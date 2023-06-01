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Від ворожого обстрілу в Києві загинула акторка Молодого театру Оксана Швець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оксана,швець

Цієї ночі внаслідок ворожих бомбардувань у Дарницькому районі столиці загинула актриса Киівського Молодого театру Оксана Швець.

Про це повідомили колеги актриси, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кажуть, син пані Оксани, Олександр, уцілів, але поранений...", - написав журналіст-кінокритик Олег Вергеліс.

 Швець 10 лютого відзначала свій день народження, а вже через тиждень її не стало у власній оселі, яка піддалася ворожому бомбардуванню, додав він.

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"Оксана Швець у театрі працювала з перших років становлення Молодіжного (згодом Молодого) . Її перша вистава - - "З весною я до тебе повернусь" режисера Олександра Заболотного - - історично є і першою виставою Київського Молодіжного театру. .Оксана згодом грала у виставах "Дума про любов" режисера Олександра Заболотного, "Сірано де Бержерак""Слово о полку Ігоревім", "Репортаж","Маленька футбольна команда", "Марат-Сад"," За двома зайцями" режисера Віктора Шулакова, " Диктатура совісті" режисера Леся Танюка", - написав Вергеліс.

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RIP.
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17.03.2022 17:58 Відповісти
А уродам из ОП пофиг. Они встречу клована с упырем ботоксным готовят за чайком.
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17.03.2022 17:59 Відповісти
А что должны делать?
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17.03.2022 18:08 Відповісти
з військовими злочинцями договорів не підписують.

хто буде зі сторони західних країн підписувати разом з нами цей договір ?
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17.03.2022 18:30 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир. Помста має бути незворотнью, спочивай з миром Велика актриса.
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17.03.2022 18:07 Відповісти
Ау, писаки! 10 февраля отметила ДР и через неделю погибла от обстрелов???
Война чуток позже началась.
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17.03.2022 18:11 Відповісти
Месяц перепутали. Разве это важно во время геноцида мирного населения?
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17.03.2022 18:25 Відповісти
Коли з неба летять ракети і сидиш у підвалі то втрачаєш лік дням та числам.
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17.03.2022 19:11 Відповісти
Бачив і чув її, і милувався і насолоджувався її грою, тоді молодої. У Театрі Молодому...
Кацапи то виплодки пекла.
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17.03.2022 19:14 Відповісти
 
 