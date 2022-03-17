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"Щоб не сіяти паніку", - селищний голова у Чернівецькій області не вмикає сирену

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

сирена,тривога

Голова Кельменецької селищної ради (Чернівецька область) Богдан Олійник не вмикає систему оповіщення в громаді, коли є загроза повітряного удару. За його словами, він не хоче сіяти паніку серед населення громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кельменецької селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, аби не сіяти паніку і не нагнітати і так не легку ситуацію. По-друге – у нас реально є лише одне справжнє бомбосховище", - пояснив своє рішення Олійник.

Як пояснив селищний голова, у мешканців громади є мобільні телефони, на які можна встановити застосунок "Тривога" або ж приєднатися до Telegram-каналів, де сповіщають про повітряну загрозу.

"Ми вже неодноразово наголошували на тих правилах захисту, які дієві у випадку повітряної загрози. Тому ще раз закликаю усіх дотримуватися, у разі реальної небезпеки, саме їх. Це принцип "двох стін"; це розташування біля "несучих" стін; це облаштування підвальних приміщень", - додав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
яке кончане
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17.03.2022 19:34
+20
Якщо казати лаконічно - долб...***...(((
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17.03.2022 19:35
+12
Накриється інет, буде паніка. Довбойоб
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17.03.2022 19:36
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яке кончане
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17.03.2022 19:34 Відповісти
а ще такі, як воно здає в аренду хату за десятки тисяч гривень
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17.03.2022 19:47 Відповісти
Якщо казати лаконічно - долб...***...(((
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Затямте: на війні гинуть люди. І з цим нічого не поробиш.
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17.03.2022 19:41 Відповісти
Накриється інет, буде паніка. Довбойоб
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17.03.2022 19:36 Відповісти
Бо паніка неодмінно виникне коли всі охочі не помістяться в одне бомбосховище.
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17.03.2022 19:36 Відповісти
А тому селищному голові що заважає обладнати хоча б примітивну перекриту щілину?(
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17.03.2022 19:45 Відповісти
Не хоче гроші витрачати.
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17.03.2022 19:46 Відповісти
а вони у нього є? ім не знаєте бюджети сільських рад?
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17.03.2022 20:48 Відповісти
От чего паника?Это сепар какой то.Чем громче воет-тем лучше,чтоб услышать
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17.03.2022 19:37 Відповісти
шоб не було як в казці про вовків і вівчара-брехуна..
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17.03.2022 19:37 Відповісти
Сирена виє не просто так… А тому що у НАПРЯМКУ летить ракета… а Куди саме вона впаде ще та загадка навіть для москалів. Особливо для москалів… Тому і включається часто сирена по великій территоррії одночасно…
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17.03.2022 19:46 Відповісти
Воно адекватне там
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17.03.2022 19:38 Відповісти
Чи довбень, чи вже контужений чи падлюка...
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17.03.2022 19:38 Відповісти
В Ізраїлі і досі сирени. Помагає.
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17.03.2022 19:45 Відповісти
есть те кто прячется...
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17.03.2022 19:43 Відповісти
та він не кантужений - одне справжнє бомбосховище (певно для "своїх")
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17.03.2022 19:42 Відповісти
Сирена гудит за 15 минут до прилета.
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17.03.2022 19:54 Відповісти
А на это село в Черновицкой планируют авианалет? Дороговато.
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17.03.2022 19:56 Відповісти
Там "через паркан" - Придністров'я.
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Приложения в телефонах сейчас у многих, областное телевидение. А по сути когда самолет пролетает над домом, услышит и глухой, высотки трясутся. Вот именно тогда и опасность есть, а прятатся не прятатся тут уж неугадаешь, все зависит от того куда снаряд попадет. Меня лично уже трусит от этого звука полета больше чем от близких взрывов. Ну а артобстрелы, крылатки и уличные бои врядли грозят селу в Черновцах, вообщем криминального в решении головы ничего нет, а правильно или нет это уже местной громаде решать, а не нам с вами.
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17.03.2022 19:58 Відповісти
Бляха, близький родич Зеленського 100%. Антипанікер. Потім буде казати, що до вибуху не вірив у війну.
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17.03.2022 20:05 Відповісти
Впаде йому на башню шмат заліза, тоді вуйко зрозуміє для чого ця система оповіщення.
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17.03.2022 20:25 Відповісти
Ніт, не подіє: у нього є еліксир безсмертя.
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17.03.2022 20:54 Відповісти
А от мені цікаво: пан олійник часом не подільник плотніцького?
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17.03.2022 20:53 Відповісти
Це щоб худоба не перестала доїтися, та дизертири не повсцикалися.
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17.03.2022 23:04 Відповісти
В Україні діє воєнний стан, за таку поведінку цей голова повинен бути негайно заарештований.
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18.03.2022 00:56 Відповісти
 
 