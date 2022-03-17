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Стефанчук - Шольцу: "Вважаєте, що тільки Путін нищить Україну? А війська РФ? Не обманюйте себе"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

руслан,стефанчук

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів канцлеру ФРН Олафу Шольцу на його слова про неприпустимість образ росіян через вторгнення РФ до України.

Про це спікер ВР повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане канцлер Олаф Шольц, Ви справді вважаєте, що один путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?

Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ", - підсумував він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України.

Також читайте: Німеччина обіцяє Україні подальшу підтримку, але НАТО не втручатиметься у цю війну, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін - це лише верхівка айсберга.
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17.03.2022 21:54
+20
Шольц- знахабнілий Гандон. Кацапська,нацистська тварюка. Курвин виплодок!!!
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17.03.2022 21:54
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Та нацистська підла тварюка
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17.03.2022 21:56 Відповісти
а ЩО таке русскіє? Це не нація, це опрєдєлєніє холопства, КАКИЕ?
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17.03.2022 22:05 Відповісти
Загалом кілька головних , але абсурдних тез від Путіна про нинішню війну дев'ять. І кожна з них - абсурдна

-Україна - братська країна, але ми будемо її демілітаризовувати мілітарно

-Росія не нападала на Україну , але Україна обов'язково має перестати захищатися.

-Спеціальна операція проти України - це не війна , а ось економічні санкції проти росії - це війна.

-Війна розпочалася для того, щоб не розпочалася війна.

Призивників не відправляли в Україну, але дехто з них там загинув .

-Пологовий будинок розбомбили, бо там сиділи нацисти, переодягнені вагітними жінками, але його все одно розбомбили, але не росіяни

-Спеціальна операція проходить за планом, війська не зустрічають опору, але за 20 днів вдалося лише захопити Херсон і оточити Маріуполь.

-Усі українські літаки було знищено ракетами на аеродромах. Але через 3 тижні Україна підло бомбила ними Білорусь .

-Російськими ТВ-каналами бажати смерті українцям можна , але бажати смерті російським окупантам у Фейсбуці - це екстремізм.

Додам від себе ще кілька реалістичних "тез"

-Вони розраховували на зустріч в Україні квітами, але не думали, що вони такі вибухонебезпечні

-Україна - це видумана країна, але ця видумка в невдовзі коштуватиме росіянам прискореним попаданням до життя у придуманому Путіним "раю"

-Помилка архітектора: -Захотів створити "Третій Рим", а побудував "Содомське п'ятиграддя" -

-Якщо хтось думає, що російський народ просто одурманений пропагандою, то він глибоко помиляється.
Віками менталітет російського народу виховувався на злобі, ненависті до сусідніх народів, привчався до п'янства, розгільдяйства, зверхності, безапеляційності, снобізму, злодійства, до культу сили а не права, до терору, геноциду, безкультур'я, загарбництва та мародерства... як своїх так і чужих, до аморальності відносин, до гри без правил настільки... - що ці риси стали генетичними !
Вони здебільшого - це переконані та злісні нацисти а їх єдність в цьому-фашистська.





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17.03.2022 22:16 Відповісти
Важко непогодитись. Слава Україні!
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17.03.2022 23:54 Відповісти
Арнольд Шварценеггер тоже заявляет что русские очень добрые, щедрые и светлые люди, которых от очень любит, просто у них путин плохой.
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Кацакретинизм в тяжкій формі
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17.03.2022 21:55 Відповісти
Путін - це концентрат менталітету росіян...
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17.03.2022 22:27 Відповісти
Это очевидно! Но только не всем как видишь.
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17.03.2022 22:29 Відповісти
Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін - це лише верхівка айсберга.
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17.03.2022 21:54 Відповісти
Шольц- знахабнілий Гандон. Кацапська,нацистська тварюка. Курвин виплодок!!!
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17.03.2022 21:54 Відповісти
так он и похож на рязанскую морду, потомок кацаских насильников...
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17.03.2022 22:30 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 21:55 Відповісти
Ось і вся сутність "партнерів", вже навіть не завуальовано, як робила піонерка Меркель.
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17.03.2022 21:55 Відповісти
Ну,вообще-то, Вермахту в Нюрнберге удалось отпетлять от ответственности и там все свалили на СС.Рашисты сейчас делают геноцид руками своей армии без каких-либо карательных структур и отпетлять в случае суда над ними вряд ли получится.
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17.03.2022 21:57 Відповісти
Вермахту "вдалося відпетлять", тому що у Другу Світову ВСІ країни бомбили міста, жінок-дітей, використовували пропаганду, терор, геноцид, не гуманну зброю, то що.
Зараз "заляпавшийся винуватий" тільки одна країна.
Тому дійсно, "відпетлять" може і не вийти.
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17.03.2022 22:11 Відповісти
Якщо кацапня програє, а ***** ліквідують, то вони з радістю віддадуть своїх вояк і навіть таке гівно як гіркіна на міжнародний трибунал в обмін на зняття санкцій. Нічого людяного в кацапах нема, ні по відношенню до своїх ні по відношенню до чужих. В очах кацапам інший кацап просто м'ясо котрому можна швабру в зад засунути. От такий у нас сусід, причому він був таким усю історію.
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17.03.2022 22:30 Відповісти
Вони знають, які компанії зараз по-хижацьки, по-вампірськи заробляють у Росії й оплачують своїми грошима масові вбивства українців,

французькі та німецькі Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes та Adidas.
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17.03.2022 21:57 Відповісти
вата то назавжды...не тратьте время...
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17.03.2022 21:57 Відповісти
Volkswagen, BMW, Mercedes та Adidas заявляли об остановке бизнеса на расее
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan



Канцлер Шольц пише, що у кривавій різанині в Україні винуватий лише Путін, а не всі росіяни. Так, а чого тоді німці досі вибачаються за нацизм? Сказали б, що це все Гітлер, а вони взагалі були не в курсі ситуації і ні в чому участь не брали
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17.03.2022 22:01 Відповісти
Окрім кацапів пізди тре дати і Шольцу
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17.03.2022 22:03 Відповісти
,,,,при очній зустрічі наваляти Шольцу по іпальніку і сказати ,це не я, а український народ образився на Тебе прорашистського фріцовського шнурка,
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17.03.2022 22:04 Відповісти
Стефанчук заслужил это блюдо.Руслан. сьешь этого Шольца .
Эти отпрыски нацистов .делили Европу в своих кабинетах с парашей.разорвали Польшу .Теперь эти невинные существа настолько перекрасились и такие миролюбивые что плюнуть негде.Но свой мир они опять упорно видят с Парашай на руинах всего остального. мы все наблюдаем как ведет себя Германия . и как всячески они пытаются подлезать ху*лу. Вся та верхушка уперлась ногами руками и лбами в поддержке пуйленыша. Военные.политики. и это то что вскрылось. Командующий немецким флотом вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.Бывший.мат.. его.командующий флотом говорит и призывает к действиям что ***** может брать что хочет. Федеральный канцлер Германии Шрёдер . завел влиятельную политическую и не только элиту в трубу ху*ла ..нет смысла перечислять. они все там на деньгах и ресурсах ху*ла .все остальное им по*ер .
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17.03.2022 22:16 Відповісти
в кой то веки пухлый,выдал на гора здравую мысль...
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17.03.2022 22:17 Відповісти
Володимир Путін насправді не хоче миру. Тож для припинення війни в Україні можуть знадобитися додаткові санкції проти країни-агресора.
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17.03.2022 22:26 Відповісти
Будущий военный союз исключит подавляющее большинство нынешних европейских "государств",это думаю уже понятно полноценным(в известном смысле) членам НАТО. Государствам среднего рода,коим стала теперь и Германия, не место среди харизматичных стран. Удел остальных чистить рыцарские доспехи( так вырывалось слово ботинки) дрожащими руками.😎 Великобритания,США,Канада,Турция,Украина,Австралия, Япония. +Иран и Китай- это идеальный и вечный мир,но безусловно такой вариант потребует мастерства эквилибристики. Надеюсь разум всех перечисленных одержит победу.✌️
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17.03.2022 22:28 Відповісти
Канцлер чи зовсім дурний чи прикидається. Як можна було такого канцлером вибрати.
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17.03.2022 22:29 Відповісти
Надо на напомнить Шольц что все 8 лет Германия сотрудничала с рашей в производстве оружия
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17.03.2022 22:36 Відповісти
Шольц чітко висловився щодо виходців з рашки у Німеччині. До чого тут військові?
А от за яким хером український президент чи не половину промови приділяє намаганням пробудити совість свинособак, нікому не відомо
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17.03.2022 22:41 Відповісти
О, гер Шольц просто не знает мнение простого русского народа о себе и тех русских, которые являются жителями его страны.
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17.03.2022 23:02 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 23:07 Відповісти
Не так нужно было сказать.

70% русских поддерживают войну. Нация заболела нацизмом. И лечить ее нужно голодом!
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18.03.2022 06:47 Відповісти
 
 