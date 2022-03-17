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Маріуполь (2815) ОБСЄ (3402)

Неможливо підібрати слова, щоб описати російське зло в Маріуполі. - посол США в ОБСЄ Карпентер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Неможливо підібрати слова, щоб описувати ті жорсткість та зло, які російські війська здійснюють в українському Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Зйомки з повітря, які розбивають серце, демонструють повне руйнування основної цивільної інфраструктури Маріуполя, включаючи житлові будинки, супермаркети, лікарні та муніципальні будівлі. А буквально вчора ми бачили жахливе бомбардування Маріупольського театру, де сховалися сотні людей, у тому числі й діти. І будівля була чітко позначена як така, де знаходяться діти, але росія все одно її розбомбила. Неможливо підібрати слова, щоб описати ці жорстокість та зло", - заявив він.

Американський посол вказав на те, що у взятому в облогу росіянами Маріуполі загинуло близько 2,5 тис. мирних жителів, ще 350 тисяч залишаються в пастці без електрики, води та тепла.

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Карпентер також нагадав, що раніше лавров публічно нахабно підтвердив, що росія цілеспрямовано розбомбила пологовий будинок та дитячу клініку у Маріуполі, оскільки там, за його словами, переховувалися "націоналісти". На цьому тлі він розповів про жахливу історію вагітної жінки з Маріуполя, фотографія якої у пораненому стані облетіла світові ЗМІ і яка згодом померла разом з ненародженою дитиною. Американський посол вказав на те, що російські дипломати поширювали цинічну дезінформацію про те, що ця поранена жінка нібито була просто "акторкою", яку "загримували" під жертву.

"Яка огидна ганьба. Намагатися виправдовувати бомбардування дитячого та пологового будинків. Яке нице приниження. Але не треба себе обманювати, ніякий цинізм не зможе відбілити кров, яка заплямовує совість представників росії в цій Раді і скрізь в інших місцях", - заявив очільник американської місії в ОБСЄ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
слово є, це "г е н о ц и д"
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17.03.2022 20:33
+4
Підберіть слова , щоб охарактеризувати вас - ви це допустили .
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17.03.2022 20:33
+3
Таких не существует . Санкции , любые - это действия с прицелом на будущее .
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17.03.2022 20:37
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слово є, це "г е н о ц и д"
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17.03.2022 20:33 Відповісти
Підберіть слова , щоб охарактеризувати вас - ви це допустили .
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17.03.2022 20:33 Відповісти
Авжеж. Лише побіжний аналіз кацапських ЗМІ за останні 5-10 років мав навести на думку, що їхня риторика щодо України нічим не відрізняється від риторики Третого рейху. Бо сам термін "остаточне вирішення українського питання" мав би спонукати до негайних рішучих дій.
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17.03.2022 20:46 Відповісти
Дуже просто - "ліваки".
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17.03.2022 21:05 Відповісти
Если касапа привезти в Марик он один хрен скажет что это фейк от Голливуда
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17.03.2022 20:34 Відповісти
Может быть такие санкции, чтобы экономика моршандии лопнула за два дня?
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17.03.2022 20:34 Відповісти
Таких не существует . Санкции , любые - это действия с прицелом на будущее .
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17.03.2022 20:37 Відповісти
Думаю, что еще не все из рукава вытянуто. Санкции, оружие и некие договоренности с Китаем могут помочь. Но поглядим.
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17.03.2022 20:45 Відповісти
тому що це вже "абсолютне зло", на таке і справді слів нема...
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17.03.2022 20:35 Відповісти
яка ж у вас каша в голові
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17.03.2022 20:38 Відповісти
Чому ж. Тему з безпілотниками я ще на початку війни пропонував в твіттері.
Схема проста: везеш тисячу пілотів у Варшаві, щоб затримка інтернету була мала.
Продаєш тисячу безпілотників Україні, якими керують пацани з Варшави.
Профіт xD

Один мінус, наша шмаркля і агенти кремля в оп все розкажуть своєму пахану (*****)
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17.03.2022 20:56 Відповісти
Такі бпла могли б бути виходом із ситуації, якби США їх нам поставили
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17.03.2022 21:38 Відповісти
Я с этим Карпентером "портной, если фамилия в переводе) встречался дважды официально в 2015 и 2016 годах (даты точно из головы не помню- семинары были). На мой вопрос "почему блокируете поставки оружия Украине, он ответил: "Оружие Украине? Никогда!" No further comment.
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17.03.2022 20:41 Відповісти
Звичайні ліваки-друзі-путєна-вєлікої-росії.
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17.03.2022 21:04 Відповісти
мырыканци просто пока не знают шо списки в настоящую нату составляют в киеве...
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17.03.2022 20:48 Відповісти
мы уже больше двух недель наблюдаем , как отчаянно бьется Мариуполь, как пытаются выжить его жители, которых убивают всеми доступными способами, как разрушается город..., скажите мне, ведь мир, весь остальной мир может его спасти?, думаю да..., но все только смотрят, говорят правильные слова и в который раз пересматривают жуткие кадры агонизирующего города..., а люди умирают там каждый день, дети, женщины, старики,,,а мир только смотрит...если бы мы были Израилем, мы бы уже придумали какую-нибудь отчаянно-сумасшедшую операцию и спасли их..., но и весь остальной мир тоже должен нам помочь, им помочь, ведь он может..
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17.03.2022 21:09 Відповісти
 
 