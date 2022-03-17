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Найбільший автоконцерн Австрії Steyr Automotive відмовився працювати з російським "ГАЗом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

австрія

Найбільший австрійський автомобілебудівний концерн Steyr Automotive зупинив виробниче співробітництво з російським автовиробником "ГАЗ" через санкції ЄС проти РФ.

Як передає власний кореспондент Цензор.НЕТ, про це було оголошено у заяві Steyr Automotive.

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"Допоки спільні європейські заходи санкціонують товарообмін з росією, співпраця з "ГАЗом" не буде продовжуватися, як планувалося", - йдеться у заяві.

Також було вказано на те, що загальний дефіцит ресурсів (сировини, енергії) через припинення ділових відносин між Європою та росією, "має такі ж наслідки для Steyr Automotive, як і для всієї західної промисловості".

Окремо у Steyr Automotive повідомили, що через війну підприємство втратило постачання кабельних джгутів з України, які використовувалися для виробництва автомобілів марки MAN.

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Нагадаємо, найбільші автовиробники зупинили виробництво в росії на тлі санкцій Заходу через збройне вторгнення в Україну.

Зокрема, Toyota Motor Corp заявила, що експорт її автомобілів до Росії призупинено на невизначений термін після аналогічних дій місцевих конкурентів Honda Motor та Mazda Motor.

Глобальні автомобільні компанії, включаючи Mercedes-Benz Group, Ford і BMW, також припинили виробництво та експорт автомобілів у Росію, а найбільші у світі судноплавні лінії, MSC та Maersk призупинили контейнерні перевезення до та з країни.
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Топ коментарі
+10
ТЕПЕР ЛАПАТНІКІ ГАЗУВАТИМУТЬ ЛИШЕ ВЛАСНИМИ ДУПАМИ...
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17.03.2022 19:00
+5
Сколько тысяч "тигров" австрийцы перед этим наклепали фашистам?
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17.03.2022 19:01
+5
Половина уже ржавеет в степях Украины
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17.03.2022 19:04
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ТЕПЕР ЛАПАТНІКІ ГАЗУВАТИМУТЬ ЛИШЕ ВЛАСНИМИ ДУПАМИ...
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17.03.2022 19:00 Відповісти
Сколько тысяч "тигров" австрийцы перед этим наклепали фашистам?
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17.03.2022 19:01 Відповісти
Половина уже ржавеет в степях Украины
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17.03.2022 19:04 Відповісти
Касапы доставайте ижы москвичи и полуторки. Все теперь будет точь в точь как на Кубе. Удачи вам и хорошего настроения!
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17.03.2022 19:02 Відповісти
До речі , давно нічого не чув про " співпрацю " 95 кварталу з РФ . Думаю бізнес йде добре .
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17.03.2022 19:04 Відповісти
Гадаю до не йде.
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17.03.2022 19:05 Відповісти
З кожним таким повідомленням усе краще розумієш, чому з 2014 року не було реальних дієвих санкцій проти рашки.
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17.03.2022 19:04 Відповісти
Danke schön!
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17.03.2022 19:25 Відповісти
Не покупайте их продукцию - делают деньги на крови наших детей и стариков! Передайте информацию по всему миру!
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17.03.2022 19:25 Відповісти
Дизельні двигуни.
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17.03.2022 19:30 Відповісти
пора полуторку реанимировать
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17.03.2022 20:42 Відповісти
 
 