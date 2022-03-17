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Росія порушила Основоположний акт НАТО-РФ і сама вийшла з нього, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,столтенберг

Докори Росії щодо порушення з боку НАТО Основоположного акта НАТО - Росія не мають жодного сенсу, тому що саме Росія грубо порушила принципи документа, що означає її фактичний вихід з цієї угоди.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росія порушила та вийшла з Основоположного акта НАТО - Росія. Вона зробила це не один раз. Де-факто, вона робила це кожного дня, починаючи з незаконної анексії Криму у 2014 році. Тому що Основоположний акт НАТО - Росія чітко визначає, що сторони мають поважати суверенітет та територіальну цілісність кожної європейської держави в межах її міжнародно визнаних кордонів. Шляхом анексії Криму Росія порушила цей акт", - сказав він.

За його словами, Росія продовжила порушувати Основоположний акт, коли почала дестабілізацію на сході України.

"Таким чином, ми маємо запобігти ескалації, запобігти тому, щоб війна в Україні, яка є руйнівною та смертельною, не перетворилася навіть у ще більш руйнівну, небезпечну та смертельну, не переросла у повномасштабну війну між НАТО і росією. Саме для того, щоб Москва не мала сумнівів у нашій рішучості, ми наростили сили на сході Альянсу", - додав Столтенберг.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Геннадий Гудков


@gudkov_g

·
1 ч



Обстрел и разрушение сегодня детского сада в Харькове говорит о том, что путинские генералы уже в истерике и палят вообще по площадям, лишь бы отчитаться перед Кремлем об «успехах» по уничтожению «военной инфраструктуры» Украины. Совсем офашистились!
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17.03.2022 22:11
+12
Пуанты поправь и сопли подотри, вояка блин
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17.03.2022 22:06
+12
Тю... Так рашка завжди всі договори порушувала. Що тут несподіваного, чоловіче?
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17.03.2022 22:10
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Пуанты поправь и сопли подотри, вояка блин
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17.03.2022 22:06 Відповісти
Скільки памперсів на нього вдягли перед цією "хороброю" промовою?
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17.03.2022 22:08 Відповісти
Вот это выстрел в ногу у кацапов.
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17.03.2022 22:09 Відповісти
Тю... Так рашка завжди всі договори порушувала. Що тут несподіваного, чоловіче?
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17.03.2022 22:10 Відповісти
Геннадий Гудков


@gudkov_g

·
1 ч



Обстрел и разрушение сегодня детского сада в Харькове говорит о том, что путинские генералы уже в истерике и палят вообще по площадям, лишь бы отчитаться перед Кремлем об «успехах» по уничтожению «военной инфраструктуры» Украины. Совсем офашистились!
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17.03.2022 22:11 Відповісти
Перехватчик Це дурість.Москалі завжди так воювали.Руйнація інфраструктури і вбивства людей,це все ретельно сплановано.
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17.03.2022 22:34 Відповісти
Знову обєспокоілся і зразу обхєзався.
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17.03.2022 22:15 Відповісти
Біс знає що каже цей дядько.Значить щоб не було єскалаціі ,хай рашисти вбивають Україну і скине на неї все що має,бо НАТО боїтиься не дай Боже впаде на них, то най гинутиь люди, дітки маленькі,най руйнується держава у центрі Європи, а вони будуть спостерігати,не зважаючи на те що россіія багаторазово порушувала договір із НАТО, потім і зовсім вийшла.
Як не сором вселенській таке таке казати, як не сором бути такими імпотентами?!!!
Значить неважливо що кацапія плюнула вам в обличчя і нагадила на голову, ви будете втиратися і далі соблюдати нікому не потрібний договір?!!!
Нагадайте хтось цьому обісцяному боягузу, що той хто між ганбьбою і війною обирає ганьбу,той отримае і те і інше.Заткніть це недорозуміння вже хтось, крутячого парубка зі сталевими фаберже вже показати не вдасться,нащо і далі із себе робити посміховісько.
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17.03.2022 22:19 Відповісти
Наконец почти дошло.., а то всё панькались с рашкой, "уважали"--вот и цена "уважухи" определилась!
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17.03.2022 22:26 Відповісти
Допоможіть Україні знищити Росію, навіть використовуючи нас як плацдарм, і це буде остання війна в Європі. Все ж краще самим обрати місце і час для атаки, ніж весь час чекати, що Путлер це може зробити.
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17.03.2022 22:26 Відповісти
бумажки
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17.03.2022 22:29 Відповісти
І ви 8 років чекали мовчки?!
М-да, цивільний на чолі військово-політичноі організаціїте саме, що комік-президент…
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17.03.2022 22:33 Відповісти
Коротше , кацапія більше напужало НАТО ніж Україну, і поки Україна ,бєтся з ордою, військовий блок з 29 країн світу сціть в штани і міняє памперси.Огидно.
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17.03.2022 22:38 Відповісти
А Россия напала на какую то страну НАТО, можно узнать? Д.Б. ?
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17.03.2022 22:56 Відповісти
тільки за росію з великою літери ідеш у спам.Поки що.
Ти це в плешівого ***** запитай,яка країна НАТО на нього напала,що він поліз бити НАТО в Україну.
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17.03.2022 23:58 Відповісти
олололо, что у тебя в голове, какое НАТО в Украине
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18.03.2022 07:55 Відповісти
это в голове у твоего *****, ущербный.
Я смотрю ты сильно задержалось здесь ,лапотное тявкать из под лавки.
ПНХ пока добровольно.
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18.03.2022 09:26 Відповісти
Какое ты тупое, только сьезжать начинаешь. Прикинь путин бы не напал если бы Украина была в НАТО. А почему? А потому что нападение на страну НАТО, это нападение на все страны НАТО.

Но он напал, потому что 100% людей на этой земле знали что НАТО никоим образом не ввяжется за левую страну (ты и остальные персонажи настолько тупы, что за людей не считаю). Но НАТО начало поддержку поставляя вооружение...

И теперь я читаю твой высер, и вообще не понимаю к чему ты свой бред пишешь? НАТО должно вступиться? Что, бл*дь?
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18.03.2022 10:28 Відповісти
Сученыш,НАТО должно вступитьпотому что в свое время выступило гарантом ненападения.Что ,**** рашистская , сцишь что НАТО подключиться?А этого не надо,нам и натовского оружия хватимт.Сдохите твари косоглазые на украинской земле,даже собаки ваши вонючее мудье есть не станут.Сдохни рашитстская падаль..,и чтобы личинки от тебя рожденые сдохли.
Пшел вон, мразь.
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18.03.2022 10:46 Відповісти
>> НАТО должно вступитьпотому что в свое время выступило гарантом ненападения

ОЛОЛОЛО ОРУ !!!

Та ты больное на голову, в спам иди.
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18.03.2022 11:25 Відповісти
Пасть завали, быдло рашистское,кому надо что ты делаешь,удобрение?
ты того вмешательства НАТО сцышся ,мразь, орать будешь когда тебя СБУ вычислит.
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18.03.2022 19:41 Відповісти
Так это тебя рашистская падаль первую вычислят. Гонят бочку на НАТО только ублюдочные рашисты. Цель путлера одна - что бы Украина не вступила в НАТО. И такие курвы как ты этому способствуют.
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18.03.2022 19:47 Відповісти
В спам скот казламордый.
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18.03.2022 19:54 Відповісти
Ну да, не казати ж що ще у 2008 вторглась у Грузію.
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17.03.2022 22:46 Відповісти
Функционеры НАТО могут сходить с этим Актом в сортир, как это сделала Россия сразу после подписания.
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17.03.2022 23:08 Відповісти
Столтенберг хоче сказати що він хоче с0сати ×уй товстий та стрункий заради миру у Європі, бо права ЛГБТ найцінніша та найважливіша цінність ******** Європи. Ок, хлопці які ******* хлопців напишіть цьому ×уйю що вбивають не по статевим признакам , а по суті. Може "європейський вибір" зрозуміє що каZапам по ×уй ти гей чи націоналіст, їхня мета це хаос та руйнування.
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17.03.2022 23:31 Відповісти
Взагалі-то, як мінімум, з 2008-го, коли росія напала на Грузію.
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17.03.2022 23:48 Відповісти
не прошло и 8 лет, как НАТО вспомнило за крым...
нет слов, придурки....
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18.03.2022 00:06 Відповісти
"Вона зробила це не один раз. Де-факто, вона робила це кожного дня, починаючи з незаконної анексії Криму у 2014 році..." Жах, якою ж Європа була скурвленою. Правильно казав Пеп Гвардіола щодо того НАТО: "вони невдахи". І ми ще туди прагнемо увійти
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18.03.2022 01:40 Відповісти
 
 