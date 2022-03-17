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Конгрес США схвалив законопроєкт про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

конгресс

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про зупинення нормальних торговельних відносин

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Антон Геращенко.

"Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про зупинення нормальних торговельних відносин із Росією та Білоруссю", - зазначається у повідомленні.

За позбавлення РФ статусу найбільшого сприяння торгівлі проголосували 424 члени Палати представників, вісім конгресменів виступили проти.

Таким чином, законопроєкт підтримали понад дві третини членів палати, що потрібно для його передання на розгляд до Сенату Конгресу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
У зад до срср!
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17.03.2022 21:52
+6
В ГУЛАГ.
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17.03.2022 21:53
+5
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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17.03.2022 21:53
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У зад до срср!
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17.03.2022 21:52 Відповісти
В ГУЛАГ.
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Ніт, саме "у зад"
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17.03.2022 22:42 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Росія - тюрма народів. Там і так уже майже всі денацифіковані. Без роду, без племені. Яничари
Тому такі злі і готові вбивати
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17.03.2022 22:05 Відповісти
Таким темпом скоро почнете бомбити Воронєж.
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Ну с пуйлом все понятно, а вот усатому пора паниковать)))
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17.03.2022 21:54 Відповісти
Северная Корея по сравнению с Рашкойрайская страна
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17.03.2022 21:56 Відповісти
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17.03.2022 22:03 Відповісти
Великие слова позор руским https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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17.03.2022 22:03 Відповісти
нормальных ? а не нормальных? т.е. как бы не совсем всех ?
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17.03.2022 22:04 Відповісти
Це дає змогу вводити будь-які мита і фактично заблокувати торгівлю з нацистською федерацією, яка тепер прирівнюється до країн, які не є членами СОТ. На черзі- таке саме рішення від ЄС
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17.03.2022 23:02 Відповісти
Вот, чудесная новость на ночь, забанить любые торговые операции свинособак и бульбофюрера
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17.03.2022 22:41 Відповісти
 
 