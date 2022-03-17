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Російські хакери намагались поширити символіку воєнних злочинців на сайтах українських ЗМІ (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Технології
Шановні друзі, чергова хакерська атака на Цензор.НЕТ та інші українські ЗМІ. На цей раз російська агентура "взламала" тізерну мережу RedTram і замість їх реклами на Цензор.НЕТ тимчасово відкривався російський триколор із "колорадською стрічкою".
Але ніякої шкоди ні обладнанню, ні базі даних не заподіяно, атака мала виключно візуальний характер.
Джерело виникнення проблеми було швидко локалізовано, зараз ми відключили більшість рекламних мереж, щоб уникнути майбутніх ризиків.
Наразі Цензор.НЕТ працює майже без реклами, тому просимо всіх небайдужих читачів підтримати нас донатами, це можна зробити через сторінку з нашими реквізитами.
Топ коментарі
+39 Ki.m.
показати весь коментар17.03.2022 18:35
+32 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.03.2022 18:48
+24 Garry Grant
показати весь коментар17.03.2022 18:39
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Будь ласка, зачекайте...
‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?
Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».
У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.
Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!
Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
Якого дива ми маємо сюди перти московитів?
Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».
Мерзенно
Много других сайтов работают более оперативно и качественно.
У кого-то еще остались гаджеты с 30 мм экраном?
Taras Berezovets
@TarasBerezovets
Путин: Действия 5й колонны - национал-предателей - они рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и спровоцировать недовольство людей. Термин Nationalverräter (национал-предатель) в 1924 году в своей книге Mein Kampf использовал Адольф Гитлер.
Наверное, не взломали, а просто пришло фсб и потребовало это говно разместить в тизерной рекламе.