УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4087 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
7 197 29
Велика Британія (3645) війна (56124) Джонсон Борис (532)

Джонсон у Лондоні зустрівся з українськими нардепами: "Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з українськими парламентарками.

Про це глава британського уряду повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий був зустрітися з українськими депутатами Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко сьогодні на Даунінг-стріт. Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії, яку кожна з них представляє. Свобода та незалежність України мають бути відновлені", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, - Джонсон

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
17.03.2022 23:00
+6
лохматый самый адекватный блондин...
показати весь коментар
17.03.2022 22:43
+4
Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко с Джерело: https://censor.net/ua/n3326251

а как они туда попали ?
показати весь коментар
17.03.2022 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко с Джерело: https://censor.net/ua/n3326251

а как они туда попали ?
показати весь коментар
17.03.2022 22:38 Відповісти
За б'юджетні гроші ....)
показати весь коментар
17.03.2022 22:46 Відповісти
Так это те видимо , которые рванули до войны и не приехали на сессию ВР , а запахло потерей мандата - помчались к Джонсону
ВОТ НА ХРЕНА СЕЙЧАС ЖТИ КУРИЦЫ ДЖОНСОНУ ???? А дети их в английских школах?
показати весь коментар
17.03.2022 22:50 Відповісти
Так там же була начебто наша делегація в ПАРЄ,можливо запросили.Про це казав Стефанчук.
показати весь коментар
17.03.2022 22:49 Відповісти
Хоменко - это студия 95квартал, директор почему то там, самая опытная по возрасту, 45 лет. Остальные, я так понял, тридцатилетняя "залатая маладьож", проскользившая по партийным спискам и теперь, с умным видом, осуждают Путина, мимоходом заскочив на Даунинг стрит, после шоппинга по лондонским бутикам.
показати весь коментар
17.03.2022 22:55 Відповісти
Так я так и написала - Джонсон это отмазка .
показати весь коментар
17.03.2022 22:58 Відповісти
Томущо САЧКУЮТ РАБОТУ В ЗАЛЕ ВР
показати весь коментар
17.03.2022 22:59 Відповісти
Що ти тут взагалі робиш,лапотна істота?А ну брись до солов*їного гуано та мавпи Симон*ян.
показати весь коментар
17.03.2022 23:23 Відповісти
лохматый самый адекватный блондин...
показати весь коментар
17.03.2022 22:43 Відповісти
7 детей !!!!
показати весь коментар
17.03.2022 22:52 Відповісти
В женском царстве
показати весь коментар
17.03.2022 22:47 Відповісти
высерман не блондин...
показати весь коментар
17.03.2022 22:50 Відповісти
ibubenagain


@ibubenagain

·
12 ч



Россияне гуглите два определения: коллективная ответственность и внешнее управление. Пока Гугл не отключили. Не благодарите
показати весь коментар
17.03.2022 22:47 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2022 22:51 Відповісти
Де Сало, там і Україна !!!

https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
показати весь коментар
17.03.2022 22:54 Відповісти
Здохни,підорашка.
показати весь коментар
17.03.2022 23:00 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2022 23:00 Відповісти
да будет так. Аминь
показати весь коментар
17.03.2022 23:10 Відповісти
Вибачте,але вони не "русня" ,бо до Русі вони не мають жодного відношення.Вони угро-фіни за походженням:весь,меря,мурома,мордва,мещера,ерзя,чудь,іжора,водь,мокша,моксель,череміси,комі,пермь,....Їх можна називати як завгодно,але не "руснею"-можна москалями-це найпоширініша самозва їхнього етносу,можна кацапами(так називав їх великий М.В.Гоголь ("Вечори на хуторі біля Диканьки),можна називати ординцями(московський улус Золотої Орди),а можна називати мордвою-це головний етнос умовної Московії-так називав їх Геродот ще 2 500 років тому,кажучи що вони андрофаги(людожери по давньогрецькому),а можна підорашками за стилем життя-бо все роблять через сраку.
показати весь коментар
17.03.2022 23:19 Відповісти
нічого не маю проти Ваших слів...
але то автор так напасала - я лише перекинув її пост сюди...
показати весь коментар
17.03.2022 23:23 Відповісти
русня пов'язана з Русю, шановний, як приблизно курвіметр з курвами.
показати весь коментар
17.03.2022 23:38 Відповісти
супер!!! 👍👍👍
показати весь коментар
17.03.2022 23:09 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2022 23:19 Відповісти
Черчиль в ****!
показати весь коментар
17.03.2022 23:07 Відповісти
По Сеньке шапка. Нема про що з дурогонами предметно говорити. 73 - 0.
показати весь коментар
17.03.2022 23:18 Відповісти
 
 