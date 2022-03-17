УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3940 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 104 10
війна (56124) Галущенко (248) Запорізька АЕС (884)

Найкраще, що російські окупанти можуть зробити - це піти із Запорізької АЕС, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найкраще, що російські війська можуть зробити для забезпечення ядерної безпеки - це піти з українських ядерних об'єктів, зокрема із Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Найкраще, що вони (російські війська. - Ред.) можуть зробити - це піти із ЗАЕС і просто не підходити до наших ядерних об'єктів", - наголосив він.

За словами Галущенка, Росія ще відповість за ті дії, що вона вчиняє на українських ядерних об'єктах, і за ядерний тероризм.

"Але вони мають піти з кожного ядерного об'єкта нашої держави", - підсумував він.

Також читайте: "Це, з технічної точки зору, історія з розряду про запуски космічних кораблів за допомогою катапульти", - Кудрицький про неможливість приєднання Криму до Запорізької АЕС

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь, який виклав очима москалів велике триметрове слово "Україна".
показати весь коментар
17.03.2022 21:03
+1
і взагалі піти на ***.
показати весь коментар
17.03.2022 21:06
+1
Проблема полягає у тому, що окупанти НЕ БАЖАЮТЬ "забезпечити ядерну безпеку"!
показати весь коментар
17.03.2022 21:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь, який виклав очима москалів велике триметрове слово "Україна".
показати весь коментар
17.03.2022 21:03 Відповісти
А москаль північний то наш ворог вічний...
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
17.03.2022 21:03 Відповісти
і взагалі піти на ***.
показати весь коментар
17.03.2022 21:06 Відповісти
ногами вперед.
показати весь коментар
17.03.2022 21:06 Відповісти
Проблема полягає у тому, що окупанти НЕ БАЖАЮТЬ "забезпечити ядерну безпеку"!
показати весь коментар
17.03.2022 21:06 Відповісти
Десь чув інфу що їх там всього близько шести сотень, є кадирівці...
показати весь коментар
17.03.2022 21:08 Відповісти
Вперше в світовій історії терористи захопили ядерний об'єкт. Нагадує свіженький фільм «Не дивіться вгору», ось і вам реальна історія для фільма-катастрофи.
показати весь коментар
17.03.2022 21:11 Відповісти
барання кацапське вовтузиться біля тих реакторів, навіть не розуміючи шо воне таке.
вони думають "реактор" то новий бренд "снікерса".
показати весь коментар
17.03.2022 21:12 Відповісти
Не думаю, что кацапы захватывали АЭС для того, чтобы просто оттуда уйти...
показати весь коментар
17.03.2022 21:38 Відповісти
 
 