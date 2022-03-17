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Новини За кордоном
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Велика Британія (3645) Воллес (212) Денис Шмигаль (2690)

Невідомий подзвонив главі Міноборони Великої Британії та назвався прем'єром України: Шмигаль заявив, що наступного разу потрібно попросити сказати слово "паляниця"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шмигаль

Міністру оборони Великої Британії подзвонив невідомий та представився главою українського уряду Денисом Шмигалем.

Про це Воллес повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем'єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих питань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", - розповів він.

Пізніше міністр додав, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення і підступів не може відвернути увагу від порушення Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував: "Наступного разу, пане міністр, перед початком розмови попросіть сказати слово "паляниця". Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Канцлер Німеччини просить не ображати та не бити росіян

🔻 Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Twitter засудив образи та напади на росіян, а також назвав війну в Україні «війною путіна».

🔻 «Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна путіна. Тільки він несе відповідальність за це», - написав канцлер.

🔻 Водночас Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.

Цікаво, чи вдасться Шольцу вимовити «Паляниця

https://t.me/spravdi/2719
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17.03.2022 20:49 Відповісти
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17.03.2022 20:51 Відповісти
Війна Путіна то як би він на одинці,а Так БидлоМассою воює
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17.03.2022 20:52 Відповісти
то *****! в нього вже агонія!
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17.03.2022 20:49 Відповісти
Ну да, как же. расеяне не виноваты, путин сам пришел. Народ достоин своих царей. Не было бы поддержки кацапов, не было бы и путина.
У нас он, цар клоун. Оттого ми і веселі. Весело і с захватом ******* їбанутих москалів.
Может мы и научимся когда нибудь толерантно и снисходительно улыбаться кацапам. Или хотя бы не кривиться презрительно при их виде. Но в душе, на многие поколения, они останутся для нас гнильем.
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17.03.2022 21:05 Відповісти
Ось тут білорус говорить про те ж https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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17.03.2022 21:23 Відповісти
Їбашіть москалів по всьому світу! Нема там добрих, чи поганих. В сортах лайна не хочу розбиратись
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17.03.2022 21:07 Відповісти
А щоб розмовли всі в Україні українською мовою, то й паролів не треба було б.
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17.03.2022 21:09 Відповісти
 
 