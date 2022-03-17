Зустріч Зеленського і Путіна буде готуватись після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди, – ОП
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Зустріч Президента України Володимира Зеленського із главою РФ Володимиром Путіним може стати темою наступних тижнів, коли буде завершено роботу над фундаментом мирної угоди.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щойно ми закінчимо роботу над угодою, приступимо до організації зустрічі. Це буде тема наступних тижнів", – сказав радник керівника ОП.
Подоляк зазначив, що локація зустрічі не має значення для української сторони. За його словами, можливі будь-які варіанти, окрім території РФ.
Він також додав, що після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди між Україною та Росією напрацьовуватиметься модель поведінки під час зустрічі президентів.
Водночас на запитання, чи зможе Зеленський потиснути Путіну руку, Подоляк сказав: "На цьому етапі ми не розглядаємо таких деталей… Потиск руки – це наша найменша проблема".
Будь ласка, зачекайте...
1. Роззброєння та виведення всіх російських військ з українських територій у межах до 2014 року, включаючи Крим та Донбас. Вся військова техніка та матеріальна база, яка зараз перебуває на Україні, залишається на місцях та безоплатно передається українській армії. Вихід з України можливий лише беззбройного особового складу у пішому порядку у колонах під охороною українських військовослужбовців.
2. Виплата репарації та контрибуції із золотовалютних резервів Росії у розмірі 400 млрд дол., які зараз заарештовані Заходом.
3. Безоплатна передача всіх баз та кораблів Чорноморського флоту, що базуються у Криму та Севастополі.
4. Повернення в Україну тактичної ядерної зброї, яка була передана у 90 роках на зберігання до Росії.
За таких умов нам не будуть потрібні жодні нато та інші альянси. Ніхто не наважиться напасти на таку країну.
Лише жорсткий *********, коли цапи побіжать, втрачаючи лапті призведе до миру
И с кем "соглашения" ?
Подоляку на гилляку.