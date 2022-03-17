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Німеччина (4506) Путін (21420) Росія (47118) Мельник Андрій (224) Шольц Олаф (714)

Це війна Росії на знищення України, а Путін лише верхівка айсбергу, - посол Мельник відповів Шольцу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мельник,андрій

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заперечив канцлеру Німеччини в тому, що у війні винен виключно Путін, а не всі росіяни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін – це лише верхівка айсберга", - зазначив Андрій Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц закликав німців не ображати вихідців з РФ: "Це війна Путіна, він відповідає"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
100% пане Мельник. І додати нічого.
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17.03.2022 21:43
+36
нацисти/рашисти, яка різниця
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17.03.2022 21:43
+26
Нічим вони не відрізняються.
Можливо одиниці, а так все одне і теж.
Ненависть до українців в кацапських генах закладена.
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17.03.2022 21:48
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нацисти/рашисти, яка різниця
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17.03.2022 21:43 Відповісти
Другі- значно гірші. І мають бути нещадно ******** по всьому світу.
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17.03.2022 21:47 Відповісти
перші не усвідомили, тільки почали відмиватись і тут знову в гівно
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17.03.2022 21:49 Відповісти
Дурня треба вчити, бюргер не розуміє природу з"явлення *****(
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17.03.2022 21:43 Відповісти
Усе він розуміє- і це робить його значно гіршим за дурня. Бо він хитра жадібна сволота.
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17.03.2022 21:48 Відповісти
цей бюргер з дитячого садочка знає, шо таке колективна відповідальність німців за злочини Гітлера,

тому зараз він тупо ліпить дурника
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17.03.2022 22:18 Відповісти
По голове в следующий раз стукни,мож он под гипнозом
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17.03.2022 21:43 Відповісти
Да, именно так!!!
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17.03.2022 21:43 Відповісти
100% пане Мельник. І додати нічого.
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17.03.2022 21:43 Відповісти
Мне кажется ,что Шольц имел в виду руцких ,которые живут в Германии..Но ответ Мельника-корректный.
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17.03.2022 21:44 Відповісти
Нічим вони не відрізняються.
Можливо одиниці, а так все одне і теж.
Ненависть до українців в кацапських генах закладена.
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Є "ватний синдром":
Чим далі ватник живе від Рашки - тим більшій він патріот Путіна.
Це реально доказано опитуваннями.
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17.03.2022 21:48 Відповісти
Те руцкие в Германии митинги устраивают, чтоб беженцев из Украиньі не пускать, на камеру говорят, что украинцьі второй сорт и не нужньі здесь в Германии
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17.03.2022 22:05 Відповісти
Русские по всему миру, а особенно в Германии - это мерзкая вонючая вата.
Вопрос только в том, почему они в свою говень не возвращаются, а любят ***** издалека.
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17.03.2022 22:38 Відповісти
они везде такие..
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18.03.2022 00:23 Відповісти
Немецкая толерантность уже за.бала.
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Не вистачає їм бімб російських. Зразу би зарусофобили.
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17.03.2022 21:49 Відповісти
Ксения,
у нас есть один знакомый руссак…….ура-)(уйло-патриот……..у него дальние родственники живут в Харькове…….Вы бы его сейчас послушали=>«любовь» как бабка отшептала……
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17.03.2022 21:54 Відповісти
это им повезло.
Слышал, как тетка с подвала дома во время бомбежки звонила родичам в кацапию и истерично вопила "прекратить стрелять".
И что вы думете они ей сказали? Это вас ВСУ бомбит...
После этого тетка до конца налета больше ни звука не проронила...ушла с квадратными глазами....
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18.03.2022 00:26 Відповісти
Демілітаризація і заборона на діяльність українських спецслужб, - головна мета рф у мирному договорі - https://texty.org.ua/fragments/106010/vytik-iz-rosijskyh-specsluzhb-vijskovoyi-peremohy-buty-ne-mozhe-treba-navyazuvaty-***********-psevdo-myrnyj-dohovir/?src=main
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17.03.2022 21:45 Відповісти
за росіянським військовим кораблем
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17.03.2022 21:46 Відповісти
Німці в своєму репертуарі.Скільки ж грошей бургери вклали в парашу що так сруть від страху?
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17.03.2022 21:45 Відповісти
навпаки, московіти в німчуру
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Вони знають, які компанії зараз по-хижацьки, по-вампірськи заробляють у Росії й оплачують своїми грошима масові вбивства українців,

французькі та німецькі Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes та Adidas.
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Останнє опитування на Рашці:
71%(!) ПІДТРИМУЮТЬ ВІЙНУ в Україні!
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17.03.2022 21:45 Відповісти
92% поддерживают. Ровно столько, сколько было за оккупацию Крыма, остальные, которые, типа против просто не хотят жить в северной Корее, боятся санкций и грядущего звиздеца. Знали бы, что за геноцид украинцев ничего им не будет - снова было бы 92% за.
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17.03.2022 22:06 Відповісти
Достойна відповідь.
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Они там на все готовы только бы уничтожить нас,не все конечно
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17.03.2022 21:45 Відповісти
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб всі москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
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17.03.2022 23:27 Відповісти
Добре хоч посол розуміє, треба заявити що вчорашня моль з плакатом на рутв то насправді агент інформаційної війни, вони завжди намагаються очолити ворожі до себе настрої, організації чи країни.
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17.03.2022 21:46 Відповісти
Мельнику респект! шольц - чмо! кацапи колективно відповідальні за війну й смерті в Україні.
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Шварценеггеру это тоже раскажите! А то очевидно что у человека немецкие корни, мешают здраво оценивать происходящее.
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Не нужно со Шварцем сравнивать! Он пытается достучаться до тех мокшан, у которых мозг еще не полностью заплесневел. Кто его послушает, если он начнет с оскорблений? Шварц - кумир миллионов. Если до ста человек из паРаши его послание дойдет - уже замечательно.
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17.03.2022 22:16 Відповісти
Это нездоровая тенденция! Швар заявил что он любит русский народ, Олух Шмольц заявил что русский народ ни в чем не виноват, российские олигархи поют тоже самое, это все очень опасно! Завтра мировые "лидеры" проститутки запоют песню что надо снимать санкции которые вредят ни в чем невиновным хорошим россиянам, ибо у кого-то ребенок страдает потому что кушать нужно что-то, что под санкциями, а кому-то нужно лекарство что под санкциями, и т.д.
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17.03.2022 22:28 Відповісти
Вони реально думають, що в кацапів є якась вєлікая культура і творчість.
А реально все тримається на діячах 18-19 століть. Те, що Сралін майже всіх мислячих знищив і тепер родяться одні дебіли, європейці ще не знають.
Достоєвскій *****. Пушкін *****. Айвазовскій *****.
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17.03.2022 22:43 Відповісти
От на Айвазовського не треба гнати. Ованес Геворкович Айвазян народився в сім'ї вірменського крамаря, родина якого переселилася до Криму з Галичини в 1812 році, куди його предки потрапили із Західної Вірменії, яка належала Османській імперії (с). Це потім кацапські уроди його перейменували на Івана Константіновіча. І писав він не лише море і русскіє ваєнниє караблікі, у нього є чудовий цикл українських сюжетів. Він не винен, що московіти вкрали його національну ідентичність. Ви ще Вагнера-старшого звинуватьте, що був улюбленим композитором самі знаєте кого.
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27.03.2022 20:26 Відповісти
Русский - это высшая мера человеческой мерзости.
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17.03.2022 21:48 Відповісти
70 процентов имперцев великой жыдоугрофиннобурятии вкупе с гундяйкиным одобряют бомбардировки роддомов и детских приютов клятой азовохохляндии...
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17.03.2022 21:49 Відповісти
союз Германіі та раші. Здається таке вже було.
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17.03.2022 21:49 Відповісти
Неодноразово
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17.03.2022 22:06 Відповісти
Это же не канцлер, это дебил! Пускай сьездит в парашу, ему там быстро мозги вправят....
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17.03.2022 21:49 Відповісти
ну що я вітаю пана Шольца , на наступних виборах він зі своєю партією пролетить як фанера над Берліном !
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17.03.2022 21:51 Відповісти
Нашому послу , пану Мельнику респект 👍🏼👍🏼🙁


, так як нас вбивають прості кацапи ,
яким ху@ло дав команду фас на знищення українськоі націі 😠
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17.03.2022 21:52 Відповісти
Мабуть найкращий з наших послів: розум ,харизма, інтелігентність і стальні тестикули.
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17.03.2022 21:59 Відповісти
я думаю ему сейчас стало легче работать...
до этого он волал и бился головой об стенку -и никто не слышал..
А теперь стал уважаемым человеком... по праву!
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Так то путя сидів за штурвалом літака шо скинув бомбу на дім с нашими дітлахами?! То бункерний насилує нашіх дівчат в окупації?!
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17.03.2022 21:52 Відповісти
Що вже казати про кацапів, якщо наші хохли в рашці те ж саме гундосять, підтримуючи сатану путлера і спробуй їм докажи, що у нас творять ці нелюди, вони тільки вірять в зомбоящик, скрізь у світі етнічні українці підтримують нашу боротьбу проти раши, тільки українці в раші поводяться як останні ...
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Геномна модифікація зайвою хрюкосомою
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17.03.2022 22:05 Відповісти
Нормальний українець в парашу ніколи не поїде.
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17.03.2022 22:40 Відповісти
👍👍
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17.03.2022 23:25 Відповісти
Таки так, ще пуйла не було а ця орда лізла в Україну, грабувала, вбивала, плюндрувала. Мало відбити орду, бо вона прийде знов. орду треба знищіти.
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17.03.2022 21:56 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 21:59 Відповісти
Шольц наслідок згвалтування фройляйн- виблдок
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17.03.2022 22:03 Відповісти
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17.03.2022 22:16 Відповісти
Браво, Мельник!
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17.03.2022 22:17 Відповісти
Не дарма кацапська пропаганда десятиліттями працювала в Європі, особливо в Німеччині, ще й посіяна на почутті вини німців.
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17.03.2022 22:39 Відповісти
Там вроде сша обещали вознаграждение за инфу о капиталах приближенных к Путину) сообщаю Шольц карманный кошелёк ушлепка - проверьте ег
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17.03.2022 23:45 Відповісти
Яке мовчазне?
Вони 70% за війну!
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18.03.2022 06:51 Відповісти
Виправдовуя оточення путіна, німці виправдовують самі себе часів другої світової війни, і це вказує на те що вони нічим не відрізняється від своїх дідів, тобто по логиці Шольца гімлер,гесс,борман,герінг не винні і ні за що були страчені, такова релія сьогодення і я б не здивувався що такі як Шольц, Меркель на приватних вечерях співають хіти Німеччини 30-40 років минулого століття, при цьому більшість німців підтримують нашу країну.
P.S. подивиться хто до недавнего часу (а німці якоюсь мірою і до тепер) підтримував росію - Угорщина, Італія, Чехія ( в особі президента)...
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19.03.2022 19:29 Відповісти
 
 