Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.

"З поверненням! Україна своїх у біді не полишає", – сказав Глава держави, вручаючи нагороду Івану Федорову.

Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.

Міський голова подякував президенту та наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про обмін мера Мелітополя: Рятувати треба всіх захоплених, а не окремих осіб