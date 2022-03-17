Джонсон у Лондоні зустрівся з українськими нардепами: "Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії"
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з українськими парламентарками.
Про це глава британського уряду повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий був зустрітися з українськими депутатами Лесею Василенко, Оленою Шкрум, Марією Мезенцевою та Оленою Хоменко сьогодні на Даунінг-стріт. Варварське вторгнення Путіна в Україну є явним порушенням демократії, яку кожна з них представляє. Свобода та незалежність України мають бути відновлені", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.03.2022 23:00
+6 Don Bessam dc0e2bc1
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+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.03.2022 22:38
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а как они туда попали ?
ВОТ НА ХРЕНА СЕЙЧАС ЖТИ КУРИЦЫ ДЖОНСОНУ ???? А дети их в английских школах?
@ibubenagain
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12 ч
Россияне гуглите два определения: коллективная ответственность и внешнее управление. Пока Гугл не отключили. Не благодарите
https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
але то автор так напасала - я лише перекинув її пост сюди...