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Зустріч Зеленського і Путіна буде готуватись після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди, – ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,зеленский

Зустріч Президента України Володимира Зеленського із главою РФ Володимиром Путіним може стати темою наступних тижнів, коли буде завершено роботу над фундаментом мирної угоди.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щойно ми закінчимо роботу над угодою, приступимо до організації зустрічі. Це буде тема наступних тижнів", – сказав радник керівника ОП.

Подоляк зазначив, що локація зустрічі не має значення для української сторони. За його словами, можливі будь-які варіанти, окрім території РФ.

Він також додав, що після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди між Україною та Росією напрацьовуватиметься модель поведінки під час зустрічі президентів.

Також читайте: У Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та Зеленського: Ведеться робота делегацій, говорити про результати передчасно

Водночас на запитання, чи зможе Зеленський потиснути Путіну руку, Подоляк сказав: "На цьому етапі ми не розглядаємо таких деталей… Потиск руки – це наша найменша проблема".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+61
Не понял!!!!!????
Кто разрешал,что то подписывать или договариваться!!
С Военным Преступником!
Ну ну...
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17.03.2022 17:46
+46
Документ с рашкой - это бумажка, это фуфло.

Уже были и Будапештский меморандум, и Большой договор о дружбе от 2003 года.

Где это всё?

Зачем ещё одна бумажка? Чтобы пуйло потом ею подтёрся?
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17.03.2022 17:48
+44
Засмерділо Єрмаком, гівном та зрадою...
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17.03.2022 17:51
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Знищені українці неуповноажували Зю на зустрічі з хлом
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17.03.2022 18:13 Відповісти
Знову місцеві срані "яструби" вирують и вимагають "війну до побєди". Ви свої лозунги звідки пишете - з передової чи з Закарпаття? Чи з Польщі? Поки одні на фронті воюють з автоматами, всяка "актівна" шушваль воює язиками.
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17.03.2022 18:13 Відповісти
Вже не один Український Солдат написав: "Ми не боїмося ворожої атаки. Але ми боїмося одного дня прочитати про результати перемовин."
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17.03.2022 18:19 Відповісти
В настоящее время враг рвется к столице Украины Киеву, оккупирована южная часть Украины, часть Донбасса, Крым. В таком положении проводить переговоры это значит сдать Украину, предать. Что за переговоры с ******. Пока хоть один российский солдат на территории Украины, никаких переговоров. Зеленскому необходимо обсолено всех поставит под ружье, решается судьба Украины. Зеленскому необходимо призвать население к ведению партизанской войны. Уничтожать абсолютно все, чтобы не досталось врагу, уничтожать врага даже в сортире. Слава Украине!
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17.03.2022 18:14 Відповісти
Тому й поспішають
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17.03.2022 18:15 Відповісти
Я офігіваю з наших керманичів. Як москалів заставити виконати хоч якісь умови? Невже гаранти безпеки свої війська відправлять? Якщо москалі обстріляють свою територію і потім зеову нападуть на Україну, хто їх зупинить?
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17.03.2022 18:14 Відповісти
Как бы не в тему. Хотя, как на это посмотреть. Это последствия арт удара ЗСУ по порту под Херсоном два дня назад - https://www.youtube.com/watch?v=i5BlTyB-Kvk
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17.03.2022 18:14 Відповісти
Пояс шахіда?
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17.03.2022 18:14 Відповісти
А може хочуть виманити Путлера щоб грохнуть дроном, чи літачок спустить з небес!
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17.03.2022 18:14 Відповісти
Как же ты с***ка за***бал своей *мирной угодой. В то время когда кацапоиды каждый день бомбят, убивают, взрывают, насилуют, пытают наших людей, ты вместо победы, никак не угомонишься ни на секунду рассказывать как ты ждешь недождешься слиться с ****** в екстазе и поцеловаться с вампиром и дьяволом затянуться в засос подписать мирную угоду. Мирная угода с кацапоидами ето проклятие, а не конец войны и всего горя которое кацапы творят в Украине. Мирная угода должна быть написана на месте огромной воронки где когда то была мацква. И написана она должна быть не с кацапоидами а с директором зоопарка в котором в клетках будет сидеть два десятка последних кацапоида чтобы детям и внукам показывать какие мрази жили когда то на етой земле
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17.03.2022 18:16 Відповісти
Наші вимоги:
1. Роззброєння та виведення всіх російських військ з українських територій у межах до 2014 року, включаючи Крим та Донбас. Вся військова техніка та матеріальна база, яка зараз перебуває на Україні, залишається на місцях та безоплатно передається українській армії. Вихід з України можливий лише беззбройного особового складу у пішому порядку у колонах під охороною українських військовослужбовців.
2. Виплата репарації та контрибуції із золотовалютних резервів Росії у розмірі 400 млрд дол., які зараз заарештовані Заходом.
3. Безоплатна передача всіх баз та кораблів Чорноморського флоту, що базуються у Криму та Севастополі.
4. Повернення в Україну тактичної ядерної зброї, яка була передана у 90 роках на зберігання до Росії.
За таких умов нам не будуть потрібні жодні нато та інші альянси. Ніхто не наважиться напасти на таку країну.
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17.03.2022 18:16 Відповісти
3-4 Трильйона
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17.03.2022 18:20 Відповісти
"Зустріч Зеленського і Путіна буде готуватися після закінчення роботи над фундаментом мирної угоди" - а можно посмотреть на этот самый "фундамент"?
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17.03.2022 18:16 Відповісти
Мирный / М И Р Н Ы Й / договор ! Ну и какие могут быть в этом случае репарации и контрибуция ? ! ! ! !
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17.03.2022 18:17 Відповісти
Як можна навіть думати, щоб щось підписувати з військовим злочинцем!?
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17.03.2022 18:18 Відповісти
"мирна угода"?То це ми теж винні в війні з що будемо "миритися" з рашкою?Що за фігня?
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17.03.2022 18:20 Відповісти
Знову "увидеть мир в глазах Х уйла"?
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17.03.2022 18:25 Відповісти
Зе-команда должна всегда помнить, что за их спинами, дома, мы их ждём с переговоров, по результатам которых вполне вероятны верёвка и фонарный столб. И "на Ростов" свалить они не успеют. не те времена...
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17.03.2022 18:22 Відповісти
Ну Дебил с большой буквы. У меня прям все закипает после ежедневного запевания про мирную угоду. С кем ты идиот хочешь встретиться? С ****** которое тебя назвало дешовым клоуном и наркоманом? Ты уже с ним встречался и заглядывал ему между ног. В итоге до последней секунды рассказывал нам что ***** не нападьот, и вместо армии нам нужно строить дороги.
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17.03.2022 18:22 Відповісти
ну если его там зеля задушит то можно и встретиться, больше ни для чего с мразью встречаться
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17.03.2022 18:23 Відповісти
Там стол метров сто будет.
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17.03.2022 18:31 Відповісти
Це все до *****. Любі мирні договори, про дружбу і т.д. лише відтерміновують новий більш потужний напад. Це ж цапія, вона по іншому не робить.
Лише жорсткий *********, коли цапи побіжать, втрачаючи лапті призведе до миру
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17.03.2022 18:25 Відповісти
Президент Зеленский хочет зайти в здание закрытого психиатрического диспансера под названием Россия и под присмотром врачей ( посредники из некоторых стран) , начать вести переговоры с одним из самых буйных пациентов, мозг которого поражен тяжёлой степенью шизофрении ! Все знают , что больной Путин ВВ постоянно врёт , периодически кидается на окружающих , болезнь прогрессирует и лечение не даёт результатов ! Я не понимаю , о чем можно договариваться с человеком который убил членов твоей семьи , взорвал твой дом и угрожает соседям ядерной дубиной ? Президент! поговори с народом прежде чем совершить не поправимое !
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17.03.2022 18:27 Відповісти
У ***** на руках кров українського народу, які зустрічі, рукотискання та в очі заглядання?
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17.03.2022 18:28 Відповісти
будь-який договір з окупантом - тільки відтермінує ще більшу війну.
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17.03.2022 18:29 Відповісти
ШО?
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17.03.2022 18:29 Відповісти
У подоляка по-моему одна задача - не оказаться на гиляке. А то есть сомнения по этому поводу…
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17.03.2022 18:30 Відповісти
договір з військовим злочинцем ?
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17.03.2022 18:32 Відповісти
не цікавився хто такий Подоляк ..яле коли прочитав про казан то все стало ясно .. позорище... то що в нас нема розумних хлопців?що ж то за кара небесна на наші голови?скільки народу гине а чмошники будуть нами й дальше правити ??невже ніяк не в змозі ми цих вискочок побороти?в перемозі нема сумніву .ворога ми поборемо але найстрашніщий ворог то той що посеред нас підлий й підступний..
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17.03.2022 18:35 Відповісти
евгений гараздий b7b22c42 А чому населення не обрало розумних хлопців і дівчат?
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17.03.2022 19:53 Відповісти
тому що довірлива й добра нація ...зло прощають й забувають швидко жополиз яника чорновіл...Україна без кучми .. засновник партіїї ригів Георгівський гончаренко .. стрільці майданівські ... ми не наступаємо на граблі ми по них бігаємо по кругу
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17.03.2022 20:18 Відповісти
С гитлером договариваться?
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17.03.2022 18:57 Відповісти
договір з росією буде дійсний якщо буде підписаний на кришці гроба путіна
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17.03.2022 20:21 Відповісти
тому що довірлива й добра нація ...зло прощають й забувають швидко жополиз яника чорновіл...Україна без кучми .. засновник партіїї ригів Георгівський гончаренко .. стрільці майданівські ... ми не наступаємо на граблі ми по них бігаємо по кругу
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17.03.2022 20:17 Відповісти
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17.03.2022 20:31 Відповісти
Какого ещё "мирного" ?
И с кем "соглашения" ?
Подоляку на гилляку.
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17.03.2022 21:17 Відповісти
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