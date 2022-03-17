Стефанчук - Шольцу: "Вважаєте, що тільки Путін нищить Україну? А війська РФ? Не обманюйте себе"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів канцлеру ФРН Олафу Шольцу на його слова про неприпустимість образ росіян через вторгнення РФ до України.
Про це спікер ВР повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане канцлер Олаф Шольц, Ви справді вважаєте, що один путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?
Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ", - підсумував він.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.
Будь ласка, зачекайте...
-Україна - братська країна, але ми будемо її демілітаризовувати мілітарно
-Росія не нападала на Україну , але Україна обов'язково має перестати захищатися.
-Спеціальна операція проти України - це не війна , а ось економічні санкції проти росії - це війна.
-Війна розпочалася для того, щоб не розпочалася війна.
Призивників не відправляли в Україну, але дехто з них там загинув .
-Пологовий будинок розбомбили, бо там сиділи нацисти, переодягнені вагітними жінками, але його все одно розбомбили, але не росіяни
-Спеціальна операція проходить за планом, війська не зустрічають опору, але за 20 днів вдалося лише захопити Херсон і оточити Маріуполь.
-Усі українські літаки було знищено ракетами на аеродромах. Але через 3 тижні Україна підло бомбила ними Білорусь .
-Російськими ТВ-каналами бажати смерті українцям можна , але бажати смерті російським окупантам у Фейсбуці - це екстремізм.
Додам від себе ще кілька реалістичних "тез"
-Вони розраховували на зустріч в Україні квітами, але не думали, що вони такі вибухонебезпечні
-Україна - це видумана країна, але ця видумка в невдовзі коштуватиме росіянам прискореним попаданням до життя у придуманому Путіним "раю"
-Помилка архітектора: -Захотів створити "Третій Рим", а побудував "Содомське п'ятиграддя" -
-Якщо хтось думає, що російський народ просто одурманений пропагандою, то він глибоко помиляється.
Віками менталітет російського народу виховувався на злобі, ненависті до сусідніх народів, привчався до п'янства, розгільдяйства, зверхності, безапеляційності, снобізму, злодійства, до культу сили а не права, до терору, геноциду, безкультур'я, загарбництва та мародерства... як своїх так і чужих, до аморальності відносин, до гри без правил настільки... - що ці риси стали генетичними !
Вони здебільшого - це переконані та злісні нацисти а їх єдність в цьому-фашистська.
Зараз "заляпавшийся винуватий" тільки одна країна.
Тому дійсно, "відпетлять" може і не вийти.
французькі та німецькі Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes та Adidas.
@V_Omelyan
Канцлер Шольц пише, що у кривавій різанині в Україні винуватий лише Путін, а не всі росіяни. Так, а чого тоді німці досі вибачаються за нацизм? Сказали б, що це все Гітлер, а вони взагалі були не в курсі ситуації і ні в чому участь не брали
Эти отпрыски нацистов .делили Европу в своих кабинетах с парашей.разорвали Польшу .Теперь эти невинные существа настолько перекрасились и такие миролюбивые что плюнуть негде.Но свой мир они опять упорно видят с Парашай на руинах всего остального. мы все наблюдаем как ведет себя Германия . и как всячески они пытаются подлезать ху*лу. Вся та верхушка уперлась ногами руками и лбами в поддержке пуйленыша. Военные.политики. и это то что вскрылось. Командующий немецким флотом вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.Бывший.мат.. его.командующий флотом говорит и призывает к действиям что ***** может брать что хочет. Федеральный канцлер Германии Шрёдер . завел влиятельную политическую и не только элиту в трубу ху*ла ..нет смысла перечислять. они все там на деньгах и ресурсах ху*ла .все остальное им по*ер .
А от за яким хером український президент чи не половину промови приділяє намаганням пробудити совість свинособак, нікому не відомо
70% русских поддерживают войну. Нация заболела нацизмом. И лечить ее нужно голодом!