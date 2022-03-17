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Війська РФ обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань на Харківщині: щонайменше шестеро загиблих, кількість поранених встановлюють, - голова громади Задоренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

козача,лопань

17 березня ЗС РФ обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань Харківської області, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

"Декілька годин тому російська армія обстріляла касетними бомбами Козачу Лопань. У результаті загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих з’ясовуються", - написав Задоренко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будинки в центрі селища. Водночас об'єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили у Козачій Лопані, а також російські військові не постраждали.

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Задоренко нагадав, що використання касетних бомб заборонено Дублінською конвенцією 2008 року.

"Все це свідчить про навмисну цинічну провокацію кремлівських окупантів з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до Збройних сил України. Я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Впевнений у тому, що козачани – розумні думаючі люди, які не піддадуться впливу ворожої пропаганди. Ви чудово пам’ятаєте, як наше селище розвивалося за України, і чудово бачите, що сьогодні приніс у наші оселі "рускій мір", – лише біль, страждання, ненависть та розруху", - написав Задоренко.
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Переговоры ? В Аду твари кацапские будут переговариваться ...
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17.03.2022 18:20 Відповісти
какапів в полон не брати навіть якщо здаються! і взагалі птрібно їх нищити з особливоюжорстокістю і знімати на екшнкамери. і викладати в заг.доступ.
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17.03.2022 18:20 Відповісти
Всех пленных РФ нужно кастрировать как собак, чтоб больше никому вредя не нанесли .
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17.03.2022 18:25 Відповісти
Сначала кастрировать а потом расстреливать.
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17.03.2022 19:11 Відповісти
дое..лись до Харькова падлы
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17.03.2022 18:29 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 18:49 Відповісти
Казачья Лопань, - это граница с Мордором.
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17.03.2022 18:59 Відповісти
Який жах(((
а як вони це роблять, звідки? може, можна їм відповідь дати якусь..?
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17.03.2022 19:00 Відповісти
Вот тебе и переговоры. С кем там можно договариваться?
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17.03.2022 19:04 Відповісти
Надо понимать логику бункерного червя. Если не получилось зайти с цветами, то всё население будет поставлено в такие условия, что или умрут или уедут. Бункерному нужна пустая земля на месте Украины. Отсюда и обещания оркам квартир в Украине.

Он просто хочет земли, как и любой червь. И его орки хотят земли, квартир, и денег. Конченая армия. У Гитлера примерно такая же была. Эта война кончится на развалинах кремля (надеюсь).
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17.03.2022 19:24 Відповісти
 
 