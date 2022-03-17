Найбільший автоконцерн Австрії Steyr Automotive відмовився працювати з російським "ГАЗом"

Найбільший австрійський автомобілебудівний концерн Steyr Automotive зупинив виробниче співробітництво з російським автовиробником "ГАЗ" через санкції ЄС проти РФ.

Як передає власний кореспондент Цензор.НЕТ, про це було оголошено у заяві Steyr Automotive.

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"Допоки спільні європейські заходи санкціонують товарообмін з росією, співпраця з "ГАЗом" не буде продовжуватися, як планувалося", - йдеться у заяві.

Також було вказано на те, що загальний дефіцит ресурсів (сировини, енергії) через припинення ділових відносин між Європою та росією, "має такі ж наслідки для Steyr Automotive, як і для всієї західної промисловості".

Окремо у Steyr Automotive повідомили, що через війну підприємство втратило постачання кабельних джгутів з України, які використовувалися для виробництва автомобілів марки MAN.

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Нагадаємо, найбільші автовиробники зупинили виробництво в росії на тлі санкцій Заходу через збройне вторгнення в Україну.

Зокрема, Toyota Motor Corp заявила, що експорт її автомобілів до Росії призупинено на невизначений термін після аналогічних дій місцевих конкурентів Honda Motor та Mazda Motor.

Глобальні автомобільні компанії, включаючи Mercedes-Benz Group, Ford і BMW, також припинили виробництво та експорт автомобілів у Росію, а найбільші у світі судноплавні лінії, MSC та Maersk призупинили контейнерні перевезення до та з країни.