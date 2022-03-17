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Від рук російських загарбників загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дацишин

У віці 43 років від дій російських загарбників загинув артист українського балету, лауреат міжнародних конкурсів Артем Дацишин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці співробітниця Національної опери України Тетяна Боровик.

Вона написала, що артист українського балету Артем Дацишин потрапив під обстріл російських окупантів 26 лютого і був важко поранений. Він помер у київській лікарні. Також вона повідомила, що Артема Дацишина буде кремовано у п’ятницю, 18 березня, на Байковому цвинтарі.

Артист Національної опери України Артем Дацишин був лауреатом міжнародних конкурсів Сержа Лифаря у 1996 році та Рудольфа Нурієва у 1998 році. Він виконував партії Зигфріда у Лебединому озері, Принца у Лускунчику, Дезіре у Сплячій красуні, Альберта у Жизелі, Жана де Брієна у Раймонді, Золотого раба у Шехерезаді та інші.

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Автор: Роман Свиридович
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17.03.2022 22:34 Відповісти
Світла пам'ять Артему Дацишину!🙏 І вічне прокляття тим нелюдам, хто вбив цього артиста! 😠
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17.03.2022 22:35 Відповісти
Світла пам'ять надзвичайно світлій Людині 😪😪😪

Смерть оркам на нашій землі 😡
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17.03.2022 22:49 Відповісти
Ось "російські миротворці" вбили чергового "укрофашиста", який катував та вбивав їх "мирных мальчиков", які рятують українців від... Не можу більше. Ці нелюди, навіть не тварини, зомбі, вбивають простих людей, гинуть журналісти, актори, спортсмени, представники науки... Гинуть старі, жінки, діти, вбивають немовлят, дітей, що не народилися. Вони намагаються знищити наш народ, нашу культуру, нашу мову. Вони хочуть знищити все прекрасне, створене українським народом за всю його історію. Ви житимете поза стіною цивілізації, прокляті всім світом. Ви будете жити в лайні, жебраки, п'яні і злі, доки не захлинетеся своєю злістю і здохнете, як скажені спотвори. Будьте ви прокляті! Я вас ненавиджу всіх!
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18.03.2022 03:40 Відповісти
 
 