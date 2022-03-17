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Серед російських загарбників на Херсонщині є поліція з окупованого Криму та Краснодарського краю, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф,окупант

У Херсонській області нині, крім підрозділів російських збройних сил, зафіксована присутність поліції з Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.

"Крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму. Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції", - зазначаєтся у повідомленні.

За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
🤣
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17.03.2022 21:30
+9
Алеша Ступин
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17.03.2022 21:26
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Алеша Ступин
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17.03.2022 21:26 Відповісти
А хто ж насєлєніє буде дубасити?
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17.03.2022 21:28 Відповісти
сами себя
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17.03.2022 21:31 Відповісти
А там парочка залишилася- на те насЄлЄніЄ вистачить.
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17.03.2022 21:31 Відповісти
Ваша правда: черга за останніми жіночими труханами була більша за ті "мітинги" проти війни...
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Раби самі за собою приглянуть.
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17.03.2022 21:47 Відповісти
То так, Ваша правда, але яким дебілом треба бути, щоб відправити рабів "визволяти" вільних людей?
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17.03.2022 21:55 Відповісти
тобто награда должна быть и потолще и поглубже...
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Доброго ранку ми з України
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17.03.2022 21:28 Відповісти
От больны́е касапы скоро вас окружат куда тикать твари будете
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17.03.2022 21:29 Відповісти
Полицаи для контроля на временно оккупированных территориях. Надеюсь, будут дохнуть то тут, то там.
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17.03.2022 21:29 Відповісти
🤣
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17.03.2022 21:30 Відповісти
І нашо про таке повідомляти.
Операція має стати несподіванкою.
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17.03.2022 21:33 Відповісти
Отправляй в спам чувака, если у него нет мозгов. Вне зависимости прав он или нет.
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Каже, що Збройні сили інформацію оприлюднили.
Може це і деза.
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17.03.2022 21:36 Відповісти
Какой смысл того что ты написал? Разнести инфу и собрать лайков. Так что удали лучше. Любой хайпожор прямо сейчас враг. И мне всё равно кто это еще разносит.
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17.03.2022 21:44 Відповісти
Ти дійсно - дебіл чи лише вдаєш? Думаєш, кацапи не в курсі, бо шаряться виключно тут, щоб дочекатись якоїсь свєрхсєкрєтной інхвормациі від випадкових користувачів? Я тобі ще раз повторюю, телеграм-канал ЗСУ виклав відеозвернення з білорусами. То ж іди *****, упоротий.
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17.03.2022 21:54 Відповісти
Твои сообщения удалили. Как бы то ни было - не рассшаривай такое. Пожалуйста. Даже если кто-то другой сделал. И не обижайся. Я против тебя лично ничего не имею.
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17.03.2022 21:58 Відповісти
Щоб кацапи сралися навіть у ві сні. Прибуття іноземних добровольців теж було таємницею? Нічого не повідомлялось у новинах? А чого ж так? Це психологічний тиск на кацапів.
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Такі справи треба робити тихо, а не трубити на кожному вуглі, надіюсь є достатньо засобів проти ворожих пташок.
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Ляп як віл у калюжу, навіщо ти здаєш це все!?
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Только не подпускайте к клумбам и следите, чтобы не разбувались.
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Скорее бы доставили тасячи Дронов Свитчблейд утилизация ватное техники пойдет ещё в большем количестве. Отличная вещь с ценой всего 6 тысяч баксов
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17.03.2022 21:33 Відповісти
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Так это у них ещё с февраля месяца
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Могилизация стала реальностью.
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17.03.2022 21:35 Відповісти
как можно назвать русских солдат? смертники.
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Америка выпускает дроны-камикадзе.

А путин выпускает своих солдат-камикадзе.
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17.03.2022 21:36 Відповісти
Это не солдат камикадзе это солдат фарш
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17.03.2022 21:41 Відповісти
Они там враги для всех жителей области. Ничего у них не получится как на Донбасе, где почти 90 % населения было за сближение с россией. Это для них долгоиграющая мина.
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Мне интересно как они их кормить думают. Им и ОРДЛО теперь кормить надо - ведь пенсий им теперь не дадут.
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17.03.2022 21:45 Відповісти
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках, грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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18.03.2022 00:22 Відповісти
 
 