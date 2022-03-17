Обговорили підтримку народу України в оборонній сфері, - Зеленський провів переговори з Макроном
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Продовжив діалог з Президентом Франції Емануелем Макроном. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", - говориться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 ПравдаЛюбка
показати весь коментар17.03.2022 22:37
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.03.2022 22:37
+3 Перехватчик
показати весь коментар17.03.2022 22:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@donikroman
·
16 мар.
Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
https://nv.ua/ukr/opinion/peregovori-ukrajini-ta-rosiji-chi-varto-zelenskomu-govoriti-z-putinim-ogrizko-novini-ukrajini-50226059.html
ППО У НЬОГО ПРОСИ, ДУРНИКУ!
У Франції воно є.