ЗСУ щоденно беруть у полон військових РФ, це дозволить створити щось на кшталт обмінного фонду, - Верещук

ЗСУ щоденно беруть у полон російських окупантів. Це дозволить в майбутньому створити щось на кшталт обмінного фонду.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, кількість загиблих російських окупантів вже давно перевищила 14 тис. осіб.

"Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на територію України з 24 лютого. Списки як загиблих, так і військовополонених ми складатимемо. Їхні родини будуть знати, куди влада Росії відправила їхнхї чоловіків, дітей та братів. У подальшому ми створимо щось на кшталт обмінного фонду, і через структури МКЧХ, який виступатиме нейтральним посередником, будемо надавати інформацію супротивній стороні", - сказала Верещук.

За словами міністерки, ця робота дозволить Україні вкотре довести злочини РФ та в перспективі активізувати початок обміну полоненими та тілами загиблих.

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