УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4030 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 794 35
війна (56124) обмін (982) полонені (1938) Верещук (605)

ЗСУ щоденно беруть у полон військових РФ, це дозволить створити щось на кшталт обмінного фонду, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,полонені

ЗСУ щоденно беруть у полон російських окупантів. Це дозволить в майбутньому створити щось на кшталт обмінного фонду.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, кількість загиблих російських окупантів вже давно перевищила 14 тис. осіб.

"Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на територію України з 24 лютого. Списки як загиблих, так і військовополонених ми складатимемо. Їхні родини будуть знати, куди влада Росії відправила їхнхї чоловіків, дітей та братів. У подальшому ми створимо щось на кшталт обмінного фонду, і через структури МКЧХ, який виступатиме нейтральним посередником, будемо надавати інформацію супротивній стороні", - сказала Верещук.

За словами міністерки, ця робота дозволить Україні вкотре довести злочини РФ та в перспективі активізувати початок обміну полоненими та тілами загиблих.

Також читайте: Бутусов про обмін мера Мелітополя: Рятувати треба всіх захоплених, а не окремих осіб

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Верещук, яка ж ти пришлепковата..
показати весь коментар
17.03.2022 22:18
+27
тільки "після війни" а не посеред неї....
бо наміняєте...
показати весь коментар
17.03.2022 22:18
+21
Ніяких обмінів до закінчення війни.
показати весь коментар
17.03.2022 22:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.03.2022 22:16 Відповісти
Може краще поштою у пекло.
показати весь коментар
17.03.2022 22:17 Відповісти
тільки "після війни" а не посеред неї....
бо наміняєте...
показати весь коментар
17.03.2022 22:18 Відповісти
Верещук, яка ж ти пришлепковата..
показати весь коментар
17.03.2022 22:18 Відповісти
Обмен только по окончанию войны-сейчас не 14-18 века в европе,где дворянина отпускали под честное слово (и он его исполнял)
показати весь коментар
17.03.2022 22:18 Відповісти
Ніяких обмінів до закінчення війни.
показати весь коментар
17.03.2022 22:18 Відповісти
Бедные таксисты,меры и депутаты - за ними теперь сезон охоты откроют и выменяют своих орков-убийц...
показати весь коментар
17.03.2022 22:19 Відповісти
100%
показати весь коментар
17.03.2022 22:33 Відповісти
Їх потрібно розстрілювати на місці, а не брати в полон, ід"оти! Завтра москалі захоплять 100 цивільних і скажуть або обмін 100 цивільних на 1000 терористів або вбємо цивільних! І ви всіх терористів відпустите!!!
показати весь коментар
17.03.2022 22:22 Відповісти
козаки ворога садили на палю, щоб інші боялись ... а тут кофейком їх поять, от вони й не бояться до нас лізти ... кацапи тут дітей вбили ... отож, за кожну дитину 100 козломордих на палю або на шибеницю ...
показати весь коментар
17.03.2022 22:25 Відповісти
Обмінний фонд вже напрацьовано!

Далі тільки на добрива або на самоскиди та вигружати на кордоні з самоскидів!
показати весь коментар
17.03.2022 22:26 Відповісти
...а тут ше цей кшталт...
показати весь коментар
17.03.2022 22:26 Відповісти
Зачем их менять? Чем больше в плену, тем внушительнее цифра.
показати весь коментар
17.03.2022 22:26 Відповісти
Це все фігня,ворога потрібно різати.Навіть їхніх пропагандистів потрібно вичисляти по Європі і вбивати.Вони людей наших загнали в підвали,які помирають від спраги і голоду.Все би було добре,якби такі Верещуки не були при владі.
показати весь коментар
17.03.2022 22:28 Відповісти
Какой нах обменный фонд? Посевная в разгаре. Нашим тракторам бурлаки не помешают.
показати весь коментар
17.03.2022 22:29 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

·
16 мар.



Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ

https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
показати весь коментар
17.03.2022 22:29 Відповісти
Не кормить - сейчас ВЕЛИКИЙ ПОСТ - обойдутся воздухом
показати весь коментар
17.03.2022 22:30 Відповісти
а вони беруть в полон простих українців, тому треба з часом перейти кордон і брати їх мирне населення в полон, щоб нівелювати цей тероризм
показати весь коментар
17.03.2022 22:31 Відповісти
Пусть по двести человек в спортзале попробуют полежать как мы в Польше или башлять за хату
показати весь коментар
17.03.2022 22:36 Відповісти
Занимайся коридорами, беженцами, а судьбу пленных оставь военным, они сами решат, кого на кого менять... и когда.
показати весь коментар
17.03.2022 22:36 Відповісти
@Latvijas_armija Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря у внешней границы территориальных вод Латвии зафиксировали четыре самолета Ил-76 Вооруженных сил России.
8:35 PM · 17 мар. 2022 г.·Twitter Web App
показати весь коментар
17.03.2022 22:37 Відповісти
А на хера нам их так много
показати весь коментар
17.03.2022 22:37 Відповісти
Зеленский-закрой рот этой дурепе или еще лучше гони ее в три шеи,во время войны
никто ни кого не обменивает,а еще лучше мертвый орк,хороший орк для обмена.
показати весь коментар
17.03.2022 22:40 Відповісти
Треба в них 'ізимать ' лишню хромосому і вони будуть нормальними людьми . А потім на відбудову , чи на органи .
показати весь коментар
17.03.2022 22:41 Відповісти
Пригодится после войны для зачистки завалов.
показати весь коментар
17.03.2022 22:42 Відповісти
ви хоча б пальці їм ламайте щоб не поверталися зі зброєю.
показати весь коментар
17.03.2022 22:52 Відповісти
верещук закрий писка! шмара, які полоненні, вони нищать мириних жителів у Маріуполі! здрисни і не вилазь краще!
показати весь коментар
17.03.2022 22:57 Відповісти
Думаю эти 9 ублюдков почти детей уже через неделю будут с особой ненавистью расстреливать из танков и градов мирных граждан, мстя за свое унижение.
показати весь коментар
17.03.2022 23:00 Відповісти
А може і її обміняти?
показати весь коментар
17.03.2022 23:05 Відповісти
Верещуска працює на москалів
показати весь коментар
17.03.2022 23:31 Відповісти
Та вони всі там.
показати весь коментар
17.03.2022 23:56 Відповісти
Знову за своє. Вже понамінювали, досить. Повідпускали небезпечних терористів десятками за одного таксиста. Цими обмінами тільки провокуєте орків хватати любих людей на вулицях, головне побільше, і наражаєте населення окупованих територій на ще більшу небезпеку. Ніяких обмінів до закінчення війни і деокупації
показати весь коментар
17.03.2022 23:54 Відповісти
Якщо обмін полоненими буде організовано на тому ж рівні, що і гуманітарні конвої, то шансів у наших полонених не багато
показати весь коментар
18.03.2022 07:24 Відповісти
 
 