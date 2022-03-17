Росія порушила Основоположний акт НАТО-РФ і сама вийшла з нього, - Столтенберг

Докори Росії щодо порушення з боку НАТО Основоположного акта НАТО - Росія не мають жодного сенсу, тому що саме Росія грубо порушила принципи документа, що означає її фактичний вихід з цієї угоди.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росія порушила та вийшла з Основоположного акта НАТО - Росія. Вона зробила це не один раз. Де-факто, вона робила це кожного дня, починаючи з незаконної анексії Криму у 2014 році. Тому що Основоположний акт НАТО - Росія чітко визначає, що сторони мають поважати суверенітет та територіальну цілісність кожної європейської держави в межах її міжнародно визнаних кордонів. Шляхом анексії Криму Росія порушила цей акт", - сказав він.

За його словами, Росія продовжила порушувати Основоположний акт, коли почала дестабілізацію на сході України.

"Таким чином, ми маємо запобігти ескалації, запобігти тому, щоб війна в Україні, яка є руйнівною та смертельною, не перетворилася навіть у ще більш руйнівну, небезпечну та смертельну, не переросла у повномасштабну війну між НАТО і росією. Саме для того, щоб Москва не мала сумнівів у нашій рішучості, ми наростили сили на сході Альянсу", - додав Столтенберг.

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