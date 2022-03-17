Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня
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Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.
"З поверненням! Україна своїх у біді не полишає", – сказав Глава держави, вручаючи нагороду Івану Федорову.
Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.
Міський голова подякував президенту та наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.
Будь ласка, зачекайте...
не було навіть тероборони , так як є в інших містах Украіни і займалися
цим мери міст 😡
А еще есть волонтеры, медики, солдаты.
https://www.youtube.com/watch?v=WgNchrWkFOQ
есть более достойные - воины Азова, например - в окружении а крошат русню как на щи капусту...
По-перше - що геройське він зробив?
По-друге - а хто знає, що там з ним було у полоні?
По-третє - а де тероборона Мелітополя, за яку він теж відповідав?