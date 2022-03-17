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Російські хакери намагались поширити символіку воєнних злочинців на сайтах українських ЗМІ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Технології

цензор

Шановні друзі, чергова хакерська атака на Цензор.НЕТ та інші українські ЗМІ. На цей раз російська агентура "взламала" тізерну мережу RedTram і замість їх реклами на Цензор.НЕТ тимчасово відкривався російський триколор із "колорадською стрічкою".

Але ніякої шкоди ні обладнанню, ні базі даних не заподіяно, атака мала виключно візуальний характер.

Джерело виникнення проблеми було швидко локалізовано, зараз ми відключили більшість рекламних мереж, щоб уникнути майбутніх ризиків.

Наразі Цензор.НЕТ працює майже без реклами, тому просимо всіх небайдужих читачів підтримати нас донатами, це можна зробити через сторінку з нашими реквізитами.

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+39
Підари кацапські,ніхіра у вас не вийде! Подохніть,путінські барани.
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17.03.2022 18:35
+32
Андрій Смолій

‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?

Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».

У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.

Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!

Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
Якого дива ми маємо сюди перти московитів?

Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».

Мерзенно
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17.03.2022 18:48
+24
Отож і бачу. Підгорають скрєпні пукани від Цензора))
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17.03.2022 18:39
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Зробіть Redirect трафіку на сайт ФСБ.
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17.03.2022 18:34 Відповісти
Підари кацапські,ніхіра у вас не вийде! Подохніть,путінські барани.
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17.03.2022 18:35 Відповісти
так вже бачив-хай агонізірують покидьки
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17.03.2022 18:36 Відповісти
Отож і бачу. Підгорають скрєпні пукани від Цензора))
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17.03.2022 18:39 Відповісти
На мене охотяться
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17.03.2022 18:43 Відповісти
Активуйте опцію 'повна версія'
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17.03.2022 18:42 Відповісти
Поздравляю "Цензор.НЕТ", это лучшая реклама которую можно только получить.
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17.03.2022 18:43 Відповісти
Рускіє хакєри.
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17.03.2022 18:44 Відповісти
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17.03.2022 18:45 Відповісти
То " органіка" для гумусного слоя нашої земельки
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17.03.2022 18:46 Відповісти
МАРОДЕРЫ И НАСИЛЬНИКИ
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17.03.2022 18:49 Відповісти
Щось дуже схожі на "шахтарів" з Дамбаса...
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17.03.2022 19:06 Відповісти
Это шо 1942 год?
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17.03.2022 20:10 Відповісти
Русские ****** боятся новостей))))
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17.03.2022 18:45 Відповісти
Ні Форуму
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17.03.2022 18:47 Відповісти
Для русского правда - шо для чорта святая вода.
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17.03.2022 18:48 Відповісти
мурза оцени работу https://twitter.com/i/status/1504498646779318276 лесо посадку только жалко
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17.03.2022 18:49 Відповісти
Красивое 👍
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17.03.2022 18:52 Відповісти
Андрій Смолій

‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?

Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».

У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.

Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!

Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
Якого дива ми маємо сюди перти московитів?

Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».

Мерзенно
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17.03.2022 18:48 Відповісти
Обсіли гниди з усіх боків
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17.03.2022 18:49 Відповісти
Я б замінив фразу "МОЖЛИВО колись і претендуйте" на "ВСЕ ОДНО - рузьге карабль, іді на*уй!"
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17.03.2022 19:05 Відповісти
Цілком згодний, тільки як бути з тими що воюють за нас? Які себе давно вже рахують за українців, тільки без паспорта
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17.03.2022 20:11 Відповісти
Тим, хто воює з путіністами, давати громадянство вільної нескореної України, а ліберальним росіянам - ні в якому разі! Жирик - теж ліберал
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18.03.2022 08:30 Відповісти
Вчора через раз Цензор писав ПТН-ПНХ
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17.03.2022 18:55 Відповісти
справді, сьогодні вдень були глюки, в десктопній версії
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17.03.2022 18:55 Відповісти
Так. Бачив той туалетний папір. Але працює. У них атаки як і відео.
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17.03.2022 19:04 Відповісти
3,14ждежь т самореклама.
Много других сайтов работают более оперативно и качественно.
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17.03.2022 19:05 Відповісти
Пысы. А нахрена мобильная версия нужна вообще?
У кого-то еще остались гаджеты с 30 мм экраном?
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17.03.2022 19:32 Відповісти
Переадресацию на сайт кремля поставьте.
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17.03.2022 19:07 Відповісти
В Одесі теж деякі місцеві новинні сайти зламали, сукі!
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17.03.2022 19:08 Відповісти
Як би мокші не казились, їх тут більше не буде.
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17.03.2022 19:41 Відповісти
Треба підключити всіх світових хакерів ,що б зламували рашиські сайти якіб вони не були .
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17.03.2022 20:13 Відповісти




Taras Berezovets


@TarasBerezovets



Путин: Действия 5й колонны - национал-предателей - они рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и спровоцировать недовольство людей. Термин Nationalverräter (национал-предатель) в 1924 году в своей книге Mein Kampf использовал Адольф Гитлер.

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17.03.2022 20:18 Відповісти
Теперь россияне будут как обычно стучать на соседей. Это хорошо. Больше расстрелов - меньше идиотов.
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17.03.2022 20:24 Відповісти
RedTram это российская компания.

Наверное, не взломали, а просто пришло фсб и потребовало это говно разместить в тизерной рекламе.
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17.03.2022 20:33 Відповісти
Да всем тут похер на эту рекламу. Вы же знаете сами. Пусть висит. Больше такой рекламы - меньше денег у оккупанта.
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17.03.2022 20:51 Відповісти
Мене давно вже дивувало, що Цензор.НЕТ дозволяв на своїх сторінках рекламувати відверту брехню.
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17.03.2022 23:27 Відповісти
Гроші не пахнуть.
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18.03.2022 07:51 Відповісти
 
 