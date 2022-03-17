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Обговорили підтримку народу України в оборонній сфері, - Зеленський провів переговори з Макроном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Продовжив діалог з Президентом Франції Емануелем Макроном. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", - говориться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція має готуватися до війни високої інтенсивності у Європі, - Макрон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
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17.03.2022 22:37
+7
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17.03.2022 22:37
+3
Роман Донік


@donikroman

·
16 мар.



Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ

https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
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17.03.2022 22:37
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17.03.2022 22:37 Відповісти
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17.03.2022 22:37 Відповісти
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17.03.2022 22:37 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

·
16 мар.



Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ

https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
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17.03.2022 22:37 Відповісти
Вже ні в кого немає жодних сумнівів, що система глобальної безпеки має бути переосмислена і перезапущена. Питання тільки в тому, з ким і як. Зараз ми читаємо про те, що президенти Росії та України можуть підписати якусь угоду, але de facto це знов легалізує РФ як частину цього процесу і цієї системи. Чи це відповідає нашим інтересам? Думаю, що зовсім ні. Ми мусимо будувати цю систему вже без Росії, за будь-яких обставин, і всупереч Росії, бо вона довела за ці 80 років, що для неї жодні міжнародні норми, принципи, угоди, зобов'язання абсолютно нічого не важать. Це країна-варвар, країна-агресор, країна, яку треба якомога швидше прибирати з політичної карти світу.
https://nv.ua/ukr/opinion/peregovori-ukrajini-ta-rosiji-chi-varto-zelenskomu-govoriti-z-putinim-ogrizko-novini-ukrajini-50226059.html
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17.03.2022 22:38 Відповісти
Два "примирителя" знайшли друг друга.
ППО У НЬОГО ПРОСИ, ДУРНИКУ!
У Франції воно є.
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17.03.2022 22:40 Відповісти
И они нам еще даже ПЗРК не поставляли,а пора уже. Хватит звонить ВВХ.
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17.03.2022 22:43 Відповісти
еммануель,фильм пятый... с сурдопереводом...
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17.03.2022 22:41 Відповісти
Версія для Порнхабу.
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17.03.2022 22:43 Відповісти
Поддержка Макрона для народа Украины и обороны будет несомненно. Но также несомненно и то, что в силу своих личных завязок на определенных финансовых связях, Макрон предаст и продаст значительную часть национальных интересов Украины.
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17.03.2022 23:23 Відповісти
 
 