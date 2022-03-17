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Розраховуємо, що Китай вплине на Путіна для врегулювання ситуації в Україні, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,цзіньпін

У Вашингтоні сподіваються, що Китай вплине на РФ у зв'язку з подіями в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми віримо, що особливо у Китаю є обов'язок скористатися своїм впливом на президента Путіна та захистити міжнародні правила та принципи, на збереження яких Китай претендує", - сказав він.

Водночас Блінкен нагадав, що події в Україні стануть однією з тем запланованої на п'ятницю телефонної розмови президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

"Президент Байден говоритиме з головою КНР Сі Цзіньпіном завтра і дасть ясно зрозуміти, що Китай понесе відповідальність за будь-які дії на підтримку російської агресії, і ми не вагатимемося з тим, щоб змусити платити за рахунками", - наголосив Блінкен.

Пізніше представник Білого дому Джен Псакі заявила, що розмова Байдена та Сі Цзіньпіна дозволить прояснити ставлення Китаю до ситуації в Україні.

Також дивіться: "Нам до лампочки ваши сети... Лишь бы телевизор работал", - росіяни про блокування соцмереж. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Только спецоперация Китая в Сибири может убедить тупого ху.ла
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17.03.2022 21:57
+6
Единственное высокоточное оружие России - это телевизор. Поражает мозг даже если его нет
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17.03.2022 22:08
+4
Китай себе на уме... поэтому сильно "розраховувать" не надо... наблюдаем !!!
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17.03.2022 22:02
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Китай не зможе відказати Амереці
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17.03.2022 21:56 Відповісти
Путін погрожуватиме навіть ядерному Китаю, що їбане по ним ядерною зброєю
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17.03.2022 21:59 Відповісти
Дракона бійка не потрібна, він і так з'їсти СВІЙ шматок рашки.
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17.03.2022 21:56 Відповісти
Только спецоперация Китая в Сибири может убедить тупого ху.ла
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17.03.2022 21:57 Відповісти
Побачимо чи вийде. Якщо вони дійсно погодились повпливати на плєшь.
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17.03.2022 21:58 Відповісти
не Розраховуйте, бо воно кончєне!!!!!!!!
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17.03.2022 21:58 Відповісти
В Україні " ситуація " чи подія , і треба путіну знову допомти зберегти обличчя . З вами все ясно , ждіть його в гості . Незабаром це станеться .
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17.03.2022 21:59 Відповісти
пенопласт между ушами на мозг просто нереально...
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Звичайно вплине але в обмін на великій шматок.
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17.03.2022 22:00 Відповісти
Китай себе на уме... поэтому сильно "розраховувать" не надо... наблюдаем !!!
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17.03.2022 22:02 Відповісти
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17.03.2022 22:06 Відповісти
Единственное высокоточное оружие России - это телевизор. Поражает мозг даже если его нет
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17.03.2022 22:08 Відповісти
тоні, ти сам в це віриш шо два іпанутіх, пінь і ***** можуть дійти до якоїсь розумної думки?
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17.03.2022 22:08 Відповісти
Два дєбіла -- ета сіла.
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17.03.2022 22:11 Відповісти
зборище стрілочників.... Блінкен, Сі,...

Якби в Україні з наших українців-козаків не утворилася Спарта, то хто-зна, де б пу**** зараз був ?
Мабуть у тих, хто дуже висловлював стурбованість....
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17.03.2022 22:09 Відповісти
JaziraNews


@JaziraNews3

·
23 ч



"Мы, немцы, совершившие в нашей истории столь чудовищные военные преступления на территории Украины, своевременно не защитили Украину и слишком долго были заодно с военным преступником", - заявил Михаэль Бранд из фракции ХДС/ХСС.
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17.03.2022 22:13 Відповісти
с добрым утром Бранду...
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18.03.2022 00:11 Відповісти
На нього , собаку, може вплинути тільки зашморг
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17.03.2022 22:15 Відповісти
китай ждет своего часа и будет опускать эрефию любыми путями. азиатам веры нет
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17.03.2022 22:31 Відповісти
Блінкену не треба розповідати що буде говорити Байден. По-перше це не коректно по відношенню як до Байдена, так і до голови КНР. Я думаю, що Байден мудра людина і мовою ультиматуму і попереджень говорити не буде. Лідери двох супердержав повинні адекватно реагувати на те, що робить Росія в Україні, і прагнути зупинити Путіна. В даній ситуації хід має бути за Сі Цзіньпіном, так як ходи Байдена поки що очікуваного результату не дали. Китай, без зайвої помпи, за короткий час здійснив величезний технологічний прорив і на сьогодні має один з найпотужніших в світі воєнний потенціал з яким має рахуватися США, а тим більше Росія.
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17.03.2022 22:45 Відповісти
...просит Китай повлиять на Россию!? Во стыдоба...так попросите Китай чтобы немного порядок навел сначала в Штатах!!!
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17.03.2022 23:59 Відповісти
 
 