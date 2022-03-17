Конгрес США схвалив законопроєкт про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про зупинення нормальних торговельних відносин
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Антон Геращенко.
"Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про зупинення нормальних торговельних відносин із Росією та Білоруссю", - зазначається у повідомленні.
За позбавлення РФ статусу найбільшого сприяння торгівлі проголосували 424 члени Палати представників, вісім конгресменів виступили проти.
Таким чином, законопроєкт підтримали понад дві третини членів палати, що потрібно для його передання на розгляд до Сенату Конгресу США.
Топ коментарі
+12 Яукр
показати весь коментар17.03.2022 21:52
+6 Планшет Студента
показати весь коментар17.03.2022 21:53
+5 Планшет Студента
показати весь коментар17.03.2022 21:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тому такі злі і готові вбивати