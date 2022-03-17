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оренда (86) війна (56124) житло (469) Хмельницький (260)

У тих, хто завищує вартість оренди житла у Хмельницькому, вилучатимуть квартири, - мер Симчишин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хмельницький

Військова адміністрація має повноваження на вилучення житла у період воєнного стану. Тому у орендодавці, які завищують ціни на квартири, можуть вилучити житло.

Про це заявив мер Олександр Симчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"На фоні позитиву, солідарності, єдності, неймовірного сімейного бойового духу є окремі, ті, хто паплюжить славне ім’я хмельничанин, хто виставляє нас у не зовсім хорошому світлі перед тими, кого ми приймаємо. Є чимало випадків, коли ми бачимо різкий стрибок на оренду квартири. Квартира, яка коштувала 5 тис. грн на місяць, чомусь стала коштувати 22 тис. грн. Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті, на біженцях, які тікають з міст, які взяли на себе удар першими?" - розповів очільник міста.

"Розуміємо, що більшість цієї оренди не зовсім узаконена, але повірте, що ми знайдемо сили, аби не допустити спекуляції на тому, що є величезний попит. Ми скористаємось львівським досвідом і будемо опублікувати такі факти з адресами і прізвищами власників такого житла. Хай хмельничани знають "героїв", - додав Симчишин.

Мер Хмельницького заявив, що якщо буде бачити правдивість такої інформації, то звертатиметься до військового командування, до військової адміністрації, а вони мають на це повноваження, та вилучатимуть таке майно на користь держави. Воєнний стан, держава має право вилучати майно для потреб війська.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Бариги, заспокойте свою ненажерливість, бо ідо вас може прийти горе.
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17.03.2022 21:27
+10
Вище написано - що зараз військовий стан. Квартири конфісковуються на користь Держави.
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17.03.2022 21:30
+8
Безоплатно двокімнатна в Києві військам НАТО. МОЖУ ЩЕ ДОМОВИТИСЯ ДЕСЬ НА 2 МІЛЬОНИ ВІСЬКОВИХ.
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17.03.2022 21:27
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Точно дієво.
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Вище написано - що зараз військовий стан. Квартири конфісковуються на користь Держави.
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17.03.2022 21:30 Відповісти
Тут лише одне питання - хто встановлює "справедливу ціну" ?
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17.03.2022 21:35 Відповісти
В Киеве сейчас хозяйка берет с меня только за коммуналку. Польша расселяет наших беженцев бесплатно. Это является ответом на ваш вопрос? Я не знаю, кем нужно быть, чтобы пытаться заработать в такое время.
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17.03.2022 21:39 Відповісти
Да .мои живут вообще ни копья не берут и не оформлены как беженцы,спасибо вам.
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17.03.2022 21:44 Відповісти
Гнидою, знаю таких. У мене в однушці тиждень жили знайомі з Харкова, жони та діти, потім розселили. Зараз переїхав до друга і віддали іншій сім'ї. Якось так. Бог все бачить, є поняття карма для тих сволот.
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18.03.2022 12:11 Відповісти
В военное время? Конечно
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17.03.2022 21:32 Відповісти
У нас в Миколаєві вилучаються автівки у нетверезих водіїв. Без усіляких судів та папірців. Їх попереджали.
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17.03.2022 21:38 Відповісти
Потім після війни юридично підковані громадяни зможуть вимагати у держави відшкодування вартості таких ТЗ. Закон
"Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану"
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17.03.2022 21:55 Відповісти
Юридично підкована людина не сяде п'яна за кермо, бо знає що у воєнний час її можуть полити чергою з АК за якісь зайві рухи чи дії які так ******** робити п'яна бикота за кермом.
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17.03.2022 22:14 Відповісти
Не сперечаюсь
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17.03.2022 23:01 Відповісти
Воєнний стан, держава має право вилучати майно для потреб війська.(с)
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17.03.2022 21:41 Відповісти
ти, подоляковий прихвостень чи дурник як цей? Гетманцев пропонує конфіскувати майно Джерело: https://biz.censor.net/n3326068
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18.03.2022 00:25 Відповісти
Ні. Вилучати у воєнний час можуть лише державне або комунальне майно на потреби оборони. Приватне майно громадян можна лише відчужити з подальшою компенсацією його вартості протягом 5 бюджетних періодів.
Закон України "
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану"
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Незаконно здавати квартиру в оренду без оформлення договору оренди у нотаріуса, що відбувається зараз скрізь при оренді житла, щоб уникнути податків. Я наприклад, здаю в оренду квартиру і як почалася війна зателефонував орендарю і сказав, що зараз будете сплачувати мені лише за комунальні послуги, а проживати безкоштовно. Тому що вважаю, що зараз наживатися на цьому не по людськи.
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17.03.2022 22:03 Відповісти
наживаєшся на комунальних послугах?
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18.03.2022 00:27 Відповісти
Здрасьте баба Настя.
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18.03.2022 08:44 Відповісти
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18.03.2022 12:13 Відповісти
Безоплатно двокімнатна в Києві військам НАТО. МОЖУ ЩЕ ДОМОВИТИСЯ ДЕСЬ НА 2 МІЛЬОНИ ВІСЬКОВИХ.
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17.03.2022 21:27 Відповісти
Бариги, заспокойте свою ненажерливість, бо ідо вас може прийти горе.
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17.03.2022 21:27 Відповісти
ще одне, заблоковане від тлумачного словника? Добре, що Сракашвіля вчасно втік, схуд, відійшов від дози, правда ж?
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18.03.2022 00:31 Відповісти
Стыдно! В Польше 2 мил наших беженцев. пишут. что там нет лагерей для переселенцев. всех разобрали поляки по своим домам. Стыдно!
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17.03.2022 21:43 Відповісти
Браво, пане Мер!
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17.03.2022 21:54 Відповісти
В Закарпатті так само!
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17.03.2022 21:58 Відповісти
По всій Європі зараз ціни в рази позростали .В Польщі посередній номер 400-500дол.за ніч
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17.03.2022 22:08 Відповісти
В сети есть карта отелей и волонтерских центров, которые расселяют бесплатно по всей Европе. А с мужиков пусть хоть 10тыс. у.е берут в сутки.
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17.03.2022 22:24 Відповісти
Жінка з двома дітьми.
Безкоштовно спортзали,дитсадки,як варіант переночувати.
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09.04.2022 23:58 Відповісти
У меня супруга с двумя детьми уже месяц живет БЕСПЛАТНО с питанием в Жешуве в отеле. Что вы мне хотите доказать? Предлагали школу, но сейчас у них и так дистанционное обучение запустили.
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10.04.2022 00:19 Відповісти
400-500дол.за ніч з повією у готелі на тиждень? Але ж ти й байкар.
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18.03.2022 00:33 Відповісти
Яка повія,який тиждень?
Обурився?
Сестра з 2 дітьми пробувала щось знайти
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10.04.2022 00:04 Відповісти
вообще то в случае конфискации,долджны вернуть стоимость
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18.03.2022 00:10 Відповісти
теліпає мовою, а цензор мавпує.
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18.03.2022 00:34 Відповісти
 
 