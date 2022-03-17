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Словаччина готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300, - міністр оборони Надь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

с-300

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на пресконференції з міністром оборони США заявив, що його країна готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aktuality.

Але Надь зазначив, що Словаччина передасть Україні цю систему лише у випадку, якщо отримає заміну.

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Топ коментарі
+15
наша пісня гарна нова ..починаєм її знову ((
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17.03.2022 19:23
+4
Хочуть на халяву та під благовірним приводом обновити своє ППО.
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17.03.2022 19:31
+3
Польський варіант: ми готові скільки завгодно розмовляти про передачу систем С300
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17.03.2022 19:32
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наша пісня гарна нова ..починаєм її знову ((
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17.03.2022 19:23 Відповісти
Чем быстрее европейцы родят,тем меньше погибнет украинцев.
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17.03.2022 19:27 Відповісти
Хочуть на халяву та під благовірним приводом обновити своє ППО.
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17.03.2022 19:31 Відповісти
их сложно в том упрекнуть
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17.03.2022 19:49 Відповісти
а наши умеют работают с ЗРК «Патриот», например? И сколько времени понадобится на ее освоение, если времени нет. Включай голову, диванный стратег...
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17.03.2022 20:42 Відповісти
По перше:
Всі "Патріоти" у світі обслуговують американських фахівці.
По друге:
Є багато систем середньої та малої дальності. Які как раз нам необхідні, а не "Патріоти" і якість керувати набагато проще.
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17.03.2022 20:50 Відповісти
Еге ж, ми не можемо допустити, щоб хтось щось отримав на халяву, треба відмовлятись від словакських С-300
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17.03.2022 21:58 Відповісти
Дурнику.
Не ми вирішуємо.
США явно не сприйме такий варіант. З їхньої точку зору, їх, спонсуруючих воюючу Україну намагаються розвести на бабки ще і жирні мирні сусіди.
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17.03.2022 22:03 Відповісти
Звідки в тебе такі пізнання в геополітиці, соняхом на зупинці торгуєш?
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17.03.2022 22:13 Відповісти
Щоб назвати біле - білим, а чорне - чорним, не потрібно закінчувати "оксворди".
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17.03.2022 22:22 Відповісти
Польський варіант: ми готові скільки завгодно розмовляти про передачу систем С300
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17.03.2022 19:32 Відповісти
Але Надь зазначив, що Словаччина передасть Україні цю систему лише у випадку, якщо отримає заміну. Джерело: https://censor.net/ua/n3326179


То коли це ще буде взагалі?
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17.03.2022 19:39 Відповісти
Завтра к обеду. С-300 самая мощная система ПВО Словакии, не мешок картошки.
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17.03.2022 19:41 Відповісти
"Система" - це всього одна установка?
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17.03.2022 19:39 Відповісти
Це, як мінімум, 1 дивізіон (в складі якого є 12 пускових установок).
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17.03.2022 19:59 Відповісти
Йди вари борщ. Система це - пункт боєвого керування, радіолокатор та від чотирьох до дванадцятти пускових, по чотири ракети на кожній.
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17.03.2022 20:01 Відповісти
Nemci i golanci im postavyli Patriot sistemi,no mozet ecio zdut i s statov?Bolgari ecio takyje imejut
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17.03.2022 19:54 Відповісти
Ясно, что готовы наконец-то и приступают к передаче этой системы в Украину. Неясно, почему это не могут сделать без предварительной рекламы на каждом столбе?
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17.03.2022 21:26 Відповісти
Дорога ложка к обеду
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17.03.2022 21:33 Відповісти
Хай менше говорять, а більше роблять.
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17.03.2022 22:05 Відповісти
 
 