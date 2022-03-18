"Маріуполь потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги! Маріуполю потрібна деблокада!", - Білецький звернувся до усього світу. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Засновник полку "Азов" Андрій Білецький звернувся до маріупольців, захисників Маріуполя, до усього світу.
Відео-звернення першого командира "Азову" з'явилось у телеграм-каналі полку, інформує Цензор.НЕТ
"Це звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу! Маріуполь - це місто, яке не скорилося росії в 2014 році, яке 8 років було символом світлого українського Донбасу, світлого й прекрасного українського Донбасу, на противагу російському мордору. Зараз за це Маріуполь знищують. Захисники Маріуполя б'ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України, багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угруповання. Вони скували своїми діями більше 10% всіх окупаційних сил росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців чи козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком. Але зараз місто знищується. Воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи. росіяни не мають ані уяви про людяність, ані розуміння, що таке правила ведення війни. Знищуються школи, знищуються лікарні, знищуються дитячі садочки. Діти гинуть через нестачу води в місті. Маріуполю зараз не потрібні бадьорі брифінги або оптимістичні картинки в Фейсбуці та Інстаграмі. Маріуполю потрібна деблокада! Треба спасти українських героїв, треба спасти українське місто, треба деблокувати Маріуполь! Кожен день до мене звертаються сотні і сотні друзів з абсолютно різних бойових підрозділів. Всі говорять одне і те саме, і я передаю це своїм братам "Азовцям", кожному захиснику Маріуполя: "Кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас, ми рівняємось на вас, ми працюємо по ворогу заради вас! Уся армія готова іти на деблокаду. Чекаємо наказу". Слава Україні!". Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей. Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги", - каже Білецький у зверненні.
Будь ласка, зачекайте...
Не требо порівнювати зі 300 спартанців . Спартанці трималися тільки 3 доби . Й їжи й навіть вина у спратанців було в досталь . Й не 300 було елінів там , а крім спартанців там були 1000 феспійців , які теж загинули . Й якби не зрада малійця Ефіата , то тримали б Фермопіли царь Леонид йще довго . Та й Фермопіли для елінів були лише символом , але з військовою точки зору то була абсолютна поразка .
Україні требо , що зконали орки , а захистники Маріуполя жили йще 100 років
Взяття Маріуполя для ворога було принциповим питанням з багатьох причин, в тому числі через репутаційні втрати «другої армії світу», яких вони зазнали внаслідок невдалого «блицкригу»…Тому до міста вони стягнули все те що у них ще залишилось в резерві…
Деблокувати наших бійців не можливо, тому що поки вони героїчно боронили місто, наші «партнери» які гарантували нам і територіальну цілісність і нашу безпеку в разі нападу, не змогли чи не захотіли знайти в собі мужності та закрити повітря в Україні від ворожої авіації та крилатих ракет….
Як наслідок, нам немає чим прикрити сухопутні війська від атак з повітря…сподіваюсь пояснювати не потрібно, що це означає для деблокуючої групи ЗСУ?!
Тому, панове, знайдіть в собі сили заспокоїтися, адже зараз ми повинні бути єдині як ніколи, тільки в цьому випадку Україна зможе вистояти у цій війні на виживання! Слава Україні! Слава захинкам Маріуполя! Смерть ворогам! Тільки так і ніяк по іншому…
А ви не чули про наш нейтральний статус ? Вони нам нічого не винні. З них брали обіцянку не нападати на нас. Запам'ятайте собі це.
Ні якого "плану" Зеленського знищення АЗОВу та сдачі міста Маріуполя - не існує від слова "взагалі"!
Військовими діями в Україні зараз командує Залужний - військовик з величезним бойовим досвідом, і він бачить та розуміє всю картину по Маріуполю.
Як тіки наші комплекси ППО перекриють повітря над Маріуполем та Запорізькою обл - допомога прийде неодмінно!
ПРАВИЙ СЕКТОР ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ.
ДОБРОБАТИ ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ,
ЗСУ НЕ МОЖЕ ЗАЛАТАТИ УСІ ДІРИ.
ПАНЕ БІЛЕЦЬКИЙ ОЧОЛІТЬ ОПЕРАЦІЮ ПО ДЕБЛОКАЦІЇ МАРІУПОЛЯ, НЕ ЧЕКАЙТЕ НА НАКАЗИ, БО ВОНИ МОЖУТЬ НЕ ПОСТУПИТИ,
Подоляки мечутся ища повод "найти копромисы",Мариуполь ломает планы и фашистов и подоляков-ермаков.
Даже нет идей помощи!