщо не словами, то уряд тепер має реагувати діями. Ми повинні нарешті припинити фінансування війни Путіна за рахунок імпорту енергії", - написала депутатка в Твіттері.
Після відеозвернення Зеленського до німецьких парламентаріїв у четвер на трибуну вийшов лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який є наразі в опозиції, та закликав проаналізувати нинішню політику уряду.
"Коли як не після виступу Президента Зеленського ми маємо в Бундестазі підбити проміжні підсумки і запитати, де ми знаходимося, чи ми зробили правильно, чи є ще рішення, які, можливо, треба скорегувати, чи ми стоїмо на правильному шляху як Федеративна Республіка Німеччина?", - заявив політик.
Нагадаємо, звернення Зеленського у Бундестагу вітали стоячи оплесками всі депутати, включно з праворадикалами. Головним лейтмотивом виступу стала тема появи нових розподільчих ліній у Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Шольц оказался канцлером случайно. Канцлером должен был стать подпутинок Лашет от ХДС - это такой Сийярто, только немец. Даже мама Меркель была от него в полном ауе - она то ставила на Урсулу фон дер Ляйен, которая сейчас председательствует в выкинувшем рашку Европарламенте.
Так вот, их опережали зелёные - та самая Бербок. Она хоть и ляпнула в первый день войны сдуру про бабушек - но именно она перед самой войной послала грустную лошадь с сп2, и именно её партия открыто говорила, что сп2 - это оружие против Украины и Европы.
Против Бербок ХДС устроили акцию в стиле путинского чёрного пиара - и зелёные действительно набрали намного меньше, чем ожидали. Но ХДС это не помогло - "их" избиратели перекинулись не "обратно", а отдали голоса СПГ, которая тупо сидела в стороне и никого не трогала, проиграв прошлые выборы подчистую. Подпутинок Лашет очень в этом своей партии помог сам, заржав на камеру во время устранения последствий наводнения.
Так или иначе, Германия зависит от газа из раисе на 42%. Данке шён политике умиротворения агрессора. Поэтому Шольц очкует - вот он пойдёт на раисю не только на словах, не только поставками старого оружия, а раися перекроет газ. И тогда... не переизберут. Пока ещё нет понимания, что вопрос не о том, изберут или не изберут, а о том, удастся ли остановить пуйло, прежде чем оно пойдёт на Балтику.
Тем не менее, большинство немцев говорит - нафик российский газ. Так что теперь не переизберут, если он дальше будет очковать.
Повторюсь - не ищите умысла там, где всё можно объяснить глупостью.
остановили бы его тогда, никакой войны не было бы сейчас..