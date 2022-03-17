УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3933 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 506 9
війна (56124) Київська область (3131) МВС (2874) обстріл (20932)

Війська РФ обстріляли з "Градів" низку міст на Київщині, загинула одна особа, ще одна отримала поранення, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Російські окупанти із "Градів" та систем залпового вогню "Смерч" обстрілювали низку міст на Київщині. Внаслідок обстрілів одна особа отримала поранення, ще одна - загинула.

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські Бучанщини продовжують фіксувати наслідки обстрілів населених пунктів на території району

17 березня агресори обстріляли з "Градів" одне з державних підприємств Ірпеня та зруйнований Романівський міст. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, ворог обстріляв із "Градів" житлові будинки Личанки, внаслідок чого одна людина загинула. Зазнали ударів помешкання жителів села Петрушки. Інформації щодо потерпілих наразі немає.

З реактивних систем залпового вогню "Смерч" окупанти завдали удару по селу Ситняки поблизу Макарова. Надійшло повідомлення про одного пораненого серед мирного населення.

Читайте: Червоний Хрест контактує з Міноборони РФ із організації гуманітарних коридорів в Україні, - Маурер

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как кацапы воюют: ставят грады под городом и уничтожают мирное население.
показати весь коментар
17.03.2022 21:12 Відповісти
Ми Ва всіх будемо нищити і вбивати Доброго вечора ми зУкраїни
показати весь коментар
17.03.2022 21:16 Відповісти
Виродки такі, як їх не пи...ть
показати весь коментар
17.03.2022 21:17 Відповісти
Війна перейшла в нову фазу - тотальне знищення
показати весь коментар
17.03.2022 21:24 Відповісти
Единственное, что может немного радовать в такой ситуации, это то, что такие обстрелы в военном плане - абсолютно бесполезный просер боеприпасов. Никакого урона ЗСУ они не наносят. Единственное, чего они этим добились - то, что их в плен не будут брать.
показати весь коментар
17.03.2022 21:25 Відповісти
Баним пропагандона!
https://youtube.com/channel/UC9qNdEjyUakvh_tIn2k1t_Q
показати весь коментар
17.03.2022 21:30 Відповісти
Тупий німецький бюргер!
Подивися тупориле на свої вулиці, скільки німців вийiло на підтримку України та подивися на вулиці параші! Зроби порівняння, а потім розповідай про ***** та парашиньське стадо!
показати весь коментар
17.03.2022 21:35 Відповісти
Просто рашисти отримують охеренних звіздюлєй від ЗСУ, тому вже сцять ідти на прямий бій з українською армією. І єдиний спосіб для рашистів зламати спротив України - почати знищувати цивільне населення. Черкаси, Суми, Харків, Маріуполь - яскраве тому підтвердження
показати весь коментар
17.03.2022 21:43 Відповісти
може Чернігів замість Черкас?
показати весь коментар
18.03.2022 06:51 Відповісти
 
 