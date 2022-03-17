Війська РФ обстріляли з "Градів" низку міст на Київщині, загинула одна особа, ще одна отримала поранення, - МВС
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Російські окупанти із "Градів" та систем залпового вогню "Смерч" обстрілювали низку міст на Київщині. Внаслідок обстрілів одна особа отримала поранення, ще одна - загинула.
Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські Бучанщини продовжують фіксувати наслідки обстрілів населених пунктів на території району
17 березня агресори обстріляли з "Градів" одне з державних підприємств Ірпеня та зруйнований Романівський міст. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, ворог обстріляв із "Градів" житлові будинки Личанки, внаслідок чого одна людина загинула. Зазнали ударів помешкання жителів села Петрушки. Інформації щодо потерпілих наразі немає.
З реактивних систем залпового вогню "Смерч" окупанти завдали удару по селу Ситняки поблизу Макарова. Надійшло повідомлення про одного пораненого серед мирного населення.
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