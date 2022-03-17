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Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров,зеленський

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.

"З поверненням! Україна своїх у біді не полишає", – сказав Глава держави, вручаючи нагороду Івану Федорову.

Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.

Міський голова подякував президенту та наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про обмін мера Мелітополя: Рятувати треба всіх захоплених, а не окремих осіб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Наші хлопці сидять в полоні на Донбасі і на московіі вже роками , а президент нагородив мера Мелітополя , місто , до речі, знаходиться під окупантами ,отож хочеться знати за що ? 😡
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17.03.2022 20:00
+30
Зєлєнскій хоче мати свого/свою Савченко. Цікаво, чи кожен військовий і тероборонівець, які реально захищають країну на передових позиціях отримають орден?
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17.03.2022 20:00
+25
Почався пiар
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17.03.2022 20:00
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Це гон.а інші чим гірші?чи в них не має сімей вдома?
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17.03.2022 19:59 Відповісти
это мер оккупированного города, было необходимо показательно его наградить за преданность.
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17.03.2022 20:02 Відповісти
Почався пiар
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17.03.2022 20:00 Відповісти
Вже десь тиждень ботоферма подоляка активно займається піаром. Деякі провідні телеграм канали і сайти вже гидко читати.
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17.03.2022 20:03 Відповісти
Освободят Всех ! Показательно наказать всех предателей в Мелитополе ,перешедших на сторону рашистов - мразь Балецкого и других пособников нацистов
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17.03.2022 21:36 Відповісти
Ти хто , немчура ? Нах .
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17.03.2022 22:15 Відповісти
Наші хлопці сидять в полоні на Донбасі і на московіі вже роками , а президент нагородив мера Мелітополя , місто , до речі, знаходиться під окупантами ,отож хочеться знати за що ? 😡
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17.03.2022 20:00 Відповісти
За стійкість.
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17.03.2022 20:03 Відповісти
Награждают за геройский поступок, а не за то, что не стал предателем или не преступником. С таким успехом, можно награждать всех законопослушных граждан
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17.03.2022 20:09 Відповісти
В чому виражалась його стійкість , можливо в тому , що в Мелітополі
не було навіть тероборони , так як є в інших містах Украіни і займалися
цим мери міст 😡
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17.03.2022 20:09 Відповісти
Зєлєнскій хоче мати свого/свою Савченко. Цікаво, чи кожен військовий і тероборонівець, які реально захищають країну на передових позиціях отримають орден?
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17.03.2022 20:00 Відповісти
Готовьте побольше орденов - много меров и депутатов на рашистов менять будете - сами дали пример...Теперь они всех подряд заметать будут - вот увидите!
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17.03.2022 20:00 Відповісти
Добре,шо це єдиний наш полонений!!!!!
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17.03.2022 20:00 Відповісти
уже не єдиний. початок положено. скоро будем орків на донецьких таксистів міняти.
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17.03.2022 20:05 Відповісти
до чого висєр?
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17.03.2022 20:07 Відповісти
я не несу відповідальність за Ваше нароження.
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17.03.2022 20:13 Відповісти
«Мы усиливаем работу по освобождению захваченных в плен гражданских лиц: Днепрорудненского городского голову Евгения Матвеева, головы Мелитопольской районного совета Сергея Примы, Иванковского городского головы Татьяны Свириденко , головы Счастьенской городской администрации Владимира Тюрина, секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха, а также спасателя Алексея Данченко», - сказала Верещук на брифинге в четверг.
А еще есть волонтеры, медики, солдаты.
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17.03.2022 21:10 Відповісти
Только за то что отказался сотрудничать? А где мелитопольская тероборона?
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17.03.2022 20:01 Відповісти
Савченко викрили! Зрадниця - "генералісімус" догралась. Брєд сивої кобили: Надя тихо

https://www.youtube.com/watch?v=WgNchrWkFOQ
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17.03.2022 20:01 Відповісти
а в чому була мужність? Він відстрілювався від раше-орків, так?
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17.03.2022 20:01 Відповісти
Нагородив ватніка, у чому його мужність? У тому що сидів у місті до останнього та був обміняний на 9 вбивць

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17.03.2022 20:01 Відповісти
почалося. піаніста понесло.
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17.03.2022 20:02 Відповісти
твоюмать... отдали за 9 "детей"-агрессоров-мародеров-убийц...а ему награда...
есть более достойные - воины Азова, например - в окружении а крошат русню как на щи капусту...
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17.03.2022 20:04 Відповісти
Що за херня? В,чому героїзм?
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17.03.2022 20:06 Відповісти
В тому, що попри перебування у полоні, не зламався і не почав співпрацювати з кацапами.
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17.03.2022 20:20 Відповісти
Откуда вы знаете, что он не договорился?
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17.03.2022 20:27 Відповісти
Цифровой воронін - *****
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17.03.2022 22:14 Відповісти
ящик пандори вскрили. ідіоти...
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17.03.2022 20:06 Відповісти
Я б до будь-якого високопосадовця, що щойно повернувся з полону ставився з серьозною обережністю! За 5 днів вони будь-якого патріота могли би своїми нелюдськими кгб-істськими методами зробити своїм слухнявим манкуртом, що буде прикидатися "своїм" для нас. Там навіть без фізичного впливу вистачить засобів, хоча б: шантаж життям близьких, шантаж компроматом, шантаж погрозами особистою повільною розправою з тортурами. Так що добре, що визволили, але на високі посади, де є доступ до хоч якихось військових таємниць - повретати визволених не можна, принаймні на якийсь час - рік, а може й більше. Просто з міркувань безпеки.
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17.03.2022 20:06 Відповісти
А за что? За что что отдали за него 9 пленных орков? честно говоря вчера еще с сарказмом подумал что он его еще и наградит, и вот нате...
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17.03.2022 20:07 Відповісти
Піарщики хєрови
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17.03.2022 20:08 Відповісти
В чому героізм що спокійно здав місто і обміняли його девятьох окупантів ?
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17.03.2022 20:09 Відповісти
Другие теперь задумаются.
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17.03.2022 20:11 Відповісти
Нельзя было после войны?
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17.03.2022 20:12 Відповісти
Піар мазовик розкручується. Скоро на мошонки ордени ліпитимуть
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17.03.2022 20:15 Відповісти
Так, а що обмін прям у Київ був? Чи, як герой до президента попав?
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17.03.2022 20:18 Відповісти
Тут Подоляк промахнувся.Знову клоуна підставив.
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17.03.2022 20:24 Відповісти
Як стало відомо з хвалебної публікаціі на УП, громадянин Федоров до війни служив членом Партіі Регіонів, тому наступним кавалером ордена «За мужність» буде вочевидь сам громадянин Янукович, так само викрадений кацапами.
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17.03.2022 20:26 Відповісти
Знову якась дурість.
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17.03.2022 20:33 Відповісти
на хера..інші щоне заслуговують на винагороди?починається знову оця херня.
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17.03.2022 20:50 Відповісти
Как же Вова гордится своим правым бицепсом
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Как же неприятно читать комментарии. Прежде чем судить узнали бы ситуации в Мелитополе на 24 февраля. В городе не оставалось толком никого. С Крыма шёл сумасшедший поток техники. Чем ему было защищаться, голой грудью? Давайте гнобить чувака за то, что остался патриотом. Стыдно, украинцы! То что Зеленский парится - согласна.
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17.03.2022 21:06 Відповісти
Нормальне рішення.
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Довбойоб ти , леопольд .
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17.03.2022 22:09 Відповісти
Там уже три таких сидит... Идите меняйте...
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17.03.2022 22:44 Відповісти
Я так і думав, що цим закінчиться піар-компанія Зеленського! "Какой он был, таким он и остался ...". Результат цього піару - протилежний від очікуваного, почитайте коменти.
По-перше - що геройське він зробив?
По-друге - а хто знає, що там з ним було у полоні?
По-третє - а де тероборона Мелітополя, за яку він теж відповідав?
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18.03.2022 08:45 Відповісти
 
 