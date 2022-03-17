У тих, хто завищує вартість оренди житла у Хмельницькому, вилучатимуть квартири, - мер Симчишин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військова адміністрація має повноваження на вилучення житла у період воєнного стану. Тому у орендодавці, які завищують ціни на квартири, можуть вилучити житло.
Про це заявив мер Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"На фоні позитиву, солідарності, єдності, неймовірного сімейного бойового духу є окремі, ті, хто паплюжить славне ім’я хмельничанин, хто виставляє нас у не зовсім хорошому світлі перед тими, кого ми приймаємо. Є чимало випадків, коли ми бачимо різкий стрибок на оренду квартири. Квартира, яка коштувала 5 тис. грн на місяць, чомусь стала коштувати 22 тис. грн. Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті, на біженцях, які тікають з міст, які взяли на себе удар першими?" - розповів очільник міста.
"Розуміємо, що більшість цієї оренди не зовсім узаконена, але повірте, що ми знайдемо сили, аби не допустити спекуляції на тому, що є величезний попит. Ми скористаємось львівським досвідом і будемо опублікувати такі факти з адресами і прізвищами власників такого житла. Хай хмельничани знають "героїв", - додав Симчишин.
Мер Хмельницького заявив, що якщо буде бачити правдивість такої інформації, то звертатиметься до військового командування, до військової адміністрації, а вони мають на це повноваження, та вилучатимуть таке майно на користь держави. Воєнний стан, держава має право вилучати майно для потреб війська.
Будь ласка, зачекайте...
"Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану"
Закон України "
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану"
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