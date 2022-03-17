"Щоб не сіяти паніку", - селищний голова у Чернівецькій області не вмикає сирену

Голова Кельменецької селищної ради (Чернівецька область) Богдан Олійник не вмикає систему оповіщення в громаді, коли є загроза повітряного удару. За його словами, він не хоче сіяти паніку серед населення громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кельменецької селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, аби не сіяти паніку і не нагнітати і так не легку ситуацію. По-друге – у нас реально є лише одне справжнє бомбосховище", - пояснив своє рішення Олійник.

Як пояснив селищний голова, у мешканців громади є мобільні телефони, на які можна встановити застосунок "Тривога" або ж приєднатися до Telegram-каналів, де сповіщають про повітряну загрозу.

"Ми вже неодноразово наголошували на тих правилах захисту, які дієві у випадку повітряної загрози. Тому ще раз закликаю усіх дотримуватися, у разі реальної небезпеки, саме їх. Це принцип "двох стін"; це розташування біля "несучих" стін; це облаштування підвальних приміщень", - додав він.

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