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Російські окупанти втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 17 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,війна

Російсько-окупаційні війська мають значні проблеми з логістикою, тому втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних Сил України. У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права російські окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими "зеленими коридорами", використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.

Ворог продовжує тримати Українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.

З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.

Читайте: Окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї бригади. Захоплено трофеї - Генштаб. ФОТО

Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції".

За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.

Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.

Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.

Також читайте: Не поширюйте у мережі точної інформації про розташування бомбосховищ, - Генштаб ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Так вся москва должна выглядеть
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17.03.2022 20:00
+8
На этой фотографии вовсе не разбомбленная улица Харькова! Это фото из Москвы - руины огромного завода ЗИЛ, который до Путина выпускал автомобили на весь СССР, а при нем пришел вот в такое состояние.
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17.03.2022 19:54
+5
Вы думаете, что на этой фотографии сгоревший российский танк в руинах? Не верьте! Это фотография развалин давно разорившегося Владимирского тракторного завода с брошенными в разворованных цехах остатками выпускавшейся когда-то тракторной продукции
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17.03.2022 19:55
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На этой фотографии вовсе не разбомбленная улица Харькова! Это фото из Москвы - руины огромного завода ЗИЛ, который до Путина выпускал автомобили на весь СССР, а при нем пришел вот в такое состояние.
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17.03.2022 19:54 Відповісти
Так вся москва должна выглядеть
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17.03.2022 20:00 Відповісти
Та должна, але оці перемовини щось напрягають.
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17.03.2022 20:14 Відповісти
БИТИ І ВБИВАТИ УСІХ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ П*ДАРАСІВ ПО УСІМ НАПРЯМКАМ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ кацапомордим мокшанським загарбникам...!!!
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17.03.2022 19:55 Відповісти
Включно Марiуполь?
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17.03.2022 19:55 Відповісти
Вы думаете, что на этой фотографии сгоревший российский танк в руинах? Не верьте! Это фотография развалин давно разорившегося Владимирского тракторного завода с брошенными в разворованных цехах остатками выпускавшейся когда-то тракторной продукции
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17.03.2022 19:55 Відповісти
Там уже просто завершили спецоперацию.
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17.03.2022 21:05 Відповісти
Ба! Знайомий тракторець з індексом МТЛБ.... То при союзі їх не тільки в Харкові випускали?
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17.03.2022 22:22 Відповісти
Тільки в Харкові, у дев'яностих кацапи почали випуск у себе, благо машина доволі проста, ще була промисловість. А потім, коли виявилось що НАТО спорожнюється в штани лише від катання танчиків на кордоні вирішили більше не заморочуватись над їх випуском, на зберіганні і так їх повно. До речі Курганський завод який випускав БМП їх також вже не здатен випускати. Словом ***** говорячи про демілітаризацію своєму бидлу, недоговорює про те що демілітаризацію самої РФ було проведено раніше.
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18.03.2022 00:16 Відповісти
Російські окупанти втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках, але Подоляк ведет переговоры о капитуляции - мединский и лавров его нахваливают
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17.03.2022 19:59 Відповісти
Якщо чесно, то цей вислів про втрачення росією наступального потенціалуі шо застряла і тд. вже ми чуємо десь із тиждень, ну а що далі вчому проблемма
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17.03.2022 20:02 Відповісти
Так давайте підождемо поки вони перегрупуються, чи може якось добивати потрібно, це як у боксі - боксер посилає суперника в нок-даун(не нок-аут) і жде поки він очуняється, чи може різко розпочинає його добивати до нок-аута.?!
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17.03.2022 20:13 Відповісти
То поки вони рухались у нас були проблеми. Зараз вони зупинились і їх вирізає артилерія. Тут у нас серйозна перевага. Кацапи не вміють влучати.

Немає сенсу лізти на них в лоб і нести значні втрати. Їм тиждень-два залишилось
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17.03.2022 21:00 Відповісти
Немає жодних новин про вирізану орду. Таке враження що на фронті омріяне кимось перемир'я
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17.03.2022 23:42 Відповісти
Останніми днями ці інформації тривожать і напрягають. Схоже на генштаб напосілись єрмак, подоляк з демченком.
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17.03.2022 20:27 Відповісти
Та шось таке!Знову мутки
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17.03.2022 20:36 Відповісти
А що сталося? Як напосвлись? Про які мутки йде мова?
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17.03.2022 20:50 Відповісти
ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва. Джерело: https://censor.net/ua/n3326196
**********
Та скільки у них там цих ігорів ніколаєвих? Тепер черга за цими старими підарами.

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17.03.2022 20:28 Відповісти
ура- патриоты , а че вы не в окопах ?
нашей армии тоже надо перегрупироватся , там бк подвезти , раненых вывезти , разведку , и прочие
у нас очень сложно на донецком , но наши стоят - и выстоят , командирам на местах виднее ,
чем вам на диванах , помогите армии чем можете , хотя-бы руками
и тогда все будет УКРАИНА
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17.03.2022 20:39 Відповісти
А чого куча людей в военкоматах а їх повертають назад до кращих часів???? І це так, цедійсно має місце
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17.03.2022 20:46 Відповісти
Відповідь проста - в такій війні м'ясо не порібне. Потрібні військові спеціалісти в обмеженій кількості відповідно до кількості підрозділів і обладнання.

Додаткові 200-300 тис з АК нічого не змінять тільки значно збільшать втрати. В артилеристській війні це просто гарматне м'ясо.
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17.03.2022 21:06 Відповісти
Оцей андрій андрій кацап я за ним давно слідкую
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17.03.2022 21:13 Відповісти
Цікаво, оці номерні - класичні рос боти , чи новий гатунок згідно нових обставин?
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17.03.2022 22:34 Відповісти
Номер в нике у всех кто заходит через фейсбук или гмейл.
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18.03.2022 00:05 Відповісти
есть такое , ну и че , армии нужны в первую очередь специалисты и ветераны , повестки присылают с запасом , у нас (Днепр ) и тероборона , и ВС укомплектованные , остальные в резерве , повторюсь - командирам виднее
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Ох дружок ти десь комусь попадешся, тебе швидко розкусять.Це не погрози це факт, рано чи пізно ти десь спотикнешся
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17.03.2022 21:14 Відповісти
А Маріуполь?
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17.03.2022 21:58 Відповісти
а кому мне попадатся , все че я написал , есть на городских сайтах , зайди сам на наш городской , сегодня ракету сбили - весь город слышал , тож тайна ?
а вот че ты реально для нашей армии сделал ? и откуда ты , мил человек ?
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17.03.2022 22:04 Відповісти
Орки хотят сформировать котёл от Харькова до Запорожья и отрезать нашу группировку войск на Донбассе и тем саммы склонить Украину к капитуляции. Не допустите это...
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17.03.2022 22:07 Відповісти
Маріуполь бажано врятувати.
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17.03.2022 22:18 Відповісти
Якщо ми добре тримаємось, то нащо ж Подоляк готує підписання Зеленським капітуляції з путінськими хотєлками?

Як можна обговорювати пропозиції "виведення російських військ з територій, зайнятих після 24.02.2022" ? ? ? - Це і є капітуляція, тобто самогубство. Тому що це поразка, а наша поразка - це наступне знищення нас.

Тільки повернення всіх окупованих територій України може дати нам мир, інакше - знову війна і нас знищать. Краще вже загинути у бою, аніж бути вбитими у російських тюрмах чи просто на вулиці в окупованій зоні. А ще краще - перемогти! І якщо для перемоги потрібно знищити 100% ворожої техніки і живої сили, то це треба зробити. І тоді нам не доведеться підписувати будь-які ганебні договори, які передбачають нашу швидку смерть, а ми зможемо тоді самі гарантувати нашу безпеку.

Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - це обман, це шлях до самознищення,
тому що ніхто нас захищати не буде пізніше з тих же самих причин, з яких ніхто не хоче робити це зараз!
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17.03.2022 22:33 Відповісти
ТІЛЬКИ МИ САМІ МОЖЕМО ГАРАНТУВАТИ НАШУ БЕЗПЕКУ.

Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - ЦЕ ОБМАН, ЦЕ ШЛЯХ ДО САМОЗНИЩЕННЯ,

ТОМУ ЩО НІХТО ІНШИЙ, ОКРІМ НАС САМИХ, НАС ЗАХИЩАТИ НЕ БУДЕ ПІЗНІШЕ З ТИХ ЖЕ САМИХ ПРИЧИН, З ЯКИХ НІХТО НЕ ХОЧЕ РОБИТИ ЦЕ ЗАРАЗ!
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17.03.2022 22:36 Відповісти
ЗАРАЗ Україна здає ЕКЗАМЕН НА САМОСТІЙНІСТЬ,

тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь інші країни - це хибний шлях.

Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.

Так, у нас немає часу, щоб виробити достатньо зброї, в т.ч. літаків і систем ППО, тому нам необхідна допомога в цьому - поставити їх нам,

однак цими засобами "закрити небо" ми повинні САМОСТІЙНО.
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17.03.2022 22:41 Відповісти
Збройні Сил України знищили чергову колону російських окупантів.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:27 Відповісти
тварюки.
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18.03.2022 06:33 Відповісти
 
 