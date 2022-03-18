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війна (56124) Німеччина (4506) Росія (47118) Шольц Олаф (714)

Шольц просить не обзивати та не бити росіян: "Це війна Путіна, він відповідає"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - написав канцлер Німеччини у Twitter.

Шольц також зазначив, що Німеччина надасть допомогу біженцям з України.

Також читайте: Росія з кожним днем усе більше віддаляється від цивілізованого світу, - Шольц

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+92
Це вже світовий тренд, це не зупинити.
Бий москалів!
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17.03.2022 21:13
+81
Это те, которые 70% поддерживают войну?
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17.03.2022 21:13
+74
Для немца как правило быть дураком неестественно ,но Шольц это исключение из правил
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17.03.2022 21:13
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Да. И объединяет нас 75 автобус....
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19.03.2022 00:03 Відповісти
зачем обижать, им надо помогать. как пример, все знают, что ну какой же руцкий не любит быстрой езды? помогите ему ездить ещё быстрее, проходя мимо его бизнес авто, брызните антифрикционного спрея на тормозной диск в район тормозных колодок, которые как специально для этого впрыска, так удачно расположены в за спицами колёсного диска )))) начав тормозить, он непременно поблагодарит вас за такое приращение скорости )))
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17.03.2022 21:24 Відповісти
Это он про тех кацапов которые на фурах рисуют Z? Скрепненько.
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17.03.2022 21:24 Відповісти
Фашизм і рашизм одного поля ягода
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17.03.2022 21:24 Відповісти
Путлер єкскремент що висрало саме кацапське бидло.Це продукт життедіяльности психічного хворого ,розбещеного і аморального суспільства
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17.03.2022 21:26 Відповісти
Та да «бедные»…..
Есть достаточно руссаков, которые «правду» о войне в Украине узнают из рАссийского ТВ и верят во всю ту блевотину……..и пытаются мне, украинке(!!!, родители+родственники которой сейчас в Украине, рассказать о войне…..….
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17.03.2022 21:26 Відповісти
oyyy kakie mi nejnieeee... too fragileeee
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 21:27 Відповісти
"Шольц с дубу рухнул: "Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - написав канцлер Німеччини у Twitter."

"71% росіян відчуває гордість через війну з Україною, - незалежні соціологи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надію.

Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Свобода."
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17.03.2022 21:27 Відповісти
Если эти конченные кацапы вешают себе на танки красные флаги коммунистические с серпом и молотом и убивают мирное население Украины, а три четверти россиян поддерживают путина в этой войне... То Шольцу стоит задуматься, не пойдут ли они на Берлин... А пока мы их тут сдерживаем ценой своих разрушенных городов...
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Наверное самое большое разочарование --это современная германия. Просто полный провал по всем статьям--от ценностей до жадности и продажности
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Германия полный банкрот как Европейское государство
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17.03.2022 21:30 Відповісти
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Christo Grozev


@christogrozev

·
10 мин



Of course, it doesn't work asking if people approve of a war right after disagreement with the war was criminalized.. yet still very ********* poll results

Конечно, не получится спрашивать, одобряют ли люди войну сразу после того, как несогласие с войной было криминализовано... но результаты опроса по-прежнему очень тревожны.

https://activegroup.com.ua/2022/03/16/866-rossiyan-podderzhivaet-vooruzhennoe-vtorzhenie-rf-v-drugie-strany-evropy-rezultaty-sociologicheskogo-oprosa/

Survey says 86.6% of Russians support the armed invasion of Russia in other European countries

По данным опроса, 86,6% россиян поддерживают вооруженное вторжение России в другие европейские страны.
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17.03.2022 21:29 Відповісти
Это случай, когда бить таки будут по паспорту. Кто не хочет отгрести, весла в руки и ближе к величию.
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17.03.2022 21:30 Відповісти
Не потрібно більше роликів що тільки путін винен і солдатів на навчання відправили, вони цю війну підтримують, на цьому пора акцентувати увагу, а не безкорисних російських лівих максимум яких вийти з плакатом, срати на них.
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17.03.2022 21:30 Відповісти
Эта Тварь начала войну в нашем доме . В нашей Украине . И пусть Шольц посмотрит в глаза тем которые потеряли семьи свои . очаг . родных близких . Я мужик который не могу сдержать слезу видя когда хоронят в братских могилах .Они не заслужили этого !!!!!! Читая слыша видя это
71% росіян відчуває гордість через війну з Україной... Это нельзя забыть .и простить......
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17.03.2022 21:30 Відповісти
Так это путлер нажимает на кнопки запуска ракет по мирным городам Украины? И он же сидит за штурвалами самолётов бомбящих всё подряд? И расстреливает мирных жителей из автомата тоже он? Дебил ты,шольц и не лечишься.
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17.03.2022 21:32 Відповісти
Если они гражданство РФ сдали, то не стоит их трогать. А если не сдали ещё, то ...
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17.03.2022 21:41 Відповісти
А если сдали? Припекло в попу и сдали, а до этого орали "Хохлорейх давить нужно!" "Жарь укров"...
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17.03.2022 21:54 Відповісти
Если сдали до войны. А так в любом стаде есть козлы. Даже среди украинцев есть мрази. А если кто выходит за бункерного, тех лишать гражданства и отправлять в рейх без разговоров.
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17.03.2022 21:58 Відповісти
Не имеет значения:
колорады и крымнашисты
теперь носят z и v

- как у той же 'хероини' за $200 Овсянниковой в инсте.
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18.03.2022 05:15 Відповісти
Овсянникова как пример. Хорошо что про неё напомнили. Крысы мозги россиянам сгрызли а теперь бегут. Многие пишут что она молодец, а по моему пример мразоты. Всех пропагандистов (даже до 14 года если работали) надо гнать в мордор доживать свои дни, а не прощать.
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18.03.2022 07:30 Відповісти
Большинство из них уехали именно из за власти в РФ много лет назад...
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17.03.2022 21:43 Відповісти
И бережно хранили книжечку с курицей-мутантом. Таких и в Украине полно. По крайней мере было. И все как один рассказывали про "другую Россию" и братские народы
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17.03.2022 21:57 Відповісти
Вот тех кто хранили на кол.
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17.03.2022 22:00 Відповісти
нет шольц,ты неправ!виноваты все они!вон
71% россиян чувствуют гордость из-за войны с Украиной, - независимые социологи Источник: https://censor.net/ru/n3326211
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17.03.2022 21:32 Відповісти
Останнє опитування на Рашці:
71%(!) ПІДТРИМУЮТЬ ВІЙНУ в Україні!
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17.03.2022 21:32 Відповісти
Оно просто тупое.
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17.03.2022 21:32 Відповісти
Треба питати чий крим, а тоді *******.
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17.03.2022 21:32 Відповісти
Що той Шольц меле? Так кацапи ненавидять весь світ, а чи не найбільше тих же німців. Мій син, коли був у Німеччині на навчанні став свідком такого епізоду: кацап каже німцеві, який не розуміє російської: "Учі русскій - пригодіться". Вони всюди лізуть "со своім уставом". Ось білорус тут все гарно пояснив https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Дорогие друзья! То что говорят и делают немцы-это две большие разницы. Это поцы ещё те...! Я работаю в дальнобое по Европе. Захожу вечером на заправку (в здание)-а там спокойно транслируется рашистский канал. Естественно с пропагандоном Соловьевым. А говорили что закрыли росканалы. И ездят по ЕС фуры с Беларуси, и РФ. Все нормально друзья, торговля идёт, бабло капает. Я сегодня на загрузке 4 фуры рашистские видел. В Нидерландах, в порту. О каких санкциях там ЕС говорит, я не знаю. Но торговля идёт полным ходом! Так что не верьте немцам. Политикам по крайней мере. Простые немцы сами видят, как им ,,верхушка,, врёт! Они не хотят из-за санкций против РФ свою экономику ,,положить,,. Им насрать на Украину! Хотя врать не буду-гумконвои видел. Их реально много!
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Це щоб не було ілюзій щодо "беззаперечної підтримки світу". Кожне думає лиш про своє... просто вони в Європі сильно бздять, щоб пуйло і на них не напав
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17.03.2022 22:21 Відповісти
А стреляет в нас тоже только питун?
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Сами жители Германии поддерживают украинцев. Очень много. Но в Германии так же есть типа алигорхат и свои интересы высших кругов. На *** они вертели мнение своего народа. Делают как им выгодно
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17.03.2022 21:34 Відповісти
"О", олигархат, Поребрик. Ну, а судя по вектору высера, ты, батенька, со свиногорья вещаешь. Так вот, по сравнению с тем, как "новые бояре", вылезшие из советского говна, вас, руских, вертят на росии - эти немецкие бюргеры так, мелочь тырят по карманам))))
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17.03.2022 21:43 Відповісти
От кого-то слышал, что в Дойчланде все решает бизнес. Это как одна с лучших экономик Европы, а политтутки на втором месте кагбэ..
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17.03.2022 21:52 Відповісти
Та мне ***** кто там кого крутит на России. Я за немцев конкретно говорю. Там буржуазные кланы с *** знает лет. Почитай про тот же концерн Бмв кому он принадлежит и чем они занимались во время войны и как себя вели. И тебе все станет понятно. Немецкая верхушка там как была так и осталась. Те же семейные кланы. Все это только шторы для окружающих. Немцы с радостью бы развалили и поделили бы Украину. Мы им как кость в горле. Наши реальные союзники это Поляки, страны Балтии, Англия и США. А те только вд делают.
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17.03.2022 22:46 Відповісти
Шольц був би більш правий, якби закликав піздить росіян по всій Германії.
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17.03.2022 21:34 Відповісти
2/3 рАссЕянцев поддерживают уничтожение Украины. А виноват только х...ло. Хороший рАссЕянец - дохлый рАссЕянец!
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17.03.2022 21:36 Відповісти
ВАТА!!
У мене серед " знайомих" - 50 % ватників, 40 % кацапів( різниця не завжди замітна).

Саме що не вкладується... ну нє могу понять... Це етнічні німці!, яких драли... і за одне покоління вони забули своє коріння...
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17.03.2022 21:37 Відповісти
Їх не треба ображати…
їх треба #уярити, можна ногами і мовчки…
поки самі не почнуть вибачатись…
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17.03.2022 21:37 Відповісти
Они проснуться только после перерасчета федерастами репараций за"вво"(прошу понять меня правильно)...Если МЫ сейчас гадину не задушим:-Европе ОЙ как икнется!!!
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17.03.2022 21:37 Відповісти
Всем!Всем!Всем! Объявляю !Из слов непосредственно людей,а именно, родственников сотрудницы моей жены. К ним в дом зашли русские ублюдки и совершили групповое изнасилование матери троих детей. Сколько это продолжалось или продолжается информации нет.Все это происходило или происходит на глазах у детей........ !!!!! От себя могу со 100% уверенностью сказать: русский мусор буду убивать,резать,калечить всегда и везде,пока буду жив,от новорожденных до стариков,ВСЕХ! Русские,живущие в Украине - вы просто будете первыми. Клянусь. В комментариях не нуждаюсь.В особенности поповских. СМЕТЬ РОСІЙСЬКОМУ ВИРДКУ, ДО ОСТАННЬОГО !!!!!!!!!👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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17.03.2022 21:39 Відповісти
Енергодар
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Это п#ц!
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17.03.2022 21:43 Відповісти
Тут надо отделить мух от котлет. Русскоязычный Украинец - это одно. Русский- гражданин Украины-это другое. А вот русский росиянин-это лишнее... На территории Украины!
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Русскоязычный УКРАИНЕЦ- это может быть единственным исключением,других исключений для меня более не существует(включая "друзей",потому как- иллюзия).
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17.03.2022 22:02 Відповісти
Після всіх жахіть росіян в Україні тобі не захотілося хоча б почати ставати україномовним? Саме велика кількість русскоязічних стала аргументом впертися сюди -їх "захищати".
Що щемусить статися, щоб"русскоязічніе" почали в Україні спілкуватися мовою?
Зрозумійте, зараз навіть звучання "язика",особливо у постраждалих викликає відторгнення, інтуітивну ненависть.
Наша російськомовна родина перейшла в побуті і всюди на мову після Іловайска. Сперше важкувато, з помилками, затриимками, але за 2 місяця мова стала абсолютно природною і розмовляти стало дуже приємно. Починайте, успіхів.
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17.03.2022 22:17 Відповісти
А ниче, что 71% орков поддерживает "спецоперацию" в Украине?
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17.03.2022 21:39 Відповісти
Трішки статистики для тих, хто дивується міцній спайці орків з Німеччиною та згадує тільки період співпраці гітлера зі сталіним:

http://prntscr.com/dbzsRzrPndyE
http://prntscr.com/y4PuaN-wkpO0

Хоч автор і є, як сам себе називає, московитським націоналістом, але з іншого боку він професійний історик, тому саму книжку теж раджу почитати -- дуже багато статистики та цитат.
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17.03.2022 21:40 Відповісти
а нука ***** пошла ******* рюская
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17.03.2022 21:46 Відповісти
пиз....ть кацапів в Німеччині поки не "окацапіють". Ваші внуки згодом вам подякують. Кацап не міняється.
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17.03.2022 23:55 Відповісти
Покупая газ у рф, мы покупаем газ не х#ла, а русского народа... Ты это хотел сказать?
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17.03.2022 21:42 Відповісти
Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - написав канцлер Німеччини - після цього він ,німецька гнида, є тим самим німецьким куйлом,котрий теж воює з Україною і її народом ,Гниду,називати гнидою не є образа.
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17.03.2022 21:44 Відповісти
Великий гуманіст Шольц. Не тих хто гине під бомбами захищає!!!
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Мій дід мені завжди говорив: "Слухай Шольца і роби навпаки!"
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17.03.2022 21:45 Відповісти
КАК МОЖНО ОПРАВДЫВАТЬ НЕЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ УБИЙСТВО И ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА.
ШОЛЬЦ АДВОКАТ ПРЕСТУПНИКОВ. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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17.03.2022 21:46 Відповісти
Керемет Бауырым!!!
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Бачу деякі німці дуже деградували. Особливо політична елітка. Там кацапська діаспора ходить на протести з совєцькими прапорами проти того, щоб Німеччина давала притулок нашим українцям. Про це Шольц чомусь мовчить.
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17.03.2022 21:46 Відповісти
Закликаю всіх виразити велику стурбованість.
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17.03.2022 21:46 Відповісти
Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін - це лише верхівка айсберга.
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Росіянське суспісльство -73% не просто мовчить, воно радіє, схвалює знищення українців і відчуває горрдість. " Діди були мудрі-"Хороший москаль -мертвий москаль".
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17.03.2022 22:28 Відповісти
Німецькі шльондри такі німецькі ...
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17.03.2022 21:52 Відповісти
любая порядочная страна должна вообще всех руских депортировать...
дурак ты шольц!
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Не дивно, що між цими країнами так багато схожості, сама велика - ФАШИЗМ...
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17.03.2022 21:56 Відповісти
После Второй мировой судили не гитлера, а Германию.
Канцлеру это надо напомнить.
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17.03.2022 21:57 Відповісти
Хай москалям розказує, а ми своє знаємо! ПНХ!
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17.03.2022 22:03 Відповісти
петух ты конченный опять защищаешь этих *********?
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17.03.2022 22:03 Відповісти
Sharp`s


71% населения россии поддерживают войну с Украиной, испытывая такие положительные эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых социологов с интервалом в полторы недели.

❗️И кто-то нам ещё будет рассказывать, что в происходящем виноват исключительно путин?

▪️Народец генетических терпил имени Первого канала.
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17.03.2022 22:07 Відповісти
Шольц таке ж гімно як і усі німці, досить іх від москалей відрізняти. Такі ж хворі на голову *****.
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17.03.2022 22:10 Відповісти
А також це війна й тих, хто вже 20 років і більше безперестанку на сотні мільярдів конвертованої валюти фінансував, одягав, озброював цю рашистську гидоту, навіть в обхід чинних санкцій, вперто, методично, кладучи на всіх велику трубу. Здогадайтеся, хто це?
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17.03.2022 22:11 Відповісти
Гнидолайно. Нацист й Нелюд
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17.03.2022 22:16 Відповісти
Да, маловато вы за Гитлера ответили.
Русские самая гадостная нация в мире. И эта гадость дождалась своего Гитлера. Нельзя так говорить, что виноват один Пуйло. Ведь тот, кто сбрасывает бомбу на надпись метровыми буквами ДЕТИ, не имеет у себя за спиной Пуйла с пистолетом. Это их ответственность: и Пуйла, и того вы*лядка летчика, и каждого рузького. Просто это самая гадостная нация в мире. И они не достойны жодного уважения. Это просто мразь и они должны здохнуть.
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17.03.2022 22:18 Відповісти
Німці, будьте уважні у вашого канцлера розумовий розлад! Тисячі путіних вторглися в Україну, ******** міста, стріляють з "градів", а з тих путіних що залишилися у раші 70% підтримують війну в Україні. А росіяни ні до чього! Це клініка!
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17.03.2022 22:19 Відповісти
Згоден, треба мочити кацапню без образ
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17.03.2022 22:31 Відповісти
Каждый россиянин отвечает за то что творит их недофюрер! Потому что именно они его выбрали , именно они его поддерживают ! Мы поче му то не допустили у себя такого! Мы 2 раза восставали! И именно мы все -украинцы теперь сопротивляемся вторжению не Путина , а России! Воюет не Путин , а Россия , и не надо говорить что обычные россияне здесь не при чем! Как и у нас , воюет не просто армия , а воюем мы все! Убивает россиян не Зеленский - убиваем их мы все! Мы все участвуем в этом в той или иной степени! Не виновны в России только те , кто активно выступает против войны ! А у нас наоборот , те кто у нас поддерживают вторжение - тоже виновны в убийствах , те же уроды из опожопы!
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17.03.2022 22:35 Відповісти
фашисткий недобиток?
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17.03.2022 22:43 Відповісти
Шольц, так если бы эта ************** ********** сидела молча и не ***********, а если эти ***** двумя руками за *****, то хто ж им доХтор?
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17.03.2022 22:46 Відповісти
Шольц взялся защищать выходцев из России на самонадеянном предположении, что они все осознают и сделают правильные выводы. Он просто не хочет знать реального положения дел в этом вопросе, потому что правда всегда страшнее самообмана.
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17.03.2022 22:51 Відповісти
подху"ловский хвост! он такой же соучастник пуйловско-рашистской агрессии, как и вся расея. и у него в такой же степени руки в крови наших детей, как и у каждого рашиста!
возможно, он считает вполне допустимым, что те р2сские, которые живут в Германии и имеют доступ к любой информации, продолжают поддерживать кровавую агрессивную политику своей страны?
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17.03.2022 22:56 Відповісти
один путін винен, а страждають мільйони українців - якось не логічно виглядає. Одна людина, хоча і хвора на голову, не може принести страждання мільйонам людей, у цього психа є спільники і їх досить багато, також мільйони. Кожен рашист повинен відповідати в міру своєї вини, активні чи пасивні - всі росіяни спільники путіна.
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17.03.2022 23:02 Відповісти
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб всі москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
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17.03.2022 23:07 Відповісти
Рашисти +нацисти = вічний союз.
Хоча чому дивуватись Німеччина завжди мала тісні зв'язки з рашкою, починаючи з часів Катерини Другої.
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17.03.2022 23:08 Відповісти
Цюцюрейку тобі на рило,я їм при зустрічі плюю в морду,вони обтираютья та йдуть опустивши очі
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17.03.2022 23:31 Відповісти
Але хочу додати,що більшість знайомих росіян,допомогають біженцям,та збирають гроші на підтримку ЗСУ.
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17.03.2022 23:34 Відповісти
Как минимум 80% кацапов в других странах являются потенциальными сотрудниками московских спецслужб. А многие из них действующими. Западу следует их всех депортировать.
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17.03.2022 23:34 Відповісти
В свое оправдание пусть этот шольц тогда и замочит ху*ло - в сортире бункера или там же цианидом.
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18.03.2022 00:45 Відповісти
Та вы, фрицы, для нас все на одно лицо.
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18.03.2022 01:01 Відповісти
Он как и Гитлер не с Марса прилетел, не все немцы одобряли ту политику, однако ответили все, ибо свои проблемы надо было решить до того, они станут чужими, бомбы не будут спрашивать и интересоваться политическими взглядами, а посыпятся справедливым возмездием на рабов злобной империи Мордора!
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18.03.2022 06:16 Відповісти
Он плоть от плоти из глубинного народа мрачного и матершинного мордора, бандюган из шпаны питерской подворотни с зековскими понятиями и дешёвыми понтами последнего урки, как и 85% зоны бандитского анклава мимикриующего под страну
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18.03.2022 06:31 Відповісти
Молчал бы уж лучше сей канцлер о снисхождении к россиякам ,а продумывал бы как освободить от рашоккупации часть восточной Германии.Что гоняют и гнобят рашистов это очень хорошо,дабы не совали свои свиные рыла за границы рашестана
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18.03.2022 09:18 Відповісти
"

86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальное нападение на территории стран Европейского Союза, среди которых: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие. Такие результаты социологического опроса получила компания "Active Group".

75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша. Это логическое продолжение "военной спецоперации РФ", по мнению респондентов.

Более того, согласно опросу, 75% респондентов в той или иной степени допускают применение ядерного оружия правительством своей страны. "
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18.03.2022 10:13 Відповісти
Зря Вы господина Шольца оскорбляете. Он имел ввиду русских и русскоговорящих граждан, проживающих в Германии. Их ведь действительно не обвинишь в преступлениях Кремля.
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18.03.2022 21:13 Відповісти
Та невже? Зато Шольца можна сміливо звинувачувати у злочинах *******. Так, він разом з ху#лом винен у тому, що українців вбивають, Україну знищують. Як казав anti-colorados, що фрау штазі треба взяти за ніздрі, а я додам, що хєра шольца треба взяти за бубєнци. Доречі, прийде час і їх таки візьмуть за здєсь, як вже взяли хєра шрьодера.
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19.03.2022 00:01 Відповісти
майже сусіди
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18.03.2022 23:28 Відповісти
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