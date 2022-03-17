Стефанчук - Шольцу: "Вважаєте, що тільки Путін нищить Україну? А війська РФ? Не обманюйте себе"

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів канцлеру ФРН Олафу Шольцу на його слова про неприпустимість образ росіян через вторгнення РФ до України.

Про це спікер ВР повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане канцлер Олаф Шольц, Ви справді вважаєте, що один путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?

Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ", - підсумував він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.

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