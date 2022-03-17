Пожежа охопила всю територію ринку "Барабашово" у Харкові та перекинулася на приватний сектор, - ДСНС
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Станом на 19:00 пожежа, що виникла внаслідок ворожого обстрілу на ринку "Барабашово" в Харкові, перекинулася на приватні житлові будинки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ДСНС.
"17 березня о 14:40 під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення. Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися у зв’язку з обстрілами.
Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося поширення вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, 17 березня внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети влучили в один із найбільших торговельних центрів Харкова, спалахнули торговельні павільйони у різних місцях ринку.
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Товар, конечно, жалко и людей, которые его потеряли. Но этот рынок и так уже немного деградировал. Многие покупали в интернете или в местных магазинах