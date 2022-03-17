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Нова команда Червоного Хреста приїде до Маріуполя, щойно з'явиться можливість безпечного доступу до міста, - Маурер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маурер

Нова команда співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) приїде до Маріуполя, щойно з'явиться можливість безпечного доступу до міста, повідомив президент міжнародної гуманітарної організації Петер Маурер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Маурер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" та телеканалу "Україна 24".

"Наша команда виїхала разом із тисячами інших жителів з Маріуполя, оскільки наші співробітники не могли пересуватися та працювати в тих конкретних умовах (блокада та обстріли – ІФ). Але ми підготували гуманітарну допомогу та нову команду, яка, щойно буде можливість безпечного доступу до міста, приїде та займе місце співробітників, які покинули місто", - заявив він.  

Відповідаючи на запитання, чи мають працівники гуманітарної місії доступ до українських міст і пунктів, які зараз перейшли під тимчасовий контроль російської армії, він повідомив, що в умовах воєнних дій у МКЧХ досі не було можливості розширити свою діяльність, проте "згодом в організації хотіли б бути присутніми на всіх територіях України, під чиїм би контролем вони не були".

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Маурер також уточнив, що через нестабільну ситуацію в країні жодні нові офіси та представництва МКЧХ наразі не відкриваються.

"Ми направляємо наших людей туди, де є така можливість. Наприклад, Одеса. Вони живуть у готелі. Адаптуємося до розвитку ситуації. Наразі співробітники Червоного Хреста присутні у Києві, Вінниці, Одесі, Сєверодонецьку, Полтаві, Дніпрі та Кам'янці-Подільському. Також частина представників, як і протягом останніх 8 років, перебувають у Донецьку та Луганську з метою забезпечення гуманітарних потреб місцевого населення", - сказав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Ще одна повністю гнила світова організація.
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17.03.2022 20:18
+6
Если в Мариуполе будет безопасно то нах. вы там нужны дармоеды импотентные. Как орков на даунбасе так вы подкармливали постоянно хотя те небыли в окружении
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17.03.2022 20:31
+4
через нестабільну ситуацію в країні жодні нові офіси та представництва МКЧХ наразі не відкриваються
Отакої, наче червоний хрест комусь потрібен у стабільній ситуації!
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17.03.2022 20:22
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Ще одна повністю гнила світова організація.
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17.03.2022 20:18 Відповісти
сцикло смердюче
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17.03.2022 20:18 Відповісти
Там жодного цілого будинку не лишилось.
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17.03.2022 20:19 Відповісти
через нестабільну ситуацію в країні жодні нові офіси та представництва МКЧХ наразі не відкриваються
Отакої, наче червоний хрест комусь потрібен у стабільній ситуації!
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17.03.2022 20:22 Відповісти
Если в Мариуполе будет безопасно то нах. вы там нужны дармоеды импотентные. Как орков на даунбасе так вы подкармливали постоянно хотя те небыли в окружении
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17.03.2022 20:31 Відповісти
Організація, що застаріла та не виконує своєї функції. А це вже розкрадання грошей.
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17.03.2022 20:38 Відповісти
А може, і взагалі не доведеться їхати! Головно, не поспішайте.
Тьфу, *****, сцикуни ******!
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17.03.2022 20:48 Відповісти
Коли з'явиться безпечний доступ туди будь-хто риїде. Тоді і без вас обійдемось.
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17.03.2022 20:55 Відповісти
Хрестопродавці
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Интересно посмотреть состав руководства КК и кто и сколько спонсирует..
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17.03.2022 22:12 Відповісти
 
 