Російські хакери намагались поширити символіку воєнних злочинців на сайтах українських ЗМІ (оновлено)

Шановні друзі, чергова хакерська атака на Цензор.НЕТ та інші українські ЗМІ. На цей раз російська агентура "взламала" тізерну мережу RedTram і замість їх реклами на Цензор.НЕТ тимчасово відкривався російський триколор із "колорадською стрічкою".

Але ніякої шкоди ні обладнанню, ні базі даних не заподіяно, атака мала виключно візуальний характер.

Джерело виникнення проблеми було швидко локалізовано, зараз ми відключили більшість рекламних мереж, щоб уникнути майбутніх ризиків.

Наразі Цензор.НЕТ працює майже без реклами, тому просимо всіх небайдужих читачів підтримати нас донатами, це можна зробити через сторінку з нашими реквізитами.