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"Азов" за добу підбив 7 одиниць ворожої техніки та ліквідував роту росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов,окупант,техніка,знищена

Вже 16 діб Маріуполь у блокаді, бої за українське місто тривають у тому числі на вулицях міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку.

За останню добу бійці "Азову"  знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито. Знищено близько роти ворожої піхоти.

" Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч", - доповідають бійці.

Дивіться також: Це геноцид проти українського народу. Захисники роблять все можливе для захисту міста, - "Азов". ВIДЕО
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Топ коментарі
+41
Так їх! Бийте їх, виродків проклятих!
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17.03.2022 18:51
+41
Дмитро Корчинський

23 хв ·



Захисники Рубіжного розповідають, що московити застосовують проти них традиційну московицьку тактику - завалюють мʼясом.

Проти українських позицій кидають натовпи погано організованих й погано екіпірованих орків. Більшість без бронежилетів, аптечок та інших зайвостей. Трупи навіть не намагаються виносити з поля бою.

Припускають, що здебільшого це мобілізовані сєпари. Останні роки путін роздавав їм свої паспорти і відгодовував їх своєю пропагандою.

Тепер паспорт у них замість бронежилета, пропаганда, замість військового вишколу, й у кожного дві причини смерті - українська куля і тупість московицького генерала.




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17.03.2022 18:53
+30
Дід відправляючи онука на війну, каже:

- Я тобі за кожного 200 буду по 100 доларів платити.

Так і домовилися.

Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:

- Як справи, як з 200-ми, чого мовчиш?

- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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17.03.2022 18:57
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Так їх! Бийте їх, виродків проклятих!
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17.03.2022 18:51 Відповісти
Мамку они свою там контролируют а не город. Даже по кацап-ньюз такое не пишут про полгорода.
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17.03.2022 18:56 Відповісти
Ти кожен день Маріуполь береш,ротом,хуй тобі в сраку тупий москаль.
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17.03.2022 19:03 Відповісти
Семен коротич-автор дурних фельетонів про українських націоналістів в радянські часи,ти хоча б думав коли собі погоняло обирав.
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17.03.2022 19:11 Відповісти
не ври про статью, зашел туда погуглил, кроме новостей про драмтеатр ничего такого не было
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17.03.2022 19:05 Відповісти
норм ты так нерабочую уже ссылку кидаешь, которая внезапно превращается под какой-то липовый адрес http://0629.xn--om-nmc.ua/
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17.03.2022 19:23 Відповісти
Но факт остается фактом. Орки сжимают кольцо все больше и больше. Надеюсь ти не скажешь что боеприпасі ростут как подснежники из земли? єто страшно. Военнополитическое руководство не сможет передать беприпасі медикаменті защитникам города. там с крима по 50 вілетов бомбардировщико каждій день, стингеров и других ПВО у наших не осталось, орки утюжат ФАБ 500 ФАБ 250 даже ФАБ1000 безнаказанно. Единственная надежда єто активность на других усчастках фронта. ССО которіе вооружені приборами ночного видения. Я не вижу чтоб остальніе части нашей армии ходили на шлмах с приборами ночного видения и кошмарили орков. Очевидно что мі на своей земли и ротніми взводніми групами с приборами ночного видения НЛАВ СТУГНА и Джавелин могли просто заставить орколв сдавать позиции и аткатіватся назад. набегами , каждій день, віматівать, они побегут. Оборонна должна біть активной а не стоянием наших частей в городах когда Мариуполь все больше и больше прседает и хлопці наши гибнкт. Не во всех селах терообороне на сумщине и черкащине відано оружие. власти армейское командование проявляет зачастую пасивность не реализовует активніе ночніе вілазками и организацией партизанского движения с завлечением населения в сумсой и черкаской областях. Орки прошли и зачастую не оставили гарнизоновв своем тылу. Очевидно что союзникам не передается просьбы о поставках епловизоров и ночных приборо бойцам нашей армии как минимум нескольк тисяч- такого нет
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17.03.2022 19:09 Відповісти
черниговской области ссори
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17.03.2022 19:11 Відповісти
Чтобы обложить в кольцо, там армия должна быть тысяч в 200. Мариуполь далеко немаленький по площади город, тот же Ленинград в 41 обложило около 700к немцев, вот это было кольцо. Авиацией можно бомбить годами, толку от этих бомбежек будет мало (тот же Сталинград в пример, куда было сброшено в сотни раз больше бомб, но это не изменило ничего). Не нужно преувеличивать и впадать в панику по поводу этого, ведь на это орки и расчитывают.
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17.03.2022 19:27 Відповісти
Дмитро Корчинський

23 хв ·



Захисники Рубіжного розповідають, що московити застосовують проти них традиційну московицьку тактику - завалюють мʼясом.

Проти українських позицій кидають натовпи погано організованих й погано екіпірованих орків. Більшість без бронежилетів, аптечок та інших зайвостей. Трупи навіть не намагаються виносити з поля бою.

Припускають, що здебільшого це мобілізовані сєпари. Останні роки путін роздавав їм свої паспорти і відгодовував їх своєю пропагандою.

Тепер паспорт у них замість бронежилета, пропаганда, замість військового вишколу, й у кожного дві причини смерті - українська куля і тупість московицького генерала.




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17.03.2022 18:53 Відповісти
*****!
вони зробили свій вибір у 2014-му, з того часу
виконання вирок було лише відтерміновано на 8 років.
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17.03.2022 19:03 Відповісти
Їм казали 8 років тому... Не подобалось їм Лігу чемпіонів у себе дивитись та мати найбільші зарплати в Україні? Нехай тепер помирають тепер головними під кулями, нормальні донбасці всі повиїзжали звідти вже
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17.03.2022 19:39 Відповісти
27 років тому, у 1995 році, Джохар Дудаєв передбачав війну Росії з Україною. Україна ще схлиснеться з Росією. Далі Литва, Латвія Естонія.
https://www.youtube.com/watch?v=1Bfh6W4UKmo
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17.03.2022 18:53 Відповісти
Україна воює з московитами більше трьохсот років.
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17.03.2022 19:01 Відповісти
Кожен з них Герой України!
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17.03.2022 18:54 Відповісти
Подоляк не имеет права вести переговоры во время блокады Мариуполя!

Пусть враг даст выйти людям и пустит гуманитарку - только потом переговоры!
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17.03.2022 18:54 Відповісти
не дадут выйти никому, верить нельзя
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17.03.2022 18:55 Відповісти
Поэтому сначала дела - потом переговоры.
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17.03.2022 18:56 Відповісти
Тисячі цивільних авто 2 дні поспіль виїжджають.
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17.03.2022 18:59 Відповісти
пердоляк - это тряпка и слащавое трепло, таких близко нельзя подпускать туда, кацапы чувствуют слабость сразу, кто то типа Яроша должен быть
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17.03.2022 19:03 Відповісти
Яроша туда тоже пускать нельзя. Они ему "Здраааавствуйте", а вiн вхопить канделябр або нiжку вiд стiльця та повбива їх нафiг. I з ким потiм перемовини вести?
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17.03.2022 19:09 Відповісти
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 18:56 Відповісти
...ПІДТРИМКА...
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17.03.2022 18:59 Відповісти
Дід відправляючи онука на війну, каже:

- Я тобі за кожного 200 буду по 100 доларів платити.

Так і домовилися.

Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:

- Як справи, як з 200-ми, чого мовчиш?

- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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17.03.2022 18:57 Відповісти
1946-й рік, комуняки впіймали українця й проводять профілактику.
- Вот тібє нємєц, а вот маскаль. Каво стілять будєш?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Вот тібє нємєц, а вот маскаль. Каво стілять будєш?
- Та певно що москаля.
Знову били та й питають втретє.
- Каво будєш стрілять?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар:
- Я канєшна нємца!
Українець каже:
- От бачиш, курва, мені знов москаль лишився...
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17.03.2022 19:39 Відповісти
свежий рузе контракотос https://twitter.com/i/status/1504503243799470090
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17.03.2022 19:04 Відповісти
"Меня атправили"... пи-н твоя фамилия..правильно хлопец говорит.
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17.03.2022 19:13 Відповісти
И яка допомога воинам надійде в Мариуполь и коли ? Хотів би спитати Залужного .
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17.03.2022 19:08 Відповісти
Воїнів там достатньо,цивільних шкода,воїни вистоять силою Божою і гору чортів у пекло відправлять.
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17.03.2022 19:18 Відповісти
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17.03.2022 19:18 Відповісти
17:06, Сьогодні

Українська армія контролює тільки половину території Маріуполя, - тероборона



В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але вони вже не контролюють половину міста.

Як повідомили 0629 в територіальній обороні Маріуполя, зараз українські військові контролюють лише половину міста. Інша частина вже окупована росіянами.

Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".

Місцеві розповідають, що рашисти поставили танки во дворах біля Савони. Місцеві жінки підійшли до них і попросили прибрати танки. Але окупанти відповіли: "Будем стоять здесь. Ваши нацисты по жилым кварталам не стреляют".

Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.

https://www.0629.com.ua/news/3352484/ukrainska-armia-kontrolue-tilki-polovinu-teritorii-mariupola-teroborona
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17.03.2022 19:24 Відповісти
черговий фейк від ворога, ї...аніть по ньому гранатою.
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17.03.2022 19:30 Відповісти
Бути за Україну - це не значить ховати голову у пісок. Азов вже давно просить допомогу, на цензорі це кожен день.
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17.03.2022 19:34 Відповісти
українці не пишуть "росіянами" - пишуть орками, кацапами, окупантами, фашистами, нацистами, передастами, свинособаками, московськими агресорами, ху..йловцями і т.д, аж ніяк не "росіянами"...
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17.03.2022 19:34 Відповісти
Теж саме у Телеграм-канал - https://t.me/lovecity0629 . І це не соціальна сітка, де ***** кличуть ******, а кацапів - свинособаками.
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17.03.2022 19:50 Відповісти
Яка тварюка спамить? Кацапня обдристана мабуть. Типу спить спокійно українці, поки ми Маріуполь кінчаємо
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17.03.2022 19:53 Відповісти
Кацапія - смердюча каналізація цивілізації.
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17.03.2022 19:24 Відповісти
ЦЕ УСЕ ВАШЕ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЄТЕ...КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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17.03.2022 19:36 Відповісти
выдать премию ! 100500 ящиков патронов !
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17.03.2022 19:53 Відповісти
Андрій Білецький:

Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!

Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.

Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.

Маріуполю потрібна деблокада!
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17.03.2022 20:09 Відповісти
Залізні воїни.
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17.03.2022 20:34 Відповісти
 
 