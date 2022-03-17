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Словаччина готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300, - міністр оборони Надь
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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на пресконференції з міністром оборони США заявив, що його країна готова передати Україні систему протиповітряної оборони С-300
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Aktuality.
Але Надь зазначив, що Словаччина передасть Україні цю систему лише у випадку, якщо отримає заміну.
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Топ коментарі
+15 rom tr
показати весь коментар17.03.2022 19:23
+4 Small Jerboa
показати весь коментар17.03.2022 19:31
+3 Юрій Вовчанський 21ebdf92
показати весь коментар17.03.2022 19:32
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Будь ласка, зачекайте...
Всі "Патріоти" у світі обслуговують американських фахівці.
По друге:
Є багато систем середньої та малої дальності. Які как раз нам необхідні, а не "Патріоти" і якість керувати набагато проще.
Не ми вирішуємо.
США явно не сприйме такий варіант. З їхньої точку зору, їх, спонсуруючих воюючу Україну намагаються розвести на бабки ще і жирні мирні сусіди.
То коли це ще буде взагалі?