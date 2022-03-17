Розраховуємо, що Китай вплине на Путіна для врегулювання ситуації в Україні, - Блінкен
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У Вашингтоні сподіваються, що Китай вплине на РФ у зв'язку з подіями в Україні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми віримо, що особливо у Китаю є обов'язок скористатися своїм впливом на президента Путіна та захистити міжнародні правила та принципи, на збереження яких Китай претендує", - сказав він.
Водночас Блінкен нагадав, що події в Україні стануть однією з тем запланованої на п'ятницю телефонної розмови президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.
"Президент Байден говоритиме з головою КНР Сі Цзіньпіном завтра і дасть ясно зрозуміти, що Китай понесе відповідальність за будь-які дії на підтримку російської агресії, і ми не вагатимемося з тим, щоб змусити платити за рахунками", - наголосив Блінкен.
Пізніше представник Білого дому Джен Псакі заявила, що розмова Байдена та Сі Цзіньпіна дозволить прояснити ставлення Китаю до ситуації в Україні.
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Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай. Джерело: https://censor.net/ua/n3325796
Якби в Україні з наших українців-козаків не утворилася Спарта, то хто-зна, де б пу**** зараз був ?
Мабуть у тих, хто дуже висловлював стурбованість....
@JaziraNews3
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23 ч
"Мы, немцы, совершившие в нашей истории столь чудовищные военные преступления на территории Украины, своевременно не защитили Украину и слишком долго были заодно с военным преступником", - заявил Михаэль Бранд из фракции ХДС/ХСС.