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обстріл (20932) Харків (3873)

Пожежа охопила всю територію ринку "Барабашово" у Харкові та перекинулася на приватний сектор, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

барабашова

Станом на 19:00 пожежа, що виникла внаслідок ворожого обстрілу на ринку "Барабашово" в Харкові, перекинулася на приватні житлові будинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ДСНС.

"17 березня о 14:40 під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення. Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися у зв’язку з обстрілами.

Дивіться також: Через обстріл окупантів спалахнув ринок "Барабашово" у Харкові. ВIДЕО

Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося поширення вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС", - сказано в повідомленні. 

Як повідомлялося, 17 березня внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети влучили в один із найбільших торговельних центрів Харкова, спалахнули торговельні павільйони у різних місцях ринку. 
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Топ коментарі
+18
Це просто повний піпець. Скільки у людей товара згоріло. Жалко фопів.
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17.03.2022 20:53
+9
пипец. это же все что было у людей что там торговали.
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17.03.2022 20:53
+8
Барабашка для Харкова то як знамено! Здогадайтеся,що роблять з тими,хто знамено спробує знищити... Ось чесно кажу: мені кацапів навіть трохи жаль...
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17.03.2022 21:01
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жаль кернес с добкиным не зырят в бинокль..
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17.03.2022 20:52 Відповісти
Це просто повний піпець. Скільки у людей товара згоріло. Жалко фопів.
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17.03.2022 20:53 Відповісти
Та і покупців жалко. Адже знищення товару по перше створить його нестачу, а по друге зросте ціна, а це дуже важливо для небагатих покупців
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17.03.2022 21:07 Відповісти
пипец. это же все что было у людей что там торговали.
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17.03.2022 20:53 Відповісти
О-о-о... Це кацапи нарвалися! "Барабашка" горить?! Запитайте в харків'янина,хоч україномовного,хоть у русскоязычного,що це означає для окупантів... Чесно кажу: не заздрю фашистам!
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Барабашка для Харкова то як знамено! Здогадайтеся,що роблять з тими,хто знамено спробує знищити... Ось чесно кажу: мені кацапів навіть трохи жаль...
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17.03.2022 21:01 Відповісти
фельдман стал беднее?
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17.03.2022 21:03 Відповісти
А дядя Гена при жизни там хотел дорогу построить с Салтовки в центр. Может после войны срастется.
Товар, конечно, жалко и людей, которые его потеряли. Но этот рынок и так уже немного деградировал. Многие покупали в интернете или в местных магазинах
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17.03.2022 21:54 Відповісти
Я харьковчанин. Живу в километре от "барабашки". Через кладбище в сторону ул. Камышева. Видел всю эту фигню со своего балкона в режиме реального времени. На "барабане" довольно часто бывал, разумеется. Так что я хочу сказать... Полное отсутствие любых правил противопожарной безопасности. Киоски\салоны\павильоны налеплены друг на друга как дворы в Одессе... Понятно что это "исторически сложилось" и все такое прочее. Капец как жалко людей у которых сгорели годы их жизни, все деньги вложенные в товар и т.д. Там еще и люди погибли. Но блин, примитивная "пожарка" предотвратила бы это вообще. Не взятка пожарникам, а тупая "пожарка"... И примитивное соблюдение правил противопожарной безопасности. Я сегодня там был. Шел пешком в сторону "Роста" на "Киевской" по берегу реки... За час до всей этой фигни прошел. Блин ну тупейшая же система пожаротушения, ну должна же была быть в таком месте. В месте большого скопления людей и действительно пожароопасном.
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17.03.2022 22:19 Відповісти
всем , чей там бьіл товар и кто там торговал, вьідать автомат,ПАТРОНЬІ, гранатьі, РПГ
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17.03.2022 22:33 Відповісти
 
 