Джонсон у Лондоні зустрівся з українськими нардепами: "Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з українськими парламентарками.

Про це глава британського уряду повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий був зустрітися з українськими депутатами Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко сьогодні на Даунінг-стріт. Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії, яку кожна з них представляє. Свобода та незалежність України мають бути відновлені", - йдеться в повідомленні.

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