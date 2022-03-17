Росія порушила Основоположний акт НАТО-РФ і сама вийшла з нього, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Докори Росії щодо порушення з боку НАТО Основоположного акта НАТО - Росія не мають жодного сенсу, тому що саме Росія грубо порушила принципи документа, що означає її фактичний вихід з цієї угоди.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Росія порушила та вийшла з Основоположного акта НАТО - Росія. Вона зробила це не один раз. Де-факто, вона робила це кожного дня, починаючи з незаконної анексії Криму у 2014 році. Тому що Основоположний акт НАТО - Росія чітко визначає, що сторони мають поважати суверенітет та територіальну цілісність кожної європейської держави в межах її міжнародно визнаних кордонів. Шляхом анексії Криму Росія порушила цей акт", - сказав він.
За його словами, Росія продовжила порушувати Основоположний акт, коли почала дестабілізацію на сході України.
"Таким чином, ми маємо запобігти ескалації, запобігти тому, щоб війна в Україні, яка є руйнівною та смертельною, не перетворилася навіть у ще більш руйнівну, небезпечну та смертельну, не переросла у повномасштабну війну між НАТО і росією. Саме для того, щоб Москва не мала сумнівів у нашій рішучості, ми наростили сили на сході Альянсу", - додав Столтенберг.
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@gudkov_g
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1 ч
Обстрел и разрушение сегодня детского сада в Харькове говорит о том, что путинские генералы уже в истерике и палят вообще по площадям, лишь бы отчитаться перед Кремлем об «успехах» по уничтожению «военной инфраструктуры» Украины. Совсем офашистились!
Як не сором вселенській таке таке казати, як не сором бути такими імпотентами?!!!
Значить неважливо що кацапія плюнула вам в обличчя і нагадила на голову, ви будете втиратися і далі соблюдати нікому не потрібний договір?!!!
Нагадайте хтось цьому обісцяному боягузу, що той хто між ганбьбою і війною обирає ганьбу,той отримае і те і інше.Заткніть це недорозуміння вже хтось, крутячого парубка зі сталевими фаберже вже показати не вдасться,нащо і далі із себе робити посміховісько.
М-да, цивільний на чолі військово-політичноі організаціїте саме, що комік-президент…
Ти це в плешівого ***** запитай,яка країна НАТО на нього напала,що він поліз бити НАТО в Україну.
Я смотрю ты сильно задержалось здесь ,лапотное тявкать из под лавки.
ПНХ пока добровольно.
Но он напал, потому что 100% людей на этой земле знали что НАТО никоим образом не ввяжется за левую страну (ты и остальные персонажи настолько тупы, что за людей не считаю). Но НАТО начало поддержку поставляя вооружение...
И теперь я читаю твой высер, и вообще не понимаю к чему ты свой бред пишешь? НАТО должно вступиться? Что, бл*дь?
Пшел вон, мразь.
ОЛОЛОЛО ОРУ !!!
Та ты больное на голову, в спам иди.
ты того вмешательства НАТО сцышся ,мразь, орать будешь когда тебя СБУ вычислит.
нет слов, придурки....