Війська РФ обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань на Харківщині: щонайменше шестеро загиблих, кількість поранених встановлюють, - голова громади Задоренко
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17 березня ЗС РФ обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань Харківської області, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
"Декілька годин тому російська армія обстріляла касетними бомбами Козачу Лопань. У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з’ясовуються", - написав Задоренко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будинки в центрі селища. Водночас об'єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили у Козачій Лопані, а також російські військові не постраждали.
Задоренко нагадав, що використання касетних бомб заборонено Дублінською конвенцією 2008 року.
"Все це свідчить про навмисну цинічну провокацію кремлівських окупантів з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до Збройних сил України. Я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Впевнений у тому, що козачани – розумні думаючі люди, які не піддадуться впливу ворожої пропаганди. Ви чудово пам’ятаєте, як наше селище розвивалося за України, і чудово бачите, що сьогодні приніс у наші оселі "рускій мір", – лише біль, страждання, ненависть та розруху", - написав Задоренко.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
а як вони це роблять, звідки? може, можна їм відповідь дати якусь..?
Он просто хочет земли, как и любой червь. И его орки хотят земли, квартир, и денег. Конченая армия. У Гитлера примерно такая же была. Эта война кончится на развалинах кремля (надеюсь).