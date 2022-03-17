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Киянин через Telegram "зливав" координати місць дислокації ЗСУ, його затримано, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Житель Києва створив Telegram-канал, в якому надавав координати місць дислокації українських військ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, з 24 лютого по 11 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва за допомогою створеного ним у месенджері Telegram-каналу надавав Російській Федерації, її організаціям та представникам активну допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні деструктивної пропаганди та підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Використовуючи месенджер, підозрюваний у березні цього року з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Наразі до підозрюваного в порядку статті 615 КПК України застосовано запобіжний захід - тримання під вартою.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Києва у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Зря
при попытке побега …
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17.03.2022 20:23
+30
Нарешті треба вже писати не затримано, а ліквідовано.Воєний стан!Мародери та зрадників повинні розстрелювати на місці без суду.
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17.03.2022 20:26
+23
Затримувати живим диверсанта який зливав позиції це вже якийсь театр абсурду!!!
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17.03.2022 20:25
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Зря
при попытке побега …
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17.03.2022 20:23 Відповісти
йому у півнячому кутку будуть 15 років наводити чимось по губах
це не краще розстрілу
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17.03.2022 20:26 Відповісти
Пальцями кнопав - то хай немає пальців. Це зі старту. А далі буде.
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17.03.2022 20:24 Відповісти
В СИЗО должен лампочку поменять
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17.03.2022 20:25 Відповісти
в Харківському СІЗО з двома мародерами нещасний випадок стався
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17.03.2022 22:43 Відповісти
Затримувати живим диверсанта який зливав позиції це вже якийсь театр абсурду!!!
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17.03.2022 20:25 Відповісти
Нарешті треба вже писати не затримано, а ліквідовано.Воєний стан!Мародери та зрадників повинні розстрелювати на місці без суду.
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17.03.2022 20:26 Відповісти
Это особо упоротый-таких могила только исправит..
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17.03.2022 20:27 Відповісти
......должен вскоре повеситься в камере от "угрызений совести"....
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17.03.2022 20:28 Відповісти
У цього покидька відсутня совість 😠
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17.03.2022 20:35 Відповісти
Там лапки, все вірно написано.
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17.03.2022 20:46 Відповісти
Замочити і злити в унітаз
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17.03.2022 20:31 Відповісти
Дайте прізвище цього персонажу!
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17.03.2022 20:32 Відповісти
дайте киевский адрес ********,,,,
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17.03.2022 20:34 Відповісти
Це лайно заслуговує на вишку 😡
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17.03.2022 20:34 Відповісти
Вот тут, на копье, за яйца повесить. И не снимать, пока война не закончится.

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17.03.2022 20:39 Відповісти
На зоні йому сподобається.
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17.03.2022 20:45 Відповісти
на кол ********!!!!
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17.03.2022 20:46 Відповісти
Вибачте. Житель Київа і киянин то різні люди.
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17.03.2022 21:00 Відповісти
фото цього підара зрадника в студію, СБУ, не сціть, народ сам вирішить його подальшу долю, й вам клопоту буде меньше!
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17.03.2022 21:06 Відповісти
віддайте цього дегенерата Кличкам
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17.03.2022 21:10 Відповісти
От чому, от чому їх не розстрілюють ні диверсаетів наводчиків і мародерів, говорили ж що будуть,
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17.03.2022 21:11 Відповісти
За такое нужно руки ноги отрубить
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Четвертувати зрадників
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17.03.2022 22:18 Відповісти
Кастрировать этого ******** без суда и следствия, отрубать обе руки и отпустить на *********.
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17.03.2022 22:50 Відповісти
 
 