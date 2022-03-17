ЗСУ щоденно беруть у полон військових РФ, це дозволить створити щось на кшталт обмінного фонду, - Верещук
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ЗСУ щоденно беруть у полон російських окупантів. Це дозволить в майбутньому створити щось на кшталт обмінного фонду.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, кількість загиблих російських окупантів вже давно перевищила 14 тис. осіб.
"Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на територію України з 24 лютого. Списки як загиблих, так і військовополонених ми складатимемо. Їхні родини будуть знати, куди влада Росії відправила їхнхї чоловіків, дітей та братів. У подальшому ми створимо щось на кшталт обмінного фонду, і через структури МКЧХ, який виступатиме нейтральним посередником, будемо надавати інформацію супротивній стороні", - сказала Верещук.
За словами міністерки, ця робота дозволить Україні вкотре довести злочини РФ та в перспективі активізувати початок обміну полоненими та тілами загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
бо наміняєте...
Далі тільки на добрива або на самоскиди та вигружати на кордоні з самоскидів!
@donikroman
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16 мар.
Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
8:35 PM · 17 мар. 2022 г.·Twitter Web App
никто ни кого не обменивает,а еще лучше мертвый орк,хороший орк для обмена.