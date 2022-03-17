Російські окупанти втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18.00 17 березня
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Російсько-окупаційні війська мають значні проблеми з логістикою, тому втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних Сил України. У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії.
В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права російські окупанти продовжують брати в заручники та вбивати цивільних осіб, розстрілювати цивільні автомобілі, перешкоджати руху гуманітарних колон для евакуації населення визначеними та взаємоузгодженими "зеленими коридорами", використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення озброєння та техніки, вдаватись до мародерства.
Ворог продовжує тримати Українське місто Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об’єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.
З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади і місцевого самоврядування.
Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції".
За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.
Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.
Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.
Будь ласка, зачекайте...
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ кацапомордим мокшанським загарбникам...!!!
Немає сенсу лізти на них в лоб і нести значні втрати. Їм тиждень-два залишилось
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Та скільки у них там цих ігорів ніколаєвих? Тепер черга за цими старими підарами.
нашей армии тоже надо перегрупироватся , там бк подвезти , раненых вывезти , разведку , и прочие
у нас очень сложно на донецком , но наши стоят - и выстоят , командирам на местах виднее ,
чем вам на диванах , помогите армии чем можете , хотя-бы руками
и тогда все будет УКРАИНА
Додаткові 200-300 тис з АК нічого не змінять тільки значно збільшать втрати. В артилеристській війні це просто гарматне м'ясо.
а вот че ты реально для нашей армии сделал ? и откуда ты , мил человек ?
Як можна обговорювати пропозиції "виведення російських військ з територій, зайнятих після 24.02.2022" ? ? ? - Це і є капітуляція, тобто самогубство. Тому що це поразка, а наша поразка - це наступне знищення нас.
Тільки повернення всіх окупованих територій України може дати нам мир, інакше - знову війна і нас знищать. Краще вже загинути у бою, аніж бути вбитими у російських тюрмах чи просто на вулиці в окупованій зоні. А ще краще - перемогти! І якщо для перемоги потрібно знищити 100% ворожої техніки і живої сили, то це треба зробити. І тоді нам не доведеться підписувати будь-які ганебні договори, які передбачають нашу швидку смерть, а ми зможемо тоді самі гарантувати нашу безпеку.
Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - це обман, це шлях до самознищення,
тому що ніхто нас захищати не буде пізніше з тих же самих причин, з яких ніхто не хоче робити це зараз!
Будь-які чужі гарантії, чужі гарантовані гарантії, чужі твердо, залізно і юридично гарантовані гарантії і т.п. - ЦЕ ОБМАН, ЦЕ ШЛЯХ ДО САМОЗНИЩЕННЯ,
ТОМУ ЩО НІХТО ІНШИЙ, ОКРІМ НАС САМИХ, НАС ЗАХИЩАТИ НЕ БУДЕ ПІЗНІШЕ З ТИХ ЖЕ САМИХ ПРИЧИН, З ЯКИХ НІХТО НЕ ХОЧЕ РОБИТИ ЦЕ ЗАРАЗ!
тому що БЕЗ САМОСТІЙНОСТІ НЕМАЄ справжньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
У цьому контексті перекладання своїх задач, своєї відповідальності на когось іншого - на якісь інші країни - це хибний шлях.
Якщо хочеш зробити якусь роботу якісно, то мусиш зробити її САМОСТІЙНО.
Так, у нас немає часу, щоб виробити достатньо зброї, в т.ч. літаків і систем ППО, тому нам необхідна допомога в цьому - поставити їх нам,
однак цими засобами "закрити небо" ми повинні САМОСТІЙНО.
https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ