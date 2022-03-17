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Відмовляючись виконувати рішення міжнародного суду ООН Росія намагається всидіти на двох стільцях одночасно, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,оон

Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗМІ: "Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН щодо війни в Україні"

Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов‘язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого - продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати як собака хвостом", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, Росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів.

"Міжнародний суд ООН наказав Росії негайно припинити всі військові операції, які вона розпочала на території України 24 лютого. Наказ суду має зобов’язуючий характер і, відповідно до норм міжнародного права, створює юридичні зобов’язання для Російської Федерації.

Твердження російської сторони про відсутність у суду юрисдикції розглядати позов України, а відповідно і його виконувати, є нікчемними. Під час слухань суд відкинув заперечення Росії і підтвердив повноваження винести свій наказ.

Незважаючи на намагання вільно інтерпретувати рішення Міжнародного суду ООН, Росії не вдасться уникнути відповідальності за її злочини проти українського народу", - підсумував він.

Також читайте: МЗС про удар РФ по драмтеатру у Маріуполі: Закликаємо світ посилити санкційний тиск на Росію

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
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17.03.2022 19:08
+8
Це ООН теж проковтне? Питання риторичне...
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17.03.2022 19:09
+7
Ещё не долго будет играть музыка плешивому фраеру.
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17.03.2022 19:08
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Ещё не долго будет играть музыка плешивому фраеру.
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17.03.2022 19:08 Відповісти
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17.03.2022 19:08 Відповісти
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17.03.2022 20:10 Відповісти
Це ООН теж проковтне? Питання риторичне...
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17.03.2022 19:09 Відповісти
Элементарно. Подождут с недельку, Зе подпишет мирняк с цапами. а там и приговор суда станет не актуальным.
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17.03.2022 19:38 Відповісти
Мирний договір ... мирний договір ...
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17.03.2022 19:09 Відповісти
Обращайтесь в ООН, лишайте вето.
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17.03.2022 19:09 Відповісти
ДУРНІ ЛАПАТНІКІ ЗАВЖДИ БУЛИ ДВУХСТУЛОЖОПИМИ-АЛЕ ЗАРАЗ ЦЕ ЇХ НЕ ВРЯТУЄ...ЇХ ВІД ЗНИЩЕННЯ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ВРЯТУЄ...
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17.03.2022 19:10 Відповісти
За сбитый над Украиной боинг никто не наказан - 8 лет прошло и что? Просто есть право силы и сила права - звучит примерно одинаково но понятия абсолютно разные...к сожалению сейчас право силы преобладает.
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17.03.2022 19:12 Відповісти
Из этих 8 лет 4 правил Байден...
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17.03.2022 19:25 Відповісти
"20 января 2021 года в 11:49 по Североамериканскому восточному времени Джо Байден произнёс присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства, став в свои 78 лет старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны и первым президентом США из штата Делавэр".
Байден год у власти.
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17.03.2022 19:54 Відповісти
Не понятно какой механизм и каким образом рассие не сможет избежать последствий
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17.03.2022 19:22 Відповісти
Ну так за русским кораблём из Совбеза!
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17.03.2022 19:24 Відповісти
ну, дык жопа растет... одного стула уже мало...
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17.03.2022 19:27 Відповісти
Не тіште себе, панове, ілюзіями ! Кляті московити - це підла, нагла, на генетичному рівні - брехлива частина людства ! Чому тоді більша частина людства сьогодні це терпить ? Дістали вже своїми резолюціями ... Невже не можна всім разом один раз згуртуватися та провчити цю ганебну і вкрай небезпечну для населення матінки - землі орду ?
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17.03.2022 19:37 Відповісти
 
 