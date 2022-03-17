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Червоний Хрест контактує з Міноборони РФ стосовно організації гуманітарних коридорів в Україні, - Маурер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маурер

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) має прямі контакти з Міністерством оборони РФ щодо організації гуманітарних коридорів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент організації Петер Маурер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" та телеканалу "Україна 24".

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"Із російського боку ми спілкуємося з Міністерством оборони, і воно надало нам контакти високопосадовців, які відповідають за дії в Україні", - повідомив Маурер.

Відповідаючи на запитання агентства, наскільки ефективні такі контакти і чи вдалося завдяки їм відкрити той чи інший гуманітарний коридор, співрозмовник зазначив, що "однозначно бачив позитивні кроки".

"Хочу зазначити, що ця робота незамінна. Червоний Хрест безпосередньо зв'язується з російською та українською сторонами. І в цьому напрямові я однозначно бачив позитивні кроки. І у більш прямих контактах між Україною та Росією. Наприклад, ви бачили велику операцію з евакуації із Сум. Це важливий сигнал того, що робота приносить результати. Але я повинен визнати, що це не завжди працює і ще багато чого залишається зробити для отримання результатів", - сказав він.

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При цьому Маурер уточнив, що співпраця з російським Червоним Хрестом стосується лише питань допомоги біженцям на території РФ.

"З російським Червоним Хрестом ми працюємо з питань допомоги біженцям на території РФ. Поки не виникало необхідності надавати їм істотної підтримки. Ми в постійному контакті, і, якщо виникне необхідність, то підтримаємо, але наразі наш пріоритет-це посилення нашої діяльності на території України", - наголосив президент гуманітарної організації.
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Це дуже мутна контора...(
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17.03.2022 21:06 Відповісти
луччэ бы воно контактувало з товарыством правильнага питания для животных...
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17.03.2022 21:06 Відповісти
Де мільйони які вам жертвують за вашу роботу? За 21 день далі Польщі так і не змогли виїхати. То нах такий червоний хрест?
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17.03.2022 21:06 Відповісти
Червоний хрест нормально проснувся через 3 тижні.

Взагалі зараз саме час залучати Китай до гуманітарних питань, вивозу мирних жителів з Маріуполя ітд. Тому, що у них буде профіт - це + до репутації. Китай може норм пекти ***** щоб запустити червоний хрест чи щось таке.
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17.03.2022 21:13 Відповісти
Практика показує, що ООН і Червоний хрест вже недієздатні організації
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17.03.2022 21:17 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Не вірю ЧХ !!!!
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17.03.2022 21:57 Відповісти
Вот же твари лицемерные, этот красный крест
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17.03.2022 23:06 Відповісти
 
 