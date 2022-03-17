"Азов" за добу підбив 7 одиниць ворожої техніки та ліквідував роту росіян

Вже 16 діб Маріуполь у блокаді, бої за українське місто тривають у тому числі на вулицях міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал полку.

За останню добу бійці "Азову" знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито. Знищено близько роти ворожої піхоти.

" Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч", - доповідають бійці.

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